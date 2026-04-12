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Política

Resultados Elecciones 2026 en Tumbes: senadores y diputados electos hoy 12 de abril

Consulta aquí los resultados de las Elecciones 2026 en Tumbes y descubre quiénes ocuparán los cargos de senador y diputado, según boca de urna y el conteo oficial de la ONPE.

Tumbes elige a representantes en el Senado y Cámara de Diputados en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Gemini vía Nano Banana)
Tumbes elige a representantes en el Senado y Cámara de Diputados en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Gemini vía Nano Banana)

Las Elecciones Generales 2026 en Perú marcan el regreso del sistema bicameral, en el que los ciudadanos eligen a sus representantes al Senado y a la Cámara de Diputados. En este contexto, la región de Tumbes participa activamente en la definición del nuevo mapa político del país. A continuación, te presentamos toda la información sobre los resultados a boca de urna y conteo oficial de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales).

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Resultados de las Elecciones 2026 en Tumbes: quiénes fueron electos senadores y diputados

La ONPE tiene previsto publicar los primeros resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 a partir de las 5.00 p. m. de este domingo 12 de abril. Sin embargo, por el boca de urna o flash electoral, se podrá conocer un avance de resultados más amplio para definir quiénes serán los nuevos senadores y diputados por Tumbes.

TE RECOMENDAMOS

Entrevista Candidatos Presidenciales 2026

Los resultados se irán actualizando progresivamente conforme avance el procesamiento de actas a nivel nacional. En esta nota, podrás revisar la lista de los postulantes que resulten electos.

PUEDES VER: Congresista, senador y diputado: estas son las diferencias para las Elecciones Generales Perú 2026

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Candidatos al Senado por Tumbes en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan al Senado por Tumbes en los comicios de 2026:

Ahora Nación - AN

  • Jesús Reynaldo Ortiz Morán (1)
  • Ivon Maritza Chunga Torres (2)

Alianza Electoral Venceremos

  • Miguel Isidro Carrasco Cedillo (1)
  • Mercy Marcela Broncano Muñoz (2)

Alianza para el Progreso

  • Wilmer Juan Benites Porras (1)
  • Ivonne Janet Reyes Ramírez (2)

Avanza País - Partido de Integración Social

  • Carmen Luz Salas Jiménez (1)
  • Juan Carlos Sotil Toledo (2)

Fe en el Perú

  • Carlos Alberto Deza Navarrete (1)
  • Gladys Marita Campaña Ríos (2)

Frente Popular Agrícola FIA del Perú

  • Ronir Castillo Atoche (1)
  • Bibiana Paulina Albares Luján (2)

Fuerza Popular

  • Héctor José Ventura Ángel (1)
  • Matilde Cobeña de Lama (2)

Fuerza y Libertad

  • Óscar Fernando Sandoval Rodríguez (1)
  • Irene Dios Dioses (2)

Juntos por el Perú

  • Pascuala Isabel Heredia Marchán (1)
  • Luis Fernando Zuñiga Márquez (2)

Libertad Popular

  • Fernando Nicolás Belaúnde Llosa (1)

Partido Aprista Peruano

  • Angelita del Carmen García Arica (1)
  • Nexar Hernán Merino Socola (2)

Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE - Perú

  • Pedro Elver Silva Cedillo (1)
  • Mercedes Távara Morán (2)

Partido del Buen Gobierno

  • Rodolfo Felrrod Arredondo Nontol (1)
  • Andrea Iman Yarleque (2)

Partido Demócrata Verde

  • Carlos Roque Rueda (1)

Partido Democrático Federal

  • Walter Antonio Pérez Chonate (1)

Partido Democrático Somos Perú

  • Ronald Pérez Álvarez (1)
  • Dolores Avigail Terrones Bereche (2)

Partido Frente de la Esperanza 2021

  • Mario Javier Segura García (1)

Partido Morado

  • Noemí Rosillo Medina (1)
  • José Efraín Maza Balladares (2)

Partido País Para Todos

  • Segundo Alejandro Vargas Sanjinez (1)
  • Elizabeth Danitza Bayes Figueroa (2)

Partido Político Cooperación Popular

  • José Bellasmil Santur (1)
  • Zenaida Luisa Mucha Rojas (2)

Partido Político Integridad Democrática

  • Ana Franzua Rugel Oyola (1)
  • Arturo Néstor Lloclla Ríos (2)

Partido Político Nacional Perú Libre

  • Manuel Godofredo Jiménez Castillo (1)
  • Mafalda Balladares Zapata (2)

Partido Político Perú Acción

  • Julio Cornejo Peña (2)

Partido Político Perú Primero

  • Fausto Alejandro Ruiz Sánchez (1)
  • Lorena Izquierdo Adanaque (2)

Podemos Perú

  • Héctor Antonio Masías Ramírez (1)
  • Maritza Rosa Cayo Hernández (2)

Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso

  • Luis Javier Palacios Rivera (1)

Progresemos

  • Luis Reneé Balarezo Gonzales (1)
  • Lelys Fany Ríos de Grados (2)

Renovación Popular

  • Ángel Teobaldo Chunga Villar (1)
  • Araisa Medina Coronado (2)

Salvemos al Perú

  • Nila Campos Dioses (1)
  • Julio José Melgar Herrera (2)

Un Camino Diferente

  • Jaime Alonso López Nimboma (1)
  • Mayra Elizabeth Aguilar Carranza (2)

Unidad Nacional

  • Telesforo Alberto Milla Vargas (1)
  • Gloria Yaneth Feijoo Vilela (2)

PUEDES VER: Multa por no votar Elecciones 2026: lo que pagarás si no acudes a las urnas el 12 de abril

lr.pe

Candidatos a Diputados por Tumbes en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan a Diputados por Tumbes en los comicios de 2026:

Ahora Nación

  • José Manuel Boggio Luna (1)
  • Soraya Lizeth Monzón Ríos (2)
  • Jhon Smit Luna Cruz (3)

Alianza Electoral Venceremos

  • Alex Benito Neyra Arana (1)
  • Darly Milagros Rodríguez Noel (2)
  • Juan José Yllescas Risco (3)
  • Rocío Raquel Hito Zegarra (4)

Alianza para el Progreso

  • Ricardo Adolfo Flores Infantes (1)
  • Britty Ethell López León (2)
  • Boris Regino Pardo Vinces (3)
  • Alexandra Franchescoly Merino Morán (4)

Avanza País - Partido de Integración Social

  • Andy Kelly Monja López (1)
  • Jesús Emanuel Salvador Córdova (2)
  • Reynaldo Ygnacio Pavia Díaz (4)

Fe en el Perú

  • Pablo Aguedo Serna Vilela (1)
  • Anghely Xiomara Urbina Oviedo (2)
  • José Alfredo Añazco Lavalle (3)
  • Xiomara Darieth Quevedo Ruiz (4)

Frente Popular Agrícola FIA del Perú

  • Luis Hinostroza Tío (1)
  • Juana Marisa Cieza Arana (2)
  • Guillermo Pascual Urbina Yacila (3)
  • Niniv'e Rehobo't Davis Becerra (4)

Fuerza Popular

  • Rafael Aldo Celiz Castillo (1)
  • María Candelaria Ramos Rosales (2)
  • Fidelina Sembrera Aguilar (4)

Fuerza y Libertad

  • Gumercindo Contreras Ventura (1)
  • Verónica Valentina Santivañez Lastra (2)
  • Luis Ernesto Anticona Fabián (3)
  • Rosario del Pilar Dios Peña (4)

Juntos por el Perú

  • Elvis Erkman Mendoza Aguilar (1)
  • Cinthia Lisette Sernaque Olivos (2)
  • Óscar Luis Paredes Mogollón (3)
  • Luz Angélica Medina Elizalde (4)

Libertad Popular

  • Eber Gallardo Seminario (1)
  • Milagros del Pilar Cedrón Chapoñan (2)
  • Jorge Luis Valer Valer (3)

Partido Aprista Peruano

  • Héctor Damián Sánchez Molina (1)
  • Francisco Luis Alberto Escobar Feijoo (3)
  • Amelia Janeth Yacila Peña (4)

Partido del Buen Gobierno

  • Emma Rosa Feijoo Merino (1)
  • José Miguel Zapata Sernaque (2)
  • Mónica Liseth Alemán Zárate (3)
  • Cristian Ernesto Montalbán Arrunátegui (4)

Partido Demócrata Verde

  • Nelly Marilú Guerrero Carrillo (1)
  • William Márquez Rivas (2)
  • Margareth Juliana Chiroque Reátegui (3)
  • Diomedes Belisario Sandoval Pesantes (4)

Partido Democrático Somos Perú

  • Jenner Sernaque Cieza (1)
  • Lucinda Vargas Castro (2)
  • Pedro Fre Infante Sanjinez (3)
  • Brendy Carola Chiroque Morán (4)

Partido Morado

  • Julio Florián Borda Ramos (1)
  • Yohanna Yalira Espinoza Espinoza (2)
  • Luciano Genaro Zárate Carrillo (3)
  • Cristina Dora Ramos Primo (4)

Partido País Para Todos

  • Benancio Fidel Espinoza Saavedra (1)
  • Mercedes Irene Placido Pampa (2)
  • Marcos Fidel Rey Huayhua (3)
  • Angélica Roxana Placido Pampa (4)

Partido Político Cooperación Popular

  • Leonidas Montalván Rimaycuna (1)
  • Mirian Carmen Lavado Benavides (2)
  • Wilmer Paico Ypanaque (3)
  • María Luzlinda Alcalde Fernández (4)

Partido Político Integridad Democrática

  • Grimaldo Efraín Arcaya Alemán (1)
  • Lee Luis Rugel Oviedo (3)
  • Levis Elizabeth del Carmen Chunga Núñez (4)

Partido Político Nacional Perú Libre

  • César Humberto Fox Vilela (1)
  • Glenda Eliana Vidal Maldonado (2)
  • Gustavo Vilela Medina (3)
  • Ana María Dioses Clavijo (4)

Partido Político Perú Acción

  • Carlos Francisco Tripul Nunto (1)
  • Carmen Yarleque Elizalde (2)
  • Graciela Ascorbe More (4)

Partido Político Perú Primero

  • Hipólito Preciado Curay (1)
  • Cindy Yuriko Saavedra Ríos (2)
  • Ricardo Alexsander Izquierdo Noel (3)

Podemos Perú

  • Carmen Rosa Villalobos Gallardo (1)
  • César Augusto Vidalón Salvatierra (2)
  • Julissa Popayan Ferrer (3)
  • Eladio Arotuma Condeña (4)

Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso

  • Nadia Elizabeth Sanjinez Criollo (2)

Renovación Popular

  • Francisco Carlos Dios Chiroque (1)
  • Jeny del Pilar Soto Villavicencio (2)
  • William Ohmar Lozano Flores (3)
  • Milagros Victoria Rodríguez de Hidalgo (4)

Salvemos al Perú

  • Fredy Carlos Sanjinez Rodríguez (1)
  • Milca Sayuri Eliphelet Sedano Calderón (2)
  • Santiago Amaya Saldarriaga (3)

Un Camino Diferente

  • Rocki Michell Uriol Paredes (1)
  • Angélica Beatriz Vásquez Vereau (2)
  • María Elizabeth Espinola Briceño (4)

Unidad Nacional

  • Eloy Roberto Ramírez y de Montenegro Jiménez (1)
  • Carla Alejandra Yalle Torres (2)
  • Walter Cruz Barrientos (3)
Guía básica de las Elecciones Generales Perú 2026. (Foto: Infografía de Nano Banana).

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