Resultados Elecciones 2026 en Tumbes: senadores y diputados electos hoy 12 de abril

Tumbes elige a representantes en el Senado y Cámara de Diputados en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Gemini vía Nano Banana)

Tumbes elige a representantes en el Senado y Cámara de Diputados en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Gemini vía Nano Banana)

Las Elecciones Generales 2026 en Perú marcan el regreso del sistema bicameral, en el que los ciudadanos eligen a sus representantes al Senado y a la Cámara de Diputados. En este contexto, la región de Tumbes participa activamente en la definición del nuevo mapa político del país. A continuación, te presentamos toda la información sobre los resultados a boca de urna y conteo oficial de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales).

Resultados de las Elecciones 2026 en Tumbes: quiénes fueron electos senadores y diputados

La ONPE tiene previsto publicar los primeros resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 a partir de las 5.00 p. m. de este domingo 12 de abril. Sin embargo, por el boca de urna o flash electoral, se podrá conocer un avance de resultados más amplio para definir quiénes serán los nuevos senadores y diputados por Tumbes.

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Los resultados se irán actualizando progresivamente conforme avance el procesamiento de actas a nivel nacional. En esta nota, podrás revisar la lista de los postulantes que resulten electos.

Candidatos al Senado por Tumbes en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan al Senado por Tumbes en los comicios de 2026:

Ahora Nación - AN

Jesús Reynaldo Ortiz Morán (1)

Ivon Maritza Chunga Torres (2)

Alianza Electoral Venceremos

Miguel Isidro Carrasco Cedillo (1)

Mercy Marcela Broncano Muñoz (2)

Alianza para el Progreso

Wilmer Juan Benites Porras (1)

Ivonne Janet Reyes Ramírez (2)

Avanza País - Partido de Integración Social

Carmen Luz Salas Jiménez (1)

Juan Carlos Sotil Toledo (2)

Fe en el Perú

Carlos Alberto Deza Navarrete (1)

Gladys Marita Campaña Ríos (2)

Frente Popular Agrícola FIA del Perú

Ronir Castillo Atoche (1)

Bibiana Paulina Albares Luján (2)

Fuerza Popular

Héctor José Ventura Ángel (1)

Matilde Cobeña de Lama (2)

Fuerza y Libertad

Óscar Fernando Sandoval Rodríguez (1)

Irene Dios Dioses (2)

Juntos por el Perú

Pascuala Isabel Heredia Marchán (1)

Luis Fernando Zuñiga Márquez (2)

Libertad Popular

Fernando Nicolás Belaúnde Llosa (1)

Partido Aprista Peruano

Angelita del Carmen García Arica (1)

Nexar Hernán Merino Socola (2)

Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE - Perú

Pedro Elver Silva Cedillo (1)

Mercedes Távara Morán (2)

Partido del Buen Gobierno

Rodolfo Felrrod Arredondo Nontol (1)

Andrea Iman Yarleque (2)

Partido Demócrata Verde

Carlos Roque Rueda (1)

Partido Democrático Federal

Walter Antonio Pérez Chonate (1)

Partido Democrático Somos Perú

Ronald Pérez Álvarez (1)

Dolores Avigail Terrones Bereche (2)

Partido Frente de la Esperanza 2021

Mario Javier Segura García (1)

Partido Morado

Noemí Rosillo Medina (1)

José Efraín Maza Balladares (2)

Partido País Para Todos

Segundo Alejandro Vargas Sanjinez (1)

Elizabeth Danitza Bayes Figueroa (2)

Partido Político Cooperación Popular

José Bellasmil Santur (1)

Zenaida Luisa Mucha Rojas (2)

Partido Político Integridad Democrática

Ana Franzua Rugel Oyola (1)

Arturo Néstor Lloclla Ríos (2)

Partido Político Nacional Perú Libre

Manuel Godofredo Jiménez Castillo (1)

Mafalda Balladares Zapata (2)

Partido Político Perú Acción

Julio Cornejo Peña (2)

Partido Político Perú Primero

Fausto Alejandro Ruiz Sánchez (1)

Lorena Izquierdo Adanaque (2)

Podemos Perú

Héctor Antonio Masías Ramírez (1)

Maritza Rosa Cayo Hernández (2)

Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso

Luis Javier Palacios Rivera (1)

Progresemos

Luis Reneé Balarezo Gonzales (1)

Lelys Fany Ríos de Grados (2)

Renovación Popular

Ángel Teobaldo Chunga Villar (1)

Araisa Medina Coronado (2)

Salvemos al Perú

Nila Campos Dioses (1)

Julio José Melgar Herrera (2)

Un Camino Diferente

Jaime Alonso López Nimboma (1)

Mayra Elizabeth Aguilar Carranza (2)

Unidad Nacional

Telesforo Alberto Milla Vargas (1)

Gloria Yaneth Feijoo Vilela (2)

Candidatos a Diputados por Tumbes en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan a Diputados por Tumbes en los comicios de 2026:

Ahora Nación

José Manuel Boggio Luna (1)

Soraya Lizeth Monzón Ríos (2)

Jhon Smit Luna Cruz (3)

Alianza Electoral Venceremos

Alex Benito Neyra Arana (1)

Darly Milagros Rodríguez Noel (2)

Juan José Yllescas Risco (3)

Rocío Raquel Hito Zegarra (4)

Alianza para el Progreso

Ricardo Adolfo Flores Infantes (1)

Britty Ethell López León (2)

Boris Regino Pardo Vinces (3)

Alexandra Franchescoly Merino Morán (4)

Avanza País - Partido de Integración Social

Andy Kelly Monja López (1)

Jesús Emanuel Salvador Córdova (2)

Reynaldo Ygnacio Pavia Díaz (4)

Fe en el Perú

Pablo Aguedo Serna Vilela (1)

Anghely Xiomara Urbina Oviedo (2)

José Alfredo Añazco Lavalle (3)

Xiomara Darieth Quevedo Ruiz (4)

Frente Popular Agrícola FIA del Perú

Luis Hinostroza Tío (1)

Juana Marisa Cieza Arana (2)

Guillermo Pascual Urbina Yacila (3)

Niniv'e Rehobo't Davis Becerra (4)

Fuerza Popular

Rafael Aldo Celiz Castillo (1)

María Candelaria Ramos Rosales (2)

Fidelina Sembrera Aguilar (4)

Fuerza y Libertad

Gumercindo Contreras Ventura (1)

Verónica Valentina Santivañez Lastra (2)

Luis Ernesto Anticona Fabián (3)

Rosario del Pilar Dios Peña (4)

Juntos por el Perú

Elvis Erkman Mendoza Aguilar (1)

Cinthia Lisette Sernaque Olivos (2)

Óscar Luis Paredes Mogollón (3)

Luz Angélica Medina Elizalde (4)

Libertad Popular

Eber Gallardo Seminario (1)

Milagros del Pilar Cedrón Chapoñan (2)

Jorge Luis Valer Valer (3)

Partido Aprista Peruano

Héctor Damián Sánchez Molina (1)

Francisco Luis Alberto Escobar Feijoo (3)

Amelia Janeth Yacila Peña (4)

Partido del Buen Gobierno

Emma Rosa Feijoo Merino (1)

José Miguel Zapata Sernaque (2)

Mónica Liseth Alemán Zárate (3)

Cristian Ernesto Montalbán Arrunátegui (4)

Partido Demócrata Verde

Nelly Marilú Guerrero Carrillo (1)

William Márquez Rivas (2)

Margareth Juliana Chiroque Reátegui (3)

Diomedes Belisario Sandoval Pesantes (4)

Partido Democrático Somos Perú

Jenner Sernaque Cieza (1)

Lucinda Vargas Castro (2)

Pedro Fre Infante Sanjinez (3)

Brendy Carola Chiroque Morán (4)

Partido Morado

Julio Florián Borda Ramos (1)

Yohanna Yalira Espinoza Espinoza (2)

Luciano Genaro Zárate Carrillo (3)

Cristina Dora Ramos Primo (4)

Partido País Para Todos

Benancio Fidel Espinoza Saavedra (1)

Mercedes Irene Placido Pampa (2)

Marcos Fidel Rey Huayhua (3)

Angélica Roxana Placido Pampa (4)

Partido Político Cooperación Popular

Leonidas Montalván Rimaycuna (1)

Mirian Carmen Lavado Benavides (2)

Wilmer Paico Ypanaque (3)

María Luzlinda Alcalde Fernández (4)

Partido Político Integridad Democrática

Grimaldo Efraín Arcaya Alemán (1)

Lee Luis Rugel Oviedo (3)

Levis Elizabeth del Carmen Chunga Núñez (4)

Partido Político Nacional Perú Libre

César Humberto Fox Vilela (1)

Glenda Eliana Vidal Maldonado (2)

Gustavo Vilela Medina (3)

Ana María Dioses Clavijo (4)

Partido Político Perú Acción

Carlos Francisco Tripul Nunto (1)

Carmen Yarleque Elizalde (2)

Graciela Ascorbe More (4)

Partido Político Perú Primero

Hipólito Preciado Curay (1)

Cindy Yuriko Saavedra Ríos (2)

Ricardo Alexsander Izquierdo Noel (3)

Podemos Perú

Carmen Rosa Villalobos Gallardo (1)

César Augusto Vidalón Salvatierra (2)

Julissa Popayan Ferrer (3)

Eladio Arotuma Condeña (4)

Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso

Nadia Elizabeth Sanjinez Criollo (2)

Renovación Popular

Francisco Carlos Dios Chiroque (1)

Jeny del Pilar Soto Villavicencio (2)

William Ohmar Lozano Flores (3)

Milagros Victoria Rodríguez de Hidalgo (4)

Salvemos al Perú

Fredy Carlos Sanjinez Rodríguez (1)

Milca Sayuri Eliphelet Sedano Calderón (2)

Santiago Amaya Saldarriaga (3)

Un Camino Diferente

Rocki Michell Uriol Paredes (1)

Angélica Beatriz Vásquez Vereau (2)

María Elizabeth Espinola Briceño (4)

Unidad Nacional

Eloy Roberto Ramírez y de Montenegro Jiménez (1)

Carla Alejandra Yalle Torres (2)

Walter Cruz Barrientos (3)