El Perú alcanzó una población de 34,2 millones de habitantes en 2025, según datos del INEI. El país se conforma como el cuarto más poblado de Sudamérica, después de Brasil, Colombia y Argentina. | Andina

El Perú alcanzó una población de 34,2 millones de habitantes en 2025, según datos del INEI. El país se conforma como el cuarto más poblado de Sudamérica, después de Brasil, Colombia y Argentina. | Andina

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Perú alcanzó los 34 millones 157 mil 732 habitantes en el 2025, según los primeros resultados de los Censos Nacionales presentados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La cifra confirma que el país continúa creciendo demográficamente y se consolida como el cuarto más poblado de Sudamérica, después de Brasil, Colombia y Argentina.

De acuerdo con el INEI, entre 2017 y 2025 la población peruana aumentó en cerca de 2,9 millones de personas, con una tasa de crecimiento anual de 1,11%, superior a la registrada en el periodo intercensal anterior. El organismo indicó que este comportamiento estaría relacionado, entre otros factores, con la inmigración extranjera de los últimos años.

TE RECOMENDAMOS ¿INTERCAMBIO DE FAVORES? DINA BOLUARTE PIDE VOTAR POR KEIKO FUJIMORI EN SEGUNDA VUELTA | ARDE TROYA

Envejecimiento poblacional crece

Uno de los cambios más notorios revelados por el censo es el acelerado envejecimiento de la población. La edad promedio de los peruanos pasó de 32 a 34,2 años en apenas ocho años. Además, la población menor de 15 años cayó de 26,5% a 22,7%, mientras que el grupo de adultos mayores de 60 años aumentó de 11,7% a 14,8%.

El índice de envejecimiento también alcanzó su nivel más alto registrado: actualmente existen 65 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años, cuando en 2017 la cifra era de 44. Puno y Moquegua lideran este fenómeno con 88 y 87 adultos mayores por cada 100 niños y adolescentes, respectivamente.

En cuanto a la distribución territorial, Lima Metropolitana concentra el 29,7% de la población nacional y supera los 10,1 millones de habitantes. Después de la capital, Piura, La Libertad y Arequipa son las regiones más pobladas del país.

PUEDES VER: Padre ayacuchano cede su derecho a postular a Beca 18 a su hijo y joven logra primer puesto para estudiar Ingeniería en Lima

Migración sigue al alza

El informe también revela fuertes movimientos migratorios internos. Lima mantiene el mayor saldo migratorio positivo, con más de 2,3 millones de personas. En contraste, Cajamarca presenta el mayor saldo negativo, seguida por Puno, Huancavelica y Áncash.

Otro dato relevante es que las mujeres representan ligeramente más de la mitad de la población peruana: 50,6% frente al 49,4% de hombres.

Los resultados corresponden a los Censos Nacionales 2025: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas, ejecutados entre agosto y octubre del año pasado mediante el uso de tabletas electrónicas y herramientas de georreferenciación.

El INEI habilitó una plataforma digital interactiva para consultar los resultados de los Censos Nacionales 2025 y estadísticas por departamento.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.