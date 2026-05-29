Roberto Sánchez no lidera intención de voto en el sur del Perú con 57,2%: estudio no cuenta con respaldo jurídico

LO FALSO:

Roberto Sánchez lidera la intención de voto presidencial en el sur del Perú con 57,2%.

LO VERDADERO:

Encuesta Sur, autora del material que se difunde en redes sociales, no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ni en las listas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Asimismo, no cuenta con página web ni con otras redes sociales, aparte de Facebook, que permitan comprobar su existencia. Actualmente, esta posee solo 44 seguidores y sus primeras publicaciones se remontan al 16 de abril del 2026.

El estudio tampoco consigna la totalidad de los datos metodológicos que exige el artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales del JNE.

En el marco de la segunda vuelta electoral, circula en Facebook una encuesta que ubica a Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, como líder en intención de voto en el sur del país con 57,2%, mientras que Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, alcanza solo 11,4%.

Imagen difundida en redes sociales. Foto: Facebook

El estudio es atribuido a Encuesta Sur, cuyo logotipo figura en la esquina inferior derecha de la imagen. No obstante, al revisar el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), listado oficial que reúne a las personas naturales y jurídicas habilitadas para elaborar y difundir encuestas electorales en el Perú, no se hallaron resultados.

Encuesta Sur no es parte del Registro Electoral de Encuestadoras del JNE. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

Además, se realizó una consulta en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Sin embargo, tampoco se encontraron registros asociados a la presunta encuestadora.

Encuesta Sur no aparece en la búsqueda RUC de la Sunat. Foto: Sunat

Aunque Encuesta Sur cuenta con una página en Facebook, no tiene otras redes sociales ni un sitio web institucional que permitan verificar su existencia, trayectoria o actividad profesional. A ello se suma que dicha cuenta apenas tiene 44 seguidores y que sus primeras publicaciones fueron hechas recientemente, el 16 de abril.

Encuesta Sur tiene solo 44 seguidores en Facebook. Foto: Facebook

La primera publicación de Encuesta Sur data del 16 de abril de 2026. Foto: Facebook

Las fotos de perfil y portada de Encuesta Sur también fueron publicadas el 16 de abril de 2026. Foto: Facebook

Cabe precisar también que, según el artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales del JNE, toda encuesta debe incluir información metodológica mínima, entre ella el nombre de la encuestadora, el tamaño de la muestra, el margen de error, el nivel de confianza, las fechas de ejecución del trabajo de campo, etcétera. Aunque la imagen viralizada menciona al autor, que la medición corresponde al sur del Perú y que la muestra fue conformada por 1.011 personas, no incluye el resto de los datos exigidos por la normativa electoral vigente.

Información requerida por el JNE para validar una encuesta. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

Conclusión

En síntesis, en Facebook se ha difundido un estudio que señala que Roberto Sánchez lidera la intención de voto en el sur del Perú con 57,2%. Encuesta Sur, a quien se le atribuye la autoría, no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras del JNE ni en las listas de la Sunat. Además, omite información metodológica exigida por la normativa electoral, por lo que carece de autenticidad y respaldo jurídico.