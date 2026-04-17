LO FALSO:

Puedes verificar si tu voto fue contabilizado en la plataforma de resultados de la ONPE a través de tu DNI.

LO VERDADERO:

El sistema muestra el total de votos registrados en cada mesa de sufragio.

Si una persona no fue a votar, el sistema igual la identifica como integrante de una mesa, pero ello no significa que haya sufragado.

En redes sociales se ha viralizado una publicación en la que una mujer asegura que su madre, pese a no haber acudido a sufragar en las últimas elecciones, figura en el sistema de la ONPE como si su voto hubiera sido contabilizado tras ingresar su número de DNI. No obstante, esta afirmación es falsa. La entidad electoral precisó que la información disponible en su plataforma no permite verificar votos individuales, sino que únicamente presenta el total de votos registrados en cada mesa de sufragio.

La versión oficial de la entidad electoral

La ONPE desmintió que sea posible determinar, a través de la consulta del acta electoral por número de mesa o DNI en su portal de resultados, si una persona votó o no durante las Elecciones Generales 2026.

"La información mostrada corresponde únicamente al total de votos emitidos en la mesa de sufragio. Si una persona no acudió a votar, el sistema igual la identifica como integrante de esa mesa, pero ello no significa que haya sufragado", señaló.

Asimismo, la entidad subrayó que ni las actas electorales ni la plataforma consignan datos personales sobre la participación de los ciudadanos. Los registros se limitan a mostrar la cantidad de votos emitidos en los distintos procesos electorales, como la fórmula presidencial, el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

Mensaje de la ONPE a través de sus redes. Foto: ONPE

La versión de la usuaria en redes

Una usuaria en redes sociales denunció un supuesto fraude electoral al afirmar que su madre, quien no acudió a votar en el colegio Leoncio Prado, en Pamplona (San Juan de Miraflores), aparecía como si su voto hubiera sido contabilizado en el sistema de la ONPE tras ingresar su DNI. “Ahora esperemos que por no votar utilicen su identidad para favorecer a otros”, expresó en su publicación.

Este caso no es aislado. Existen diversas publicaciones que difunden información errónea al sugerir que es posible verificar si un voto individual figura o no en la plataforma de la entidad electoral. “Hay casos donde personas no han acudido a votar, pero revisan y sí aparece su voto”, se afirma en uno de estos mensajes.

Páginas señalan erróneamente que tu voto queda registrado en la página del organismo electoral. Foto: Facebook

¿Qué otra información puedes encontrar en la plataforma de resultados de la ONPE?

La plataforma de resultados electorales de la ONPE ofrece información oficial sobre los comicios en tiempo real, la cual se actualiza conforme se procesan las actas en los 126 centros de cómputo a nivel nacional.

Entre los datos disponibles se incluyen resultados generales y desagregados por tipo de elección, porcentajes de avance del escrutinio, niveles de participación ciudadana y ausentismo. Además, permite acceder a las actas electorales en formato digital, junto con imágenes de las mismas y el estado de cada una de ellas, ya sea procesada o pendiente.

Conclusión

Una publicación viral afirma que una persona aparece como votante en el sistema de la ONPE pese a no haber acudido a las urnas. Sin embargo, esto es falso. La ONPE aclaró que su plataforma no permite verificar votos individuales, sino solo el total de votos por mesa electoral. El sistema puede mostrar a una persona como integrante de mesa, aunque no haya votado, lo que no implica que su voto haya sido registrado. Además, la plataforma únicamente difunde resultados oficiales, avances del escrutinio y actas electorales, sin datos personales de participación.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsAppVerificador LR.