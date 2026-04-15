Roberto Sánchez: “‪Justicia Restauradora (...) la vida del Perú profundo se respeta o no tiene sentido la democracia”

Roberto Sánchez se pronunció tras su avance al segundo lugar en el conteo oficial de la ONPE. Foto: difusión

Roberto Sánchez se pronunció tras su avance al segundo lugar en el conteo oficial de la ONPE. Foto: difusión

El candidato presidencial Roberto Sánchez se pronunció tras conocerse su avance al segundo lugar en el conteo oficial de la ONPE. En un mensaje publicado en redes sociales, afirmó: “Justicia restauradora para los mártires del sur andino (...) la vida del Perú profundo se respeta o no tiene sentido ninguna democracia”. En el mismo pronunciamiento, añadió: “Que nunca más se deponga o detenga a un Presidente Constitucional”.

El mensaje del también congresista incluyó una referencia directa al exmandatario Pedro Castillo. “El santo pueblo ha hablado. Pedro Castillo libertad”, escribió. Con esa frase no solo saludó su avance en el conteo, sino que reforzó su cercanía política con el exjefe de Estado, quien cumple prisión en el penal de Barbadillo.

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Con más del 80% de actas contabilizadas, Roberto Sánchez logró superar a Rafael López Aliaga en una disputa ajustada por el pase a segunda vuelta. Este resultado preliminar refleja el peso del voto rural, especialmente en regiones del sur andino, donde el candidato ha concentrado su respaldo.

Sánchez también apeló a elementos simbólicos. Mencionó a la “Pachamama” y al “pueblo milenario”, en una clara referencia a sectores históricamente postergados. Ese discurso busca consolidar su base electoral. También marca distancia frente a candidaturas de derecha que dominaron el voto urbano en los primeros reportes.

Roberto Sánchez sube al segundo lugar tras avance de actas de la ONPE

El avance de Roberto Sánchez en los resultados no fue inmediato. En los primeros reportes de la ONPE, el candidato de Juntos por el Perú aparecía relegado. Con apenas el 23% de actas contabilizadas, ocupaba el sexto lugar, lejos de los primeros puestos que disputaban el pase a segunda vuelta.

Con el ingreso progresivo de actas, la tendencia cambió. Al alcanzar el 89% del conteo oficial, Sánchez logró ubicarse en el segundo lugar con 11.957% de votos, lo que equivale a más de 1,8 millones de electores. La diferencia con Rafael López Aliaga se mantuvo mínima, con apenas unos miles de votos de distancia, lo que evidenció una disputa ajustada hasta el cierre del escrutinio.

Este crecimiento responde, en gran medida, al peso del voto fuera de Lima. El procesamiento tardío de actas rurales favoreció a Sánchez, quien logró revertir su posición inicial y meterse en la pelea por la segunda vuelta. Este comportamiento del conteo ya ha ocurrido en procesos anteriores y volvió a marcar la dinámica electoral en 2026.