El arroz con leche destaca por su textura cremosa y su tradición asturiana. Expertos revelan que su preparación perfecta va más allá de los ingredientes. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

El arroz con leche destaca por su textura cremosa y su tradición asturiana. Expertos revelan que su preparación perfecta va más allá de los ingredientes. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

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El arroz con leche resalta como un postre insignia de la gastronomía peruana, pero también de la española, con un arraigo profundo en Asturias gracias al esmero de sus cocineras tradicionales. De acuerdo con especialistas, la obtención de una textura cremosa depende no solo de la calidad de la materia prima, sino también de detalles de la cocción. Al respecto, Isabel María Alonso Morís, expropietaria del negocio familiar La Tenada, en Illas, enfatiza que debe ser homogéneo y bien integrado.

La investigación culinaria respalda estas prácticas empíricas mediante el análisis de la gelatinización del almidón. Ensayos de Serious Eats demuestran que el orden de los componentes altera el resultado. De este modo, el saber popular y la evidencia científica convergen en pautas precisas para lograr un dulce perfecto.

¿Cuál es el secreto de los expertos para lograr un arroz con leche cremoso?

La tradición culinaria de Asturias revela que el éxito de este postre radica en una cocción inicial del grano en agua aromatizada con canela y limón durante 20 minutos. Este procedimiento busca que los componentes absorban el líquido y se gelatinicen de forma uniforme, lo que establece la base para la posterior integración de la leche.

Posteriormente, con el arroz ya cocido, la preparación se mezcla lentamente con la leche y se cocina a fuego lento. Isabel María Alonso Morís aconseja incorporar mantequilla antes de añadir el azúcar, una adición que potencia la suavidad de la mezcla. El endulzante se reserva para los últimos 10 minutos del proceso, una estrategia que asegura la consistencia cremosa y previene que el grano quede duro.

El renombrado chef Karlos Arguiñano ratifica la validez de este método: "Tal como lo hacían nuestras abuelas". La explicación técnica sostiene que, para que el cereal se cocine correctamente, el agua debe penetrar en el grano, hidratar sus almidones y permitir que se hinchen; en un entorno rico en azúcar, este proceso se ralentiza.

¿Por qué el arroz con leche es tan popular y cómo prepararlo en olla a presión?

La única excepción a la regla tradicional ocurre al preparar este postre en una olla a presión. En dicho sistema sellado, la evaporación del agua es inexistente, lo que permite introducir todos los ingredientes desde el inicio del proceso. Bajo estas condiciones de alta presión y temperatura, el azúcar no impide la hidratación eficaz de los granos, sino que aporta sabores más ricos y complejos al resultado final.

Esta delicia destaca por su textura cremosa y un sabor delicado que fusiona el dulzor con matices de canela, además de cáscara de limón o naranja. Su versatilidad permite servirla tanto fría como tibia, habitualmente decorada con frutas frescas o secas, compotas o dulce de leche. En la gastronomía peruana, es muy común disfrutarla junto a la mazamorra morada, una combinación icónica que la tradición culinaria local considera un clásico.