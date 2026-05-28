Juntos por el Perú suma a equipo técnico de López Chau para fortalecer su plan de Gobierno
El objetivo, indicó el candidato presidencial, es fortalecer su propuesta de 'gobierno unitario y popular'.
Juntos por el Perú sumó al equipo técnico de Alfonso López Chau para fortalecer su plan de gobierno, informó Roberto Sánchez en sus redes sociales.
Sánchez precisó que fue su partido el que solicitó el apoyo técnico de Ahora Nación. "Un solo equipo para trabajar por el Perú. Agradezco a Alfonso López-Chau su respaldo y pronta respuesta a nuestro pedido de poner a disposición su equipo técnico”, dijo.
El objetivo, indicó, es fortalecer su propuesta de 'gobierno unitario y popular'.
“Juntos una sola fuerza con profesionales calificados. Trabajamos unidos por la democracia y el Perú", anotó Sánchez.