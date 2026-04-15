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Política

Electo diputado por Puno de JPP dice que sí hubo fraude pero a favor de Rafael López Aliaga

César Tito Rojas, aseguró que la llegada de Keiko Fujimori en segunda vuelta sería considerada una provocación.

El candidato de Puno se refirió al candidato presidencial de Renovación Popular. Foto: LR
El candidato de Puno se refirió al candidato presidencial de Renovación Popular. Foto: LR

El diputado electo por Juntos por el Perú por Puno, César Hugo Tito Rojas, consideró que sí hubo fraude en las elecciones del 12 de abril, pero a favor de Rafael López Aliaga.

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Sostuvo que el propio Jurado Nacional de Elecciones creó todas las condiciones para que el candidato de Renovación Popular tenga todos los argumentos de un proceso no transparente al no permitir que 63.000 electores de Lima no puedan cumplir con su deber ciudadano de emitir su voto por problemas en la repartición de las cédulas de votación.

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“Como se veían perdedores, entonces apelaron al fraude para desconocer el voto a favor de Roberto Sánchez. Nosotros creemos que sí existen indicios de fraude porque no podemos entender cómo una candidata y un candidato que no podían llegar a las regiones tengan tantos votos”, dijo Rojas.

Tito Rojas hizo un llamado a estar atentos a sus militantes en cualquier desenlace del conteo de votos porque en las actuales circunstancias cualquier cosa podría suceder. Cree que habría que mantenerse a la expectativa hasta el conteo del 100% de votos.

“Es una coyuntura difícil; quieren desconocer el voto de las regiones del sur del país que de manera contundente le dijo a la derecha de nuestro país. No lo vamos a permitir. Se tiene que respetar el voto del país. Se tiene que respetar el voto de los peruanos”, dijo.

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Tito Rojas, quien fue además dirigente, sostuvo que él es respetuoso de la posición que asumen las organizaciones sindicales y cree que, si la decisión es no recibir a Keiko Fujimori para la segunda vuelta electoral, se debe respetar porque cualquier acción en contrario podría ser tomada como una provocación.

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