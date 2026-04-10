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Política

Puno: estos son los candidatos al Senado y Diputados en Elecciones Generales 2026

Las Elecciones Generales 2026 en Perú llegan a su etapa decisiva. A continuación, revisa la lista completa de candidatos de los diferentes partidos políticos en Puno.

Conoce la lista completa de candidatos al Senado y Cámara de Diputados por Puno en las Elecciones Generales 2026 | Foto: Composición LR.
Conoce la lista completa de candidatos al Senado y Cámara de Diputados por Puno en las Elecciones Generales 2026 | Foto: Composición LR.

Las Elecciones Generales 2026 en Perú entran en su etapa decisiva y uno de los puntos clave es conocer quiénes son los candidatos al Senado y Diputados por Puno. En este departamento, diversas organizaciones políticas ya definieron a sus postulantes, quienes buscarán representar a la región en el nuevo Congreso bicameral. A continuación, revisa la lista completa de candidatos en Puno y cómo quedaron conformadas las postulaciones.

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Candidatos a Diputados por Puno en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan a la Cámara de Diputados por Puno en los comicios de 2026:

TE RECOMENDAMOS

Entrevista Candidatos Presidenciales 2026

AHORA NACIÓN

Helard Bladimir Sonco Villanueva
Karim Mavel Castro Quilly
Fredy Dante Calisaya Quispe
Mirella Shirley Camapaza Quispe
Juan Jose Espinoza Barrantes
Lady Rosmery Ccopa Acrota

ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS

Willian Rodrigo Lauracio Apaza
Haydee Elizabeth Arapa Condori
Alberto Eugenio Quintanilla Chacon
Adelma Quispe Condori
Luis Felipe Quispe Yana

ALIANZA PARA EL PROGRESO (APP)

Walter Jilapa Santander
Irene Carcausto Huanca
Kleber Neri Espezua Palacios
Claudia Zenaida Esteba Apaza
Jose Sucacahua Lipa
Margarita Pachiño Quispe

AVANZA PAÍS

Nilda Yaneth Suca Apaza
Alex Salvador Lopez Paredes
Elena Aurora Enriquez Pacheco
Jorge Luis Ruelas Mamani
Maria Consuelo Arguedas Sandoval

FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FIA DEL PERU (FREPAP)

Sara Ana Luque Perez
Felix Francisco Yucra Roque
Dany Gladys Gomez Anco
Willy Javier Llanos Almoguera
Miguelina Ccama Diaz
Edgar Agustin Qquincho Trelles

FUERZA POPULAR

Betty Tinta Ccoa
Henry Máximo Salinas Aco
Kateryn Franssi Guerra Maron
Jesus Chura Cuno
Elisa Yolanda Chambilla Flores
Jesus Obed Alvarez Quispe

FUERZA Y LIBERTAD

Ivan Joel Flores Quispe
Graciela Hilda Quispe Chambi
Yuly Medalith Quispe Huaman
Edwin Rodrigo Ticona Paucar
Fiorella Fidelia Ricra Lavado

JUNTOS POR EL PERÚ (JPP)

Remigio Condori Flores
Jessica Sadith Perez Quispe
Cesar Hugo Tito Rojas
Brigida Curo Bustincio
Henry Calizaya Mamani
Sammy Yessica Checa Amanqui

LIBERTAD POPULAR

Isabel Roxana Parisaca Chavez
Merly Milagros Carcasi Alanoca

PARTIDO APRISTA PERUANO

Pedro Ronald Yampara Aquise
Matilde Quispe Pacompia
Maria Antonieta Morales Vigo
Ruben Jesus Salas Madueño

PARTIDO CÍVICO OBRAS

Dina Irene Hancco Hancco
Salomon Coaquira Gomez
Nicole Jazmin Ruiz Paredes
Hector Apaza Ñaupa
Serly Mamani Ccollana
Percy Ingalla Machaca

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES

Pedro Miguel Mango Mango
Ruth Elizabeth Ccalli Hancco
Fermin Mestas Pacompia
Roman Machaca Larico

PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO

Abel Carlos Huarcaya Montaño
Julia Juaquina Frisancho Santander
Jhonatan Daniel Apaza Mamani
Yanet Quimber Chambi
Luis Alberto Codarlupo Saenz
Nancy Yanet Cruz Zegarra

PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ

Luzbelinda Alvarado Mamani
Tomas Paccara Huaricallo
Yessica Callata Quispe

PARTIDO DEMÓCRATA VERDE

Denilson Medina Sanchez
Raul Gallegos Ojeda
Octavio Eliseo Palero Calloapaza

PARTIDO DEMOCRÁTICO FEDERAL

Maria Mery Galdos Tutucayo
Jose Antonio Portada Colquehuanca
Andrea Estefany Chuquitarqui Puma
Wilber Murillo Ccotaccallapa
Rossmery Marlit Chino Huaman
Juan Ruben Romario Zela Coila

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ

Hermes Evelio Cauna Morales
Maria Elena Mamani Apaza
Jhomira Noheli Jimenez Jalire
Wido Willam Condori Castillo
Angelica Delmazo Calderon

PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021

Jimny Tiña Calla
Lucila Vilma Meza Inofuente
Armando Manuel Lezano Carreon
Julia Quispe Huaracallo
Ernesto Rufo Gauna Mamani
Yesica Quispe Condori

PARTIDO PAÍS PARA TODOS

Leonidas Salluca Huaraya
Lisdenia Flores Mendoza
Richard Martin Cahuana Anccota
Martin Maque Rivas
Maritza Noemi Gomez Gomez

PARTIDO PATRIÓTICO DEL PERÚ

Natali Abad Illacutipa Mamani
Noemi Tabita Ortega Martinez
Cesar Hernan Quispe Malca
Noemi Afaraya Luque
Mary Isabel Fernandez Murillo

PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR

Oscar Gonzales Huaman
Milagros Shantall Samillan Sanga
Cesar Felix Quispe Calsin
Rosa Maria Perez Mendoza
Rolando Zapata Vilca
Karina Lizeth Alva Ravines

PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA

Javier Concori Cerezo
Raul Enrique Lara Pajuelo
Gleny Anel Cardenas Collazos
Edson Guillermo Tolentino Millones
Rufina Lima Villanueva

PARTIDO POLÍTICO PERÚ LIBRE

Mateo Ramos Conde
Eva Gomez Mamani
Ruben Dario Apaza Añamuro
Reyna Ponce Ccopa
John Lopez Ccama
Virginia Milagros Arias Tapia

PARTIDO POLÍTICO PRIN

Walter Alfaro Sosa
Maribel Yesenia Pauro Parrillo
Percy Yoe Limache Huancco
Diana Marisol Huanca Apaza

PERÚ MODERNO

Juan Luque Mamani

PODEMOS PERÚ

Saulo Nicolas Apaza Quispe
Presentacion Flora Zela Maraza
Raul Sabino Huarsaya Huarsaya
Stefany Nereyda Machaca Quispe
Liu Gabriel Monge Fonseca
Ana Laura Mamani

PRIMERO LA GENTE

Vicente Fredy Soncco Quispe
Orlando Hilario Rios Cisneros
Caroll Noemi Flores Flores
Marcial Jhon Flores Quispe

PROGRESEMOS

Dino Pastor Chambi Quispe
Senilda Yana Luque
Joel Chambilla Mamani
Cleny Aleyda Halanoca Paricoto
Juan Caljaro Condori

RENOVACIÓN POPULAR

Javier Alcides Bernal Salas
Yanet Quispe Quispe
Wilbert Ivan Arosquipa Ibañez
Sheila Estrella Angles Canlla
German Rafael Espinoza Rivas
Lucia Edita Betshy Orihuela Pasaca

UN CAMINO DIFERENTE

Dante Hernan Valdivia Yucra
Fanny Polo Chuquimango
Ronal Tito Zavaleta Moreno
Maritza Ajalli Mamani
Fredy Limachi Sarmiento
Rebeca Solano Quiroz

UNIDAD NACIONAL

Michael David Churata Tila
Maribel Mamani Aquise
Javier Martin Inquilla Bravo
Margarita Concepcion Velasquez Cabrera
Carmen Mercedes Zea Jara

Candidatos a Senadores por Puno en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan al Senado por Puno en los comicios de 2026:

AHORA NACIÓN

Jorge Enrique Sotomayor Perales
Alejandrina Quispe Poma

ALIANZA PARA EL PROGRESO (APP)

Walter Guido Chambi Quispe
Yony Sonia Flores Salinas

AVANZA PAÍS

Rodolfo Fredy Arpasi Chura
Rosa Clara Condori Cora

FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FIA DEL PERÚ (FREPAP)

Lorenzo Flores Yapu
Albina Huaylla Lima

FUERZA POPULAR

Aristides Ramon Serruto Colque
Manuela Vela Rengifo

FUERZA Y LIBERTAD

Guido Misme Medina
Gladis Paucara Huaraya

JUNTOS POR EL PERÚ (JPP)

Jose Moises Chipana Chipana
Rosa Emiliana Luque Sandoval

LIBERTAD POPULAR

Yhon Carlos Fuentes Gomez

PARTIDO APRISTA PERUANO

Julian Isaac Barra Catacora
Marianela Lizbeth Rodriguez Palacios

PARTIDO CÍVICO OBRAS

John Alexander Torres Rosello
Juana Tecla Alejo Flores

PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO

Dometila Cutipa Copa
Julio Ernesto Castro Huayapa

PARTIDO DEMOCRÁTICO VERDE UNIDO

Valeriano Yucra Yucra

PARTIDO DEMÓCRATA VERDE

Edgar Maglio Eguilas Napuri

PARTIDO DEMOCRÁTICO FEDERAL

Vicente Zea Chura
Gianina Solis Cartolin

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ

Alfredo Ucharico Uruchi
Ilda Nancy Bedoya Vera

PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021

Luciano Quispe Huaracallo
Sandra Jaen Calderon

PARTIDO PAÍS PARA TODOS

Ramiro Díaz Tupa

PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR

Jesus Orlando Arapa Roque
Juana Gonzalo Choque

PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA

Gregorio Cama Pajsi
Irene Elsa Lopez Parrales

PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE

Ruben Aleman Gonzales
Marilu Zulema Yanarico Apaza

PARTIDO POLÍTICO PERÚ PRIMERO

Jorge Arturo Alvarez Mendoza
Sirvitas Huarcaya Gomez

PARTIDO POLÍTICO PRIN

Angel Gumercindo Huanca Yampara

PODEMOS PERÚ

Yessica Marisela Apaza Quispe
Renee Alberto Flores Apaza

PRIMERO LA GENTE

Bladimiro Centeno Herrera

PROGRESEMOS

David Ccasa Cucho
Pastora Huanca Gonzales

RENOVACIÓN POPULAR

Mao Tsetung Machaca Aviles
Felicitas Quispe Vilca

UN CAMINO DIFERENTE

Franklin Henry Muñoz Floriano
Margarita Milagros Herrera Silupu

UNIDAD NACIONAL

Herbert Larry Flores Reategui
Tania Libertad Castillo Ortega

PUEDES VER: Ley seca Perú 2026: cuándo empieza, horarios y qué está prohibido por Elecciones Generales

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Elecciones 2026 en Perú: lo que debes saber

Las Elecciones Generales 2026 en Perú se realizarán el domingo 12 de abril, día en el que los ciudadanos elegirán al presidente de la República, vicepresidentes y a los representantes del nuevo Congreso bicameral. Este proceso marcará un cambio importante en el sistema político, con el retorno a la Cámara de Diputados y el Senado, en un contexto de alta competencia electoral y un porcentaje significativo de votantes aún indecisos.

La jornada de votación se desarrollará desde las 7.00 a. m. hasta las 5.00 p. m. en todo el país, y el sufragio es obligatorio para los ciudadanos habilitados. Las autoridades electorales, como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), recomiendan acudir con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y verificar previamente el local de votación para evitar inconvenientes el día de los comicios.

PUEDES VER: Multa por no votar en Elecciones Perú 2026: revisa cuánto pagarás si faltas el 12 de abril

lr.pe

Elecciones 2026: link para saber si eres miembro de mesa y tu local de votación en Lima Metropolitana

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una plataforma oficial para que los ciudadanos consulten su local de votación de cara a las Elecciones Generales 2026. A través de este servicio en línea, los electores pueden verificar información clave como el centro de sufragio, número de mesa y dirección exacta ingresando únicamente su DNI, lo que facilita la planificación del voto y evita contratiempos el día de la jornada electoral.

Además, el sistema permite confirmar si una persona fue designada como miembro de mesa y conocer su rol específico dentro del proceso. La ONPE precisó que estos datos corresponden al padrón definitivo tras el cierre de tachas y reemplazos, por lo que recomienda revisar la información con anticipación. De esta manera, los ciudadanos pueden acudir preparados a votar el 12 de abril y cumplir adecuadamente con sus responsabilidades electorales. Accede al portal desde aquí: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio

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