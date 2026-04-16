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Política

ONPE: Piero Corvetto designa nuevo gerente de Gestión Electoral tras la renuncia del José Samané

La ONPE cambia de gerente en la Gerencia de Gestión Electoral. Gustavo Armando García Hidalgo asume tras la renuncia de José Samané.

Piero Corvetto nombró reemplazo de José Samané | Composición: LR.
Piero Corvetto nombró reemplazo de José Samané | Composición: LR.

Cambios en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Piero Corvetto, jefe de la institución, designó a un nuevo gerente de la Gerencia de Gestión Electoral en reemplazo de José Samané, quien presentó su renuncia tras registrarse irregularidades en las últimas elecciones generales. El elegido para asumir el cargo es Gustavo Armando García Hidalgo.

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Samané fue detenido por la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP) el pasado 13 de abril. El exgerente de la ONPE era investigado por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. La detención se produjo luego de que, durante la jornada electoral, la Dircocor iniciara diligencias en la sede de la ONPE tras reportarse las primeras irregularidades.

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Tras cumplirse el plazo de 48 horas de detención preliminar, el exfuncionario fue liberado. Samané será investigado en libertad por el Ministerio Público.

Antes de la designación de García Hidalgo, la gerencia estuvo a cargo de manera interina del funcionario Walter Iglesias Arévalo, según una resolución del organismo electoral.

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Resolución de la ONPE firmada por Piero Corvetto donde se nombra a Gustavo García como fernte de Gestión Electoral

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