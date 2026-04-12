Resultados Elecciones 2026 en Tumbes: senadores y diputados electos hoy 12 de abril
Consulta aquí los resultados de las Elecciones 2026 en Tumbes y descubre quiénes ocuparán los cargos de senador y diputado, según boca de urna y el conteo oficial de la ONPE.
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Las Elecciones Generales 2026 en Perú marcan el regreso del sistema bicameral, en el que los ciudadanos eligen a sus representantes al Senado y a la Cámara de Diputados. En este contexto, la región de Tumbes participa activamente en la definición del nuevo mapa político del país. A continuación, te presentamos toda la información sobre los resultados a boca de urna y conteo oficial de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales).
Resultados de las Elecciones 2026 en Tumbes: quiénes fueron electos senadores y diputados
La ONPE tiene previsto publicar los primeros resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 a partir de las 5.00 p. m. de este domingo 12 de abril. Sin embargo, por el boca de urna o flash electoral, se podrá conocer un avance de resultados más amplio para definir quiénes serán los nuevos senadores y diputados por Tumbes.
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Los resultados se irán actualizando progresivamente conforme avance el procesamiento de actas a nivel nacional. En esta nota, podrás revisar la lista de los postulantes que resulten electos.
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Candidatos al Senado por Tumbes en las Elecciones 2026
Aquí puedes revisar quiénes postulan al Senado por Tumbes en los comicios de 2026:
Ahora Nación - AN
- Jesús Reynaldo Ortiz Morán (1)
- Ivon Maritza Chunga Torres (2)
Alianza Electoral Venceremos
- Miguel Isidro Carrasco Cedillo (1)
- Mercy Marcela Broncano Muñoz (2)
Alianza para el Progreso
- Wilmer Juan Benites Porras (1)
- Ivonne Janet Reyes Ramírez (2)
Avanza País - Partido de Integración Social
- Carmen Luz Salas Jiménez (1)
- Juan Carlos Sotil Toledo (2)
Fe en el Perú
- Carlos Alberto Deza Navarrete (1)
- Gladys Marita Campaña Ríos (2)
Frente Popular Agrícola FIA del Perú
- Ronir Castillo Atoche (1)
- Bibiana Paulina Albares Luján (2)
Fuerza Popular
- Héctor José Ventura Ángel (1)
- Matilde Cobeña de Lama (2)
Fuerza y Libertad
- Óscar Fernando Sandoval Rodríguez (1)
- Irene Dios Dioses (2)
Juntos por el Perú
- Pascuala Isabel Heredia Marchán (1)
- Luis Fernando Zuñiga Márquez (2)
Libertad Popular
- Fernando Nicolás Belaúnde Llosa (1)
Partido Aprista Peruano
- Angelita del Carmen García Arica (1)
- Nexar Hernán Merino Socola (2)
Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE - Perú
- Pedro Elver Silva Cedillo (1)
- Mercedes Távara Morán (2)
Partido del Buen Gobierno
- Rodolfo Felrrod Arredondo Nontol (1)
- Andrea Iman Yarleque (2)
Partido Demócrata Verde
- Carlos Roque Rueda (1)
Partido Democrático Federal
- Walter Antonio Pérez Chonate (1)
Partido Democrático Somos Perú
- Ronald Pérez Álvarez (1)
- Dolores Avigail Terrones Bereche (2)
Partido Frente de la Esperanza 2021
- Mario Javier Segura García (1)
Partido Morado
- Noemí Rosillo Medina (1)
- José Efraín Maza Balladares (2)
Partido País Para Todos
- Segundo Alejandro Vargas Sanjinez (1)
- Elizabeth Danitza Bayes Figueroa (2)
Partido Político Cooperación Popular
- José Bellasmil Santur (1)
- Zenaida Luisa Mucha Rojas (2)
Partido Político Integridad Democrática
- Ana Franzua Rugel Oyola (1)
- Arturo Néstor Lloclla Ríos (2)
Partido Político Nacional Perú Libre
- Manuel Godofredo Jiménez Castillo (1)
- Mafalda Balladares Zapata (2)
Partido Político Perú Acción
- Julio Cornejo Peña (2)
Partido Político Perú Primero
- Fausto Alejandro Ruiz Sánchez (1)
- Lorena Izquierdo Adanaque (2)
Podemos Perú
- Héctor Antonio Masías Ramírez (1)
- Maritza Rosa Cayo Hernández (2)
Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
- Luis Javier Palacios Rivera (1)
Progresemos
- Luis Reneé Balarezo Gonzales (1)
- Lelys Fany Ríos de Grados (2)
Renovación Popular
- Ángel Teobaldo Chunga Villar (1)
- Araisa Medina Coronado (2)
Salvemos al Perú
- Nila Campos Dioses (1)
- Julio José Melgar Herrera (2)
Un Camino Diferente
- Jaime Alonso López Nimboma (1)
- Mayra Elizabeth Aguilar Carranza (2)
Unidad Nacional
- Telesforo Alberto Milla Vargas (1)
- Gloria Yaneth Feijoo Vilela (2)
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Candidatos a Diputados por Tumbes en las Elecciones 2026
Aquí puedes revisar quiénes postulan a Diputados por Tumbes en los comicios de 2026:
Ahora Nación
- José Manuel Boggio Luna (1)
- Soraya Lizeth Monzón Ríos (2)
- Jhon Smit Luna Cruz (3)
Alianza Electoral Venceremos
- Alex Benito Neyra Arana (1)
- Darly Milagros Rodríguez Noel (2)
- Juan José Yllescas Risco (3)
- Rocío Raquel Hito Zegarra (4)
Alianza para el Progreso
- Ricardo Adolfo Flores Infantes (1)
- Britty Ethell López León (2)
- Boris Regino Pardo Vinces (3)
- Alexandra Franchescoly Merino Morán (4)
Avanza País - Partido de Integración Social
- Andy Kelly Monja López (1)
- Jesús Emanuel Salvador Córdova (2)
- Reynaldo Ygnacio Pavia Díaz (4)
Fe en el Perú
- Pablo Aguedo Serna Vilela (1)
- Anghely Xiomara Urbina Oviedo (2)
- José Alfredo Añazco Lavalle (3)
- Xiomara Darieth Quevedo Ruiz (4)
Frente Popular Agrícola FIA del Perú
- Luis Hinostroza Tío (1)
- Juana Marisa Cieza Arana (2)
- Guillermo Pascual Urbina Yacila (3)
- Niniv'e Rehobo't Davis Becerra (4)
Fuerza Popular
- Rafael Aldo Celiz Castillo (1)
- María Candelaria Ramos Rosales (2)
- Fidelina Sembrera Aguilar (4)
Fuerza y Libertad
- Gumercindo Contreras Ventura (1)
- Verónica Valentina Santivañez Lastra (2)
- Luis Ernesto Anticona Fabián (3)
- Rosario del Pilar Dios Peña (4)
Juntos por el Perú
- Elvis Erkman Mendoza Aguilar (1)
- Cinthia Lisette Sernaque Olivos (2)
- Óscar Luis Paredes Mogollón (3)
- Luz Angélica Medina Elizalde (4)
Libertad Popular
- Eber Gallardo Seminario (1)
- Milagros del Pilar Cedrón Chapoñan (2)
- Jorge Luis Valer Valer (3)
Partido Aprista Peruano
- Héctor Damián Sánchez Molina (1)
- Francisco Luis Alberto Escobar Feijoo (3)
- Amelia Janeth Yacila Peña (4)
Partido del Buen Gobierno
- Emma Rosa Feijoo Merino (1)
- José Miguel Zapata Sernaque (2)
- Mónica Liseth Alemán Zárate (3)
- Cristian Ernesto Montalbán Arrunátegui (4)
Partido Demócrata Verde
- Nelly Marilú Guerrero Carrillo (1)
- William Márquez Rivas (2)
- Margareth Juliana Chiroque Reátegui (3)
- Diomedes Belisario Sandoval Pesantes (4)
Partido Democrático Somos Perú
- Jenner Sernaque Cieza (1)
- Lucinda Vargas Castro (2)
- Pedro Fre Infante Sanjinez (3)
- Brendy Carola Chiroque Morán (4)
Partido Morado
- Julio Florián Borda Ramos (1)
- Yohanna Yalira Espinoza Espinoza (2)
- Luciano Genaro Zárate Carrillo (3)
- Cristina Dora Ramos Primo (4)
Partido País Para Todos
- Benancio Fidel Espinoza Saavedra (1)
- Mercedes Irene Placido Pampa (2)
- Marcos Fidel Rey Huayhua (3)
- Angélica Roxana Placido Pampa (4)
Partido Político Cooperación Popular
- Leonidas Montalván Rimaycuna (1)
- Mirian Carmen Lavado Benavides (2)
- Wilmer Paico Ypanaque (3)
- María Luzlinda Alcalde Fernández (4)
Partido Político Integridad Democrática
- Grimaldo Efraín Arcaya Alemán (1)
- Lee Luis Rugel Oviedo (3)
- Levis Elizabeth del Carmen Chunga Núñez (4)
Partido Político Nacional Perú Libre
- César Humberto Fox Vilela (1)
- Glenda Eliana Vidal Maldonado (2)
- Gustavo Vilela Medina (3)
- Ana María Dioses Clavijo (4)
Partido Político Perú Acción
- Carlos Francisco Tripul Nunto (1)
- Carmen Yarleque Elizalde (2)
- Graciela Ascorbe More (4)
Partido Político Perú Primero
- Hipólito Preciado Curay (1)
- Cindy Yuriko Saavedra Ríos (2)
- Ricardo Alexsander Izquierdo Noel (3)
Podemos Perú
- Carmen Rosa Villalobos Gallardo (1)
- César Augusto Vidalón Salvatierra (2)
- Julissa Popayan Ferrer (3)
- Eladio Arotuma Condeña (4)
Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
- Nadia Elizabeth Sanjinez Criollo (2)
Renovación Popular
- Francisco Carlos Dios Chiroque (1)
- Jeny del Pilar Soto Villavicencio (2)
- William Ohmar Lozano Flores (3)
- Milagros Victoria Rodríguez de Hidalgo (4)
Salvemos al Perú
- Fredy Carlos Sanjinez Rodríguez (1)
- Milca Sayuri Eliphelet Sedano Calderón (2)
- Santiago Amaya Saldarriaga (3)
Un Camino Diferente
- Rocki Michell Uriol Paredes (1)
- Angélica Beatriz Vásquez Vereau (2)
- María Elizabeth Espinola Briceño (4)
Unidad Nacional
- Eloy Roberto Ramírez y de Montenegro Jiménez (1)
- Carla Alejandra Yalle Torres (2)
- Walter Cruz Barrientos (3)
Guía básica de las Elecciones Generales Perú 2026. (Foto: Infografía de Nano Banana).