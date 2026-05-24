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Debate presidencial 2026: Fuerza Popular no presenta su equipo técnico a horas del debate contra Juntos por el Perú

Fujimori anunció que los integrantes no serán divulgados hasta días antes del encuentro. Se menciona a posibles integrantes, como Fernando Rospigliosi en seguridad y Luis Carranza en economía.

Fuerza Popular no presenta a su equipo técnico hasta el momento | Composición: LR.
Fuerza Popular no presenta a su equipo técnico hasta el momento | Composición: LR.
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A solo unas horas de que se lleve a cabo el debate entre los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, la agrupación fujimorista aún no ha presentado a los profesionales que participarán en el encuentro y que ocuparían puestos clave en un eventual gobierno de Keiko Fujimori.

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La propia Fujimori declaró, a la salida de un mitin en San Juan de Lurigancho, que no revelaría los nombres de los integrantes del equipo técnico hasta pocos días antes del debate. "Vamos a mantener en reserva los nombres. El equipo ya se está preparando y en pocos días lo van a conocer", afirmó.

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Pese a la incógnita, en los últimos días han comenzado a mencionarse algunos nombres. Fernando Rospigliosi, actual presidente del Congreso y parlamentario fujimorista, es voceado para integrar el equipo de seguridad. Luis Carranza, economista que formó parte del equipo técnico del partido naranja en 2021, también sería considerado.

En el debate de este sábado, que se desarrollará en la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desde las 8.00 p. m., se abordarán los siguientes ejes: infraestructura, reforma del Estado, agricultura y medio ambiente, economía y generación de empleo, salud, juventud y deportes. El encuentro tendrá una duración aproximada de una hora y 40 minutos.

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