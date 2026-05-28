Sánchez asegura que acordó con Castillo la continuidad de Julio Velarde en el BCRP: "Lo hemos afianzado"
El candidato aseguró que, de llegar al Gobierno, mantendría a Julio Velarde al frente del BCRP y resaltó la importancia de preservar la autonomía de la institución. Además, adelantó que buscará dialogar con el titular del ente emisor antes de la segunda vuelta electoral.
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El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez afirmó que, en un eventual gobierno suyo, mantendría a Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), tras conversaciones con su equipo económico y con el expresidente Pedro Castillo.
Desde Pucallpa, el candidato sostuvo que es fundamental respetar la autonomía de la entidad monetaria, que Velarde lidera desde hace dos décadas.
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'Nosotros hemos dialogado con el equipo económico y con el propio presidente Castillo, y hemos reafirmado y afianzado su continuidad', declaró a RPP.
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Sánchez Palomino, quien al inicio de la campaña electoral había cuestionado la permanencia de Velarde Flores en el cargo, no descartó sostener un encuentro con el titular del BCRP durante el tramo final de los comicios.
'Evidentemente nos falta dialogar y respetuosamente lo haremos. Creo que no hay que esperar al 28. Muy bien podemos hablar mucho antes con la mayor vocación democrática', añadió.
Julio Velarde a días de la segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez: 'No hay una política monetaria de izquierda o derecha'
Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, fue reconocido con el grado de doctor honoris causa por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Durante su intervención, destacó la importancia de preservar la autonomía de la institución como un elemento esencial para garantizar una política monetaria responsable, independientemente de la orientación política del próximo gobierno.
'Lo importante es la autonomía. Una autonomía solo se puede mantener si hay un consenso en el que no se realizan políticas que terminen siendo perjudiciales. Y esto no es de izquierda o derecha, no hay una política monetaria de izquierda o derecha', afirmó.