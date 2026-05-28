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Política

Debate presidencial 2026: orden de intervención, temas y reglas del cara a cara entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

La transmisión del debate se realizará en las cuentas oficiales del Jurado Nacional de Elecciones a las 8.00 p. m.

Debate presidencial 2026: orden de intervención, temas y reglas del cara a cara entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Debate presidencial 2026: orden de intervención, temas y reglas del cara a cara entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
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El debate presidencial de este 31 de marzo enfrentará a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, quienes explicarán su plan de gobierno y postura sobre temas como seguridad ciudadana, educación, economía y demás.

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Iniciará la candidata de Fuerza Popular; luego, Roberto Sánchez, y así sucesivamente, de forma intercalada.

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Temas

  1. Seguridad ciudadana
  2. Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos
  3. Educación y salud
  4. Economía, empleo y reducción de la pobreza

¿Dónde ver en vivo el debate presidencial de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

El debate presidencial convocado por el JNE será difundido tanto por señal abierta como a través de plataformas digitales. La transmisión estará a cargo de TV Perú y también podrá seguirse mediante las redes sociales del organismo electoral, lo que permitirá a la ciudadanía acceder al evento desde teléfonos móviles, computadoras y tabletas.

La actividad marcará uno de los últimos encuentros directos entre los dos aspirantes a la Presidencia antes de la segunda vuelta electoral prevista para el 7 de junio.

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Fecha y hora del debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

El enfrentamiento electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez está programado para el domingo 31 de mayo a partir de las 8.00 p. m. De acuerdo con lo dispuesto por el JNE, el encuentro se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima, situado en el distrito de San Borja.

El esquema definido por el JNE establece cuatro ejes temáticos para el debate. Durante la jornada, los candidatos abordarán asuntos vinculados a la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos, la educación y la salud, así como la economía, el empleo y la lucha contra la pobreza.

Cada segmento se iniciará con una pregunta formulada por la ciudadanía y seleccionada previamente. A partir de ella, los aspirantes dispondrán de un tiempo específico para responder, contrastar ideas y presentar sus propuestas. Además, se aplicará el sistema de bolsón de tiempo, que les permitirá gestionar los minutos asignados a lo largo de sus intervenciones.

Se prevé que el debate tenga una duración cercana a una hora y 40 minutos. Al finalizar, cada candidato contará con dos minutos para dirigir un mensaje de cierre a la ciudadanía.

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