El Hotel Termas El Sosneado, abandonado desde 1953, ofrece una pileta termal y vestigios históricos, funcionando como refugio para quienes homenajean a las víctimas del vuelo uruguayo. | Foto: ABC/Turismo San Rafael/mejorada con IA

El Hotel Termas El Sosneado, abandonado desde 1953, ofrece una pileta termal y vestigios históricos, funcionando como refugio para quienes homenajean a las víctimas del vuelo uruguayo. | Foto: ABC/Turismo San Rafael/mejorada con IA

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Un antiguo complejo en ruinas, ubicado en la cordillera de Mendoza, cobró notable relevancia como parada clave para los excursionistas que viajan hacia el Valle de las Lágrimas. Este es el sitio exacto donde impactó el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya el 13 de octubre de 1972, una tragedia que inspiró la película 'La sociedad de la nieve'. Al respecto, National Geographic destaca una impactante realidad sobre el hecho: 16 personas sobrevivieron 72 días en los Andes antes del rescate.

La edificación abandonada se levantó antes del accidente aéreo y quedó deshabitada hace décadas. En la actualidad, los vestigios del asentamiento funcionan como un refugio estratégico para las expediciones que se dirigen al altar montañoso. Según detallan las crónicas de viaje y los registros turísticos, la estructura de piedra todavía conserva una pileta termal que sirve de resguardo para los aventureros.

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El hotel cerca de los Andes estuvo entre diez y doce años en pleno funcionamiento. Después empezó a decaer. Foto: ABC

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¿Qué historia esconde el hotel abandonado a 24 km del memorial de los Andes?

El Hotel Termas El Sosneado, edificado en 1938 por la Compañía de Hoteles Sud Sudamericanos Ltda. en San Rafael (Mendoza, Argentina), destaca hoy como un punto clave en la cordillera. Esta antigua infraestructura de alta montaña aprovechaba pozones de aguas sulfurosas y tenía nexos con el ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. En la actualidad, su ubicación geográfica cobra relevancia por situarse a escasa distancia del sitio donde ocurrió el accidente de 'La sociedad de la nieve'.

Tras su clausura definitiva en 1953, el legendario complejo termal quedó deshabitado a unos 2.180 metros de altitud, sobre la Ruta Provincial 220 y a la vera del río Atuel. Aquellas instalaciones quedaron en el abandono, por lo que el tiempo transformó la edificación en un conjunto de restos arqueológicos modernos próximos al pueblo homónimo. El área circundante mantiene gran atractivo debido al misticismo que rodea las expediciones hacia la frontera chileno-argentina.

Por su proximidad con el Valle de las Lágrimas, el recinto funciona como parada obligatoria para los viajeros que rinden homenaje a las víctimas del avión uruguayo. Respecto al estado actual de la propiedad, el guía Francisco Salonia describió textualmente: “Hoy quedan las ruinas de una construcción de cemento, piedra y hierro, sin tejado”. De este modo, el santuario alpino conecta el turismo histórico con la trágica epopeya de los supervivientes.

Hoy quedan las ruinas de una construcción de cemento, piedra y hierro, sin tejado. Foto: ABC

¿Qué camino lleva al Valle de las Lágrimas y por qué falló la orientación en la tragedia de los Andes?

Las excursiones hacia el memorial del vuelo 571 comienzan habitualmente en El Sosneado y avanzan hasta el sector de las antiguas termas. Desde ese punto, los viajeros organizan cabalgatas o caminatas que demandan varias horas entre ríos, senderos de montaña y campamentos intermedios. Este trayecto turístico puede tomar 3 días: primero se accede en vehículos todoterreno al hotel abandonado, luego se avanza a caballo o a pie y, finalmente, se alcanza el glaciar con los restos de la aeronave.

La falta de avance de los sobrevivientes hacia dicho refugio se debió a que estimaban encontrarse en el sector chileno de la cordillera. Esta ubicación errónea provino directamente de los datos que les suministraron los pilotos antes del impacto. El contexto del accidente dificultó cualquier intento de navegación alternativo, ya que el grupo carecía de preparación en montañismo y enfrentaba una situación extrema en la altura.

Se necesitan dos jornadas de seis o siete horas, a pie o a caballo, unos doce kilómetros por día entre montañas, senderos y ríos. Foto: ABC

El guía Francisco Salonia resumió el complejo escenario mediante la siguiente declaración textual: “Con el diario del lunes, todos acertamos los resultados”. Los jóvenes atrapados en el Valle de las Lágrimas operaron bajo sospechas geográficas falsas, un frío extremo y recursos sumamente escasos, lo que impidió que descubrieran la proximidad de las instalaciones de auxilio.