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El mejor restaurante de América Latina no está en Perú, pese a su gran gastronomía, según The World's 50 Best Restaurants

En segundo lugar se encuentra Kjolle, un restaurante en Lima, reconocido por su enfoque en la biodiversidad peruana y galardonado con el Art of Hospitality Award 2025.

El Chato, liderado por el chef Álvaro Clavijo fue la cuota colombiana de los sonados premios. Foto: Composición LR/El Espectador/Mauricio Alvarado Lozada.
El Chato, liderado por el chef Álvaro Clavijo fue la cuota colombiana de los sonados premios. Foto: Composición LR/El Espectador/Mauricio Alvarado Lozada.
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El mejor restaurante de América Latina en 2025 está en Colombia. Según la lista oficial Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, elaborada por The World’s 50 Best Restaurants, el primer lugar fue otorgado a El Chato, ubicado en Bogotá y dirigido por el chef Álvaro Clavijo. El reconocimiento marca un hecho histórico para la gastronomía colombiana, ya que es la primera vez que un restaurante de ese país ocupa el puesto número uno del ranking regional.

Perú, reconocido mundialmente por su cocina, quedó en el segundo lugar con Kjolle, restaurante limeño de la chef Pía León. Además, el local fue distinguido con el Art of Hospitality Award 2025. En el ranking regional también aparecen otros restaurantes peruanos dentro del top 10, como Mérito, en el cuarto puesto, y Cosme, en el noveno.

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El Chato lidera el ranking de América Latina

El Chato fue destacado por su propuesta de cocina colombiana contemporánea, basada en ingredientes locales y en el trabajo con pequeños productores. El restaurante abrió en 2017 en el barrio Chapinero Alto, en Bogotá, y debutó en la lista regional en 2018.

El top cinco de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 quedó conformado por El Chato, de Bogotá; Kjolle, de Lima; Don Julio, de Buenos Aires; Mérito, de Lima; y Celele, de Cartagena. Con estos resultados, Colombia colocó dos restaurantes entre los cinco primeros, mientras que Perú mantuvo una fuerte presencia con dos locales limeños.

La diferencia está en el alcance de cada clasificación: Latin America’s 50 Best Restaurants evalúa restaurantes de la región, mientras que The World’s 50 Best Restaurants ordena los mejores locales a nivel global.

Perú se mantiene cerca con Kjolle

Kjolle es uno de los restaurantes más reconocidos de Perú y América Latina. Fue fundado en 2018 por la chef peruana Pía León, ganadora del premio a la Mejor Chef Femenina del Mundo otorgado por The World's 50 Best Restaurants en 2021.

El restaurante se encuentra en el distrito limeño de Barranco y comparte espacio con proyectos gastronómicos vinculados a la investigación culinaria y la biodiversidad peruana.

La propuesta se distingue por su enfoque en la biodiversidad del Perú. A diferencia de otros locales de alta cocina que organizan sus menús alrededor de conceptos geográficos o ecosistemas específicos, Pía León construyó una cocina más libre, basada en ingredientes provenientes de distintas regiones del país, desde la costa y los Andes hasta la Amazonía.

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