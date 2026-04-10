Tumbes: estos son los candidatos al Senado y Diputados en Elecciones Generales 2026
¿Votas en Tumbes? Consulta la lista completa de candidatos al Senado y Diputados en las Elecciones Generales Perú 2026 y elige informado antes de ir a las urnas.
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Las Elecciones Generales 2026 entran en su etapa decisiva y uno de los aspectos más relevantes para los ciudadanos es conocer quiénes son los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados por la región Tumbes. En este departamento del norte del país, diversas organizaciones políticas ya han oficializado a sus postulantes, quienes buscarán representar a la región en el nuevo Congreso bicameral que se reinstaura en el sistema político peruano. La competencia electoral se presenta con una oferta variada de partidos y figuras, en un contexto donde el voto informado será clave para definir a los futuros legisladores. A continuación, revisa la lista completa de candidatos por Tumbes, cómo quedaron conformadas las listas al Senado y Diputados, y qué opciones tendrán los electores en esta jornada decisiva.
Ahora Nación - AN
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- Jesús Reynaldo Ortiz Morán (1)
- Ivon Maritza Chunga Torres (2)
Alianza Electoral Venceremos
- Miguel Isidro Carrasco Cedillo (1)
- Mercy Marcela Broncano Muñoz (2)
Alianza para el Progreso
- Wilmer Juan Benites Porras (1)
- Ivonne Janet Reyes Ramírez (2)
Avanza País - Partido de Integración Social
- Carmen Luz Salas Jiménez (1)
- Juan Carlos Sotil Toledo (2)
Fe en el Perú
- Carlos Alberto Deza Navarrete (1)
- Gladys Marita Campaña Ríos (2)
Frente Popular Agrícola FIA del Perú
- Ronir Castillo Atoche (1)
- Bibiana Paulina Albares Luján (2)
Fuerza Popular
- Héctor José Ventura Ángel (1)
- Matilde Cobeña de Lama (2)
Fuerza y Libertad
- Óscar Fernando Sandoval Rodríguez (1)
- Irene Dios Dioses (2)
Juntos por el Perú
- Pascuala Isabel Heredia Marchán (1)
- Luis Fernando Zuñiga Márquez (2)
Libertad Popular
- Fernando Nicolás Belaúnde Llosa (1)
Partido Aprista Peruano
- Angelita del Carmen García Arica (1)
- Nexar Hernán Merino Socola (2)
Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE - Perú
- Pedro Elver Silva Cedillo (1)
- Mercedes Távara Morán (2)
Partido del Buen Gobierno
- Rodolfo Felrrod Arredondo Nontol (1)
- Andrea Iman Yarleque (2)
Partido Demócrata Verde
- Carlos Roque Rueda (1)
Partido Democrático Federal
- Walter Antonio Pérez Chonate (1)
Partido Democrático Somos Perú
- Ronald Pérez Álvarez (1)
- Dolores Avigail Terrones Bereche (2)
Partido Frente de la Esperanza 2021
- Mario Javier Segura García (1)
Partido Morado
- Noemí Rosillo Medina (1)
- José Efraín Maza Balladares (2)
Partido País Para Todos
- Segundo Alejandro Vargas Sanjinez (1)
- Elizabeth Danitza Bayes Figueroa (2)
Partido Político Cooperación Popular
- José Bellasmil Santur (1)
- Zenaida Luisa Mucha Rojas (2)
Partido Político Integridad Democrática
- Ana Franzua Rugel Oyola (1)
- Arturo Néstor Lloclla Ríos (2)
Partido Político Nacional Perú Libre
- Manuel Godofredo Jiménez Castillo (1)
- Mafalda Balladares Zapata (2)
Partido Político Perú Acción
- Julio Cornejo Peña (2)
Partido Político Perú Primero
- Fausto Alejandro Ruiz Sánchez (1)
- Lorena Izquierdo Adanaque (2)
Podemos Perú
- Héctor Antonio Masías Ramírez (1)
- Maritza Rosa Cayo Hernández (2)
Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
- Luis Javier Palacios Rivera (1)
Progresemos
- Luis Reneé Balarezo Gonzales (1)
- Lelys Fany Ríos de Grados (2)
Renovación Popular
- Ángel Teobaldo Chunga Villar (1)
- Araisa Medina Coronado (2)
Salvemos al Perú
- Nila Campos Dioses (1)
- Julio José Melgar Herrera (2)
Un Camino Diferente
- Jaime Alonso López Nimboma (1)
- Mayra Elizabeth Aguilar Carranza (2)
Unidad Nacional
- Telesforo Alberto Milla Vargas (1)
- Gloria Yaneth Feijoo Vilela (2)
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Ahora Nación
- José Manuel Boggio Luna (1)
- Soraya Lizeth Monzón Ríos (2)
- Jhon Smit Luna Cruz (3)
Alianza Electoral Venceremos
- Alex Benito Neyra Arana (1)
- Darly Milagros Rodríguez Noel (2)
- Juan José Yllescas Risco (3)
- Rocío Raquel Hito Zegarra (4)
Alianza para el Progreso
- Ricardo Adolfo Flores Infantes (1)
- Britty Ethell López León (2)
- Boris Regino Pardo Vinces (3)
- Alexandra Franchescoly Merino Morán (4)
Avanza País - Partido de Integración Social
- Andy Kelly Monja López (1)
- Jesús Emanuel Salvador Córdova (2)
- Reynaldo Ygnacio Pavia Díaz (4)
Fe en el Perú
- Pablo Aguedo Serna Vilela (1)
- Anghely Xiomara Urbina Oviedo (2)
- José Alfredo Añazco Lavalle (3)
- Xiomara Darieth Quevedo Ruiz (4)
Frente Popular Agrícola FIA del Perú
- Luis Hinostroza Tío (1)
- Juana Marisa Cieza Arana (2)
- Guillermo Pascual Urbina Yacila (3)
- Niniv'e Rehobo't Davis Becerra (4)
Fuerza Popular
- Rafael Aldo Celiz Castillo (1)
- María Candelaria Ramos Rosales (2)
- Fidelina Sembrera Aguilar (4)
Fuerza y Libertad
- Gumercindo Contreras Ventura (1)
- Verónica Valentina Santivañez Lastra (2)
- Luis Ernesto Anticona Fabián (3)
- Rosario del Pilar Dios Peña (4)
Juntos por el Perú
- Elvis Erkman Mendoza Aguilar (1)
- Cinthia Lisette Sernaque Olivos (2)
- Óscar Luis Paredes Mogollón (3)
- Luz Angélica Medina Elizalde (4)
Libertad Popular
- Eber Gallardo Seminario (1)
- Milagros del Pilar Cedrón Chapoñan (2)
- Jorge Luis Valer Valer (3)
Partido Aprista Peruano
- Héctor Damián Sánchez Molina (1)
- Francisco Luis Alberto Escobar Feijoo (3)
- Amelia Janeth Yacila Peña (4)
Partido del Buen Gobierno
- Emma Rosa Feijoo Merino (1)
- José Miguel Zapata Sernaque (2)
- Mónica Liseth Alemán Zárate (3)
- Cristian Ernesto Montalbán Arrunátegui (4)
Partido Demócrata Verde
- Nelly Marilú Guerrero Carrillo (1)
- William Márquez Rivas (2)
- Margareth Juliana Chiroque Reátegui (3)
- Diomedes Belisario Sandoval Pesantes (4)
Partido Democrático Somos Perú
- Jenner Sernaque Cieza (1)
- Lucinda Vargas Castro (2)
- Pedro Fre Infante Sanjinez (3)
- Brendy Carola Chiroque Morán (4)
Partido Morado
- Julio Florián Borda Ramos (1)
- Yohanna Yalira Espinoza Espinoza (2)
- Luciano Genaro Zárate Carrillo (3)
- Cristina Dora Ramos Primo (4)
Partido País Para Todos
- Benancio Fidel Espinoza Saavedra (1)
- Mercedes Irene Placido Pampa (2)
- Marcos Fidel Rey Huayhua (3)
- Angélica Roxana Placido Pampa (4)
Partido Político Cooperación Popular
- Leonidas Montalván Rimaycuna (1)
- Mirian Carmen Lavado Benavides (2)
- Wilmer Paico Ypanaque (3)
- María Luzlinda Alcalde Fernández (4)
Partido Político Integridad Democrática
- Grimaldo Efraín Arcaya Alemán (1)
- Lee Luis Rugel Oviedo (3)
- Levis Elizabeth del Carmen Chunga Núñez (4)
Partido Político Nacional Perú Libre
- César Humberto Fox Vilela (1)
- Glenda Eliana Vidal Maldonado (2)
- Gustavo Vilela Medina (3)
- Ana María Dioses Clavijo (4)
Partido Político Perú Acción
- Carlos Francisco Tripul Nunto (1)
- Carmen Yarleque Elizalde (2)
- Graciela Ascorbe More (4)
Partido Político Perú Primero
- Hipólito Preciado Curay (1)
- Cindy Yuriko Saavedra Ríos (2)
- Ricardo Alexsander Izquierdo Noel (3)
Podemos Perú
- Carmen Rosa Villalobos Gallardo (1)
- César Augusto Vidalón Salvatierra (2)
- Julissa Popayan Ferrer (3)
- Eladio Arotuma Condeña (4)
Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
- Nadia Elizabeth Sanjinez Criollo (2)
Renovación Popular
- Francisco Carlos Dios Chiroque (1)
- Jeny del Pilar Soto Villavicencio (2)
- William Ohmar Lozano Flores (3)
- Milagros Victoria Rodríguez de Hidalgo (4)
Salvemos al Perú
- Fredy Carlos Sanjinez Rodríguez (1)
- Milca Sayuri Eliphelet Sedano Calderón (2)
- Santiago Amaya Saldarriaga (3)
Un Camino Diferente
- Rocki Michell Uriol Paredes (1)
- Angélica Beatriz Vásquez Vereau (2)
- María Elizabeth Espinola Briceño (4)
Unidad Nacional
- Eloy Roberto Ramírez y de Montenegro Jiménez (1)
- Carla Alejandra Yalle Torres (2)
- Walter Cruz Barrientos (3)
Huancavelica elegirá Senadores y Diputados el 12 de abril en las Elecciones Generales 2026. (Foto: TripAdvisor)
Elecciones 2026 en Perú: lo que debes saber
Las Elecciones Generales 2026 se realizarán el próximo 12 de abril y definirán a las nuevas autoridades del país, incluyendo presidente, senadores y diputados. Los ciudadanos deberán acudir a sus locales de votación asignados por la ONPE para emitir su voto.
Link para saber si eres miembro de mesa en Tumbes en las Elecciones 2026
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó el enlace oficial para que los ciudadanos verifiquen si fueron designados como miembros de mesa en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.
Para consultarlo, solo debes ingresar al portal de la ONPE, colocar tu número de DNI y revisar el resultado, donde se indicará si eres titular o suplente, así como el local de votación asignado para cumplir con este deber cívico obligatorio. Para continuar con ese proceso, haz click aquí.
Elecciones 2026: link para conocer tu local de votación en Tumbes
La ONPE puso a disposición la consulta pública para que los ciudadanos verifiquen su local de votación y confirmen la relación final de miembros de mesa para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.
El servicio ya puede usarse en línea ingresando el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). La entidad precisó que la información corresponde al padrón definitivo, tras concluir el proceso de tachas y reemplazos previsto en el cronograma oficial. Para continuar con ese proceso, haz click aquí.
Guía completa para las Elecciones Generales 2026. (Infografía vía Nano Banana de Gemini)