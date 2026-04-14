Juntos por el Perú no inscribió a candidatos para el Senado Regional en Cajamarca: acusaciones de fraude no tienen sustento

“En Tacabamba hay corrupción”. Así inicia un video que se ha vuelto viral en las últimas horas en Facebook. La publicación, difundida por el medio Mega Plus Tve, ha sido compartida 32.000 veces y hasta el momento suma 8.900 “me gusta”.

En el clip se denuncia que, en Tacabamba (Chota, Cajamarca), las cédulas de votación no incluyen el símbolo de Juntos por el Perú en la sección de Senado Regional. A partir de ello, algunas personas califican la situación como “corrupción” y sugieren un supuesto complot de la ONPE. Sin embargo, la ausencia del símbolo es completamente regular: Juntos por el Perú no logró inscribir su lista al Senado en la región Cajamarca.

JP no presentó candidatos al Senado en Cajamarca

En la plataforma Voto Informado —portal oficial del Jurado Nacional de Elecciones para consultar candidaturas— no aparecen postulantes de Juntos por el Perú al Senado por Cajamarca.

No hay senadores de Juntos por el Perú. Foto: JNE

¿Qué ocurrió?

El Jurado Electoral Especial de Cajamarca declaró inadmisibles las candidaturas de Werner Cabrera Campos y Sonia Cobos Ríos. Los hechos se desarrollaron de la siguiente manera:

En primer lugar, el personero legal de Juntos por el Perú, Carlos Adeval Zafra Flores, no consiguió inscribir dentro del plazo las candidaturas al Senado por Cajamarca, cuyo límite vencía el 23 de diciembre de 2025.

Posteriormente, el 29 de diciembre, solicitó la reapertura excepcional del sistema Declara+, plataforma digital utilizada para registrar candidaturas, argumentando fallas técnicas, demoras e inconsistencias.

El 22 de enero, mediante la Resolución N.° 00138-2026-JEE-CAJA/JNE, el Jurado Electoral Especial de Cajamarca autorizó de forma extraordinaria el 24 de enero como nueva fecha para la inscripción.

Aunque las candidaturas fueron finalmente registradas, presentaban observaciones que debían corregirse. El 27 de enero, a través de la Resolución N.° 00165-2026-JEE-CAJA/JNE, el órgano electoral las declaró inadmisibles y otorgó un plazo de dos días para subsanar las inconsistencias. Sin embargo, el personero no cumplió con este requerimiento.

Resolución del 27 de enero. Foto: JNE

En consecuencia, el 2 de febrero, mediante la Resolución N.° 00217-2026-JEE-CAJA/JNE, el JEE de Cajamarca declaró improcedentes las candidaturas y concedió un último plazo de tres días para apelar, el cual tampoco fue utilizado por el partido.

Finalmente, el 6 de febrero de 2026, a través de la Resolución N.° 00249-2026-JEE-CAJA/JNE, el órgano electoral dejó firme la decisión anterior y archivó el expediente.

Conclusión

La ausencia de Juntos por el Perú en la sección de Senado Regional de las cédulas de votación en Cajamarca es totalmente regular, ya que el partido no logró completar el proceso de inscripción de sus candidaturas. Por lo tanto, PerúCheck califica las acusaciones de fraude y corrupción en Cajamarca señaladas en el video como falsas.

Nota elaborada por Piero Solis de PerúCheck.