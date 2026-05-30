Científicos mexicanos descubren que agujero no es un volcán ni un géiser: revelan fenómeno que desafía la naturaleza

Investigadores de la UNAM y la Universidad Michoacana aclaran que el fenómeno en El Salitre, Michoacán, es un sistema hidrotermal activo, no un volcán ni un géiser. | Foto: UNAM

Investigadores de la UNAM y la Universidad Michoacana aclaran que el fenómeno en El Salitre, Michoacán, es un sistema hidrotermal activo, no un volcán ni un géiser. | Foto: UNAM

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Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Michoacana confirmaron que el fenómeno registrado en la comunidad de El Salitre, en Michoacán, no corresponde al nacimiento de un volcán ni a un géiser, como comenzó a circular en redes sociales. Tras una inspección en la zona, concluyeron que se trata de un sistema hidrotermal activo vinculado con el ascenso de fluidos calientes desde el subsuelo.

El hallazgo llamó la atención por la salida constante de vapor, agua caliente, gases y lodo desde varios puntos del terreno, lo que generó expectación entre habitantes y visitantes. Sin embargo, la evidencia científica descartó actividad volcánica o magma cercano a la superficie.

Las autoridades recomiendan a la población evitar acercarse a los orificios y seguir información oficial para prevenir desinformación sobre esta actividad hidrotermal.

¿Qué descubrieron los científicos en Michoacán?

Durante la visita técnica realizada por investigadoras de la UNAM, la Universidad Michoacana, autoridades de Protección Civil y personal del Cenapred, fueron identificadas 11 pozas de lodo activas: tres dentro de la vivienda donde inicialmente se reportó el fenómeno y ocho más en terrenos aledaños.

Además, se registraron temperaturas cercanas a los 86 grados Celsius, junto con pequeñas concentraciones de gases como dióxido de carbono, amoniaco y sulfuro de hidrógeno. De acuerdo con las especialistas, estas características corresponden a manifestaciones hidrotermales superficiales relacionadas con la circulación de agua caliente y gases a través de fracturas naturales del subsuelo.

La doctora Ruth Esther Villanueva Estrada, investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM, explicó que no existe evidencia de magma ascendiendo hacia la superficie, por lo que el fenómeno no representa el surgimiento de un volcán.

¿Por qué ocurre este fenómeno y qué recomiendan a la población?

El Salitre se ubica sobre la falla geológica de Ixtlán, una estructura que facilita el ascenso de fluidos calientes provenientes de zonas profundas de la Tierra. Esta actividad ya había sido documentada en años anteriores, especialmente en 2017, cuando surgieron pozos similares alineados con la misma falla.

La región forma parte de la Faja Volcánica Transmexicana, una de las zonas geológicamente más activas del país y reconocida desde hace más de un siglo por su actividad geotérmica. Incluso desde 1906 existen registros científicos sobre manifestaciones hidrotermales entre Ixtlán y El Salitre.

Ante la presencia de estas nuevas pozas, especialistas recomendaron a la población evitar acercarse a los orificios, no caminar sobre suelos agrietados o húmedos con altas temperaturas, mantener alejados a niños y mascotas, y reportar cualquier cambio visible en el terreno a las autoridades locales. También insistieron en seguir únicamente información oficial emitida por Protección Civil y organismos científicos para evitar desinformación sobre el fenómeno.