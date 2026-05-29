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Querida modelo sorprende al anunciar embarazo de su sexto hijo a los 44 años junto a millonario empresario

La influencer y famosa imagen de importantes marcas de ropa reveló también cómo viene afrontando esta nueva etapa de su sexto embarazo.

La modelo ganó muchos admiradores durante el sorteo del mundial de fútbol en Rusia 2018. Foto: Composición LR/Instagram/Vogue.
La modelo ganó muchos admiradores durante el sorteo del mundial de fútbol en Rusia 2018. Foto: Composición LR/Instagram/Vogue.
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Las redes sociales estallaron tras el sorpresivo anuncio de la modelo rusa Natalia Vodianova, quien confirmó que será madre por sexta vez a los 44 años. Este será su tercer hijo junto al multimillonario francés Antoine Arnault, con quien está casada desde 2020. La top model europea es reconocida por ser imagen de importantes marcas de ropa y por haber sido madre por primera vez a los 19 años.

En una reciente entrevista con la revista Vogue, la rusa contó cómo viene afrontando esta nueva etapa de su embarazo. ‘Cuando estás embarazada, debes tener cuidado con los grandes cambios de temperatura, así que no hago nada extremo. En cambio, los baños de pies helados me hacen mucho bien, sobre todo cuando tengo las piernas hinchadas’, señaló.

Revista Vogue dio la exclusiva del sexto embarazo de la modelo Natalia Vodianova. Foto: Vogue.

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¿Quiénes son los cinco hijos de Natalia Vodianova?

Natalia Vodianova fue madre por primera vez a los 19 años, fruto de su relación con el empresario británico Justin Portman. El 22 de diciembre del 2001 nació Lucas Alexander, su hijo mayor, quien actualmente tiene 24 años y mantiene un vínculo muy cercano con ella, tal como suelen mostrar en redes sociales.

Tras contraer matrimonio con Portman en 2002, tuvo dos hijos más: Neva (24 de marzo del 2006) y Viktor (13 de septiembre del 2007). Sin embargo, la pareja puso fin a su relación en 2011.

Al poco tiempo, Natalia Vodianova inició su romance con el multimillonario francés Antoine Arnault, con quien formó una nueva familia y tuvo dos hijos más: Maxim (21 de mayo del 2014) y Roman (4 de junio del 2016). Por esa razón, ambos se casaron en 2020 en París, en una ceremonia cubierta por la prensa europea.

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La difícil vida de Natalia Vodianova: de pasar hambre y sufrir abusos a ser millonaria

La historia de la supermodelo rusa Natalia Vodianova es de película. Su padre abandonó a la familia cuando era pequeña, lo que obligó a su madre a trabajar hasta 20 horas al día para sacar adelante a sus tres hijas: Natalia, Kristina y Oksana, esta última diagnosticada con parálisis cerebral y autismo severo.

Desde muy niña, tuvo que ayudar económicamente en casa y vendía manzanas en las heladas calles de Rusia. Sin embargo, las dificultades no acabaron allí. Durante su etapa escolar, sufrió constantes burlas y abusos por su delgada apariencia y la ropa desgastada que usaba, y llegó incluso a ser víctima de agresiones físicas.

‘En mi infancia nos faltó todo, incluida la compasión de otras personas por la enfermedad de mi hermana. A la gente le horrorizaba ser nuestros vecinos’, contó Natalia en una entrevista pasada.

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