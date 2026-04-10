Puno: estos son los candidatos al Senado y Diputados en Elecciones Generales 2026

Conoce la lista completa de candidatos al Senado y Cámara de Diputados por Puno en las Elecciones Generales 2026 | Foto: Composición LR.

Conoce la lista completa de candidatos al Senado y Cámara de Diputados por Puno en las Elecciones Generales 2026 | Foto: Composición LR.

Las Elecciones Generales 2026 en Perú entran en su etapa decisiva y uno de los puntos clave es conocer quiénes son los candidatos al Senado y Diputados por Puno. En este departamento, diversas organizaciones políticas ya definieron a sus postulantes, quienes buscarán representar a la región en el nuevo Congreso bicameral. A continuación, revisa la lista completa de candidatos en Puno y cómo quedaron conformadas las postulaciones.

Candidatos a Diputados por Puno en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan a la Cámara de Diputados por Puno en los comicios de 2026:

TE RECOMENDAMOS Entrevista Candidatos Presidenciales 2026

AHORA NACIÓN

Helard Bladimir Sonco Villanueva

Karim Mavel Castro Quilly

Fredy Dante Calisaya Quispe

Mirella Shirley Camapaza Quispe

Juan Jose Espinoza Barrantes

Lady Rosmery Ccopa Acrota

ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS

Willian Rodrigo Lauracio Apaza

Haydee Elizabeth Arapa Condori

Alberto Eugenio Quintanilla Chacon

Adelma Quispe Condori

Luis Felipe Quispe Yana

ALIANZA PARA EL PROGRESO (APP)

Walter Jilapa Santander

Irene Carcausto Huanca

Kleber Neri Espezua Palacios

Claudia Zenaida Esteba Apaza

Jose Sucacahua Lipa

Margarita Pachiño Quispe

AVANZA PAÍS

Nilda Yaneth Suca Apaza

Alex Salvador Lopez Paredes

Elena Aurora Enriquez Pacheco

Jorge Luis Ruelas Mamani

Maria Consuelo Arguedas Sandoval

FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FIA DEL PERU (FREPAP)

Sara Ana Luque Perez

Felix Francisco Yucra Roque

Dany Gladys Gomez Anco

Willy Javier Llanos Almoguera

Miguelina Ccama Diaz

Edgar Agustin Qquincho Trelles

FUERZA POPULAR

Betty Tinta Ccoa

Henry Máximo Salinas Aco

Kateryn Franssi Guerra Maron

Jesus Chura Cuno

Elisa Yolanda Chambilla Flores

Jesus Obed Alvarez Quispe

FUERZA Y LIBERTAD

Ivan Joel Flores Quispe

Graciela Hilda Quispe Chambi

Yuly Medalith Quispe Huaman

Edwin Rodrigo Ticona Paucar

Fiorella Fidelia Ricra Lavado

JUNTOS POR EL PERÚ (JPP)

Remigio Condori Flores

Jessica Sadith Perez Quispe

Cesar Hugo Tito Rojas

Brigida Curo Bustincio

Henry Calizaya Mamani

Sammy Yessica Checa Amanqui

LIBERTAD POPULAR

Isabel Roxana Parisaca Chavez

Merly Milagros Carcasi Alanoca

PARTIDO APRISTA PERUANO

Pedro Ronald Yampara Aquise

Matilde Quispe Pacompia

Maria Antonieta Morales Vigo

Ruben Jesus Salas Madueño

PARTIDO CÍVICO OBRAS

Dina Irene Hancco Hancco

Salomon Coaquira Gomez

Nicole Jazmin Ruiz Paredes

Hector Apaza Ñaupa

Serly Mamani Ccollana

Percy Ingalla Machaca

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES

Pedro Miguel Mango Mango

Ruth Elizabeth Ccalli Hancco

Fermin Mestas Pacompia

Roman Machaca Larico

PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO

Abel Carlos Huarcaya Montaño

Julia Juaquina Frisancho Santander

Jhonatan Daniel Apaza Mamani

Yanet Quimber Chambi

Luis Alberto Codarlupo Saenz

Nancy Yanet Cruz Zegarra

PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ

Luzbelinda Alvarado Mamani

Tomas Paccara Huaricallo

Yessica Callata Quispe

PARTIDO DEMÓCRATA VERDE

Denilson Medina Sanchez

Raul Gallegos Ojeda

Octavio Eliseo Palero Calloapaza

PARTIDO DEMOCRÁTICO FEDERAL

Maria Mery Galdos Tutucayo

Jose Antonio Portada Colquehuanca

Andrea Estefany Chuquitarqui Puma

Wilber Murillo Ccotaccallapa

Rossmery Marlit Chino Huaman

Juan Ruben Romario Zela Coila

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ

Hermes Evelio Cauna Morales

Maria Elena Mamani Apaza

Jhomira Noheli Jimenez Jalire

Wido Willam Condori Castillo

Angelica Delmazo Calderon

PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021

Jimny Tiña Calla

Lucila Vilma Meza Inofuente

Armando Manuel Lezano Carreon

Julia Quispe Huaracallo

Ernesto Rufo Gauna Mamani

Yesica Quispe Condori

PARTIDO PAÍS PARA TODOS

Leonidas Salluca Huaraya

Lisdenia Flores Mendoza

Richard Martin Cahuana Anccota

Martin Maque Rivas

Maritza Noemi Gomez Gomez

PARTIDO PATRIÓTICO DEL PERÚ

Natali Abad Illacutipa Mamani

Noemi Tabita Ortega Martinez

Cesar Hernan Quispe Malca

Noemi Afaraya Luque

Mary Isabel Fernandez Murillo

PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR

Oscar Gonzales Huaman

Milagros Shantall Samillan Sanga

Cesar Felix Quispe Calsin

Rosa Maria Perez Mendoza

Rolando Zapata Vilca

Karina Lizeth Alva Ravines

PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA

Javier Concori Cerezo

Raul Enrique Lara Pajuelo

Gleny Anel Cardenas Collazos

Edson Guillermo Tolentino Millones

Rufina Lima Villanueva

PARTIDO POLÍTICO PERÚ LIBRE

Mateo Ramos Conde

Eva Gomez Mamani

Ruben Dario Apaza Añamuro

Reyna Ponce Ccopa

John Lopez Ccama

Virginia Milagros Arias Tapia

PARTIDO POLÍTICO PRIN

Walter Alfaro Sosa

Maribel Yesenia Pauro Parrillo

Percy Yoe Limache Huancco

Diana Marisol Huanca Apaza

PERÚ MODERNO

Juan Luque Mamani

PODEMOS PERÚ

Saulo Nicolas Apaza Quispe

Presentacion Flora Zela Maraza

Raul Sabino Huarsaya Huarsaya

Stefany Nereyda Machaca Quispe

Liu Gabriel Monge Fonseca

Ana Laura Mamani

PRIMERO LA GENTE

Vicente Fredy Soncco Quispe

Orlando Hilario Rios Cisneros

Caroll Noemi Flores Flores

Marcial Jhon Flores Quispe

PROGRESEMOS

Dino Pastor Chambi Quispe

Senilda Yana Luque

Joel Chambilla Mamani

Cleny Aleyda Halanoca Paricoto

Juan Caljaro Condori

RENOVACIÓN POPULAR

Javier Alcides Bernal Salas

Yanet Quispe Quispe

Wilbert Ivan Arosquipa Ibañez

Sheila Estrella Angles Canlla

German Rafael Espinoza Rivas

Lucia Edita Betshy Orihuela Pasaca

UN CAMINO DIFERENTE

Dante Hernan Valdivia Yucra

Fanny Polo Chuquimango

Ronal Tito Zavaleta Moreno

Maritza Ajalli Mamani

Fredy Limachi Sarmiento

Rebeca Solano Quiroz

UNIDAD NACIONAL

Michael David Churata Tila

Maribel Mamani Aquise

Javier Martin Inquilla Bravo

Margarita Concepcion Velasquez Cabrera

Carmen Mercedes Zea Jara

Candidatos a Senadores por Puno en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan al Senado por Puno en los comicios de 2026:

AHORA NACIÓN

Jorge Enrique Sotomayor Perales

Alejandrina Quispe Poma

ALIANZA PARA EL PROGRESO (APP)

Walter Guido Chambi Quispe

Yony Sonia Flores Salinas

AVANZA PAÍS

Rodolfo Fredy Arpasi Chura

Rosa Clara Condori Cora

FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FIA DEL PERÚ (FREPAP)

Lorenzo Flores Yapu

Albina Huaylla Lima

FUERZA POPULAR

Aristides Ramon Serruto Colque

Manuela Vela Rengifo

FUERZA Y LIBERTAD

Guido Misme Medina

Gladis Paucara Huaraya

JUNTOS POR EL PERÚ (JPP)

Jose Moises Chipana Chipana

Rosa Emiliana Luque Sandoval

LIBERTAD POPULAR

Yhon Carlos Fuentes Gomez

PARTIDO APRISTA PERUANO

Julian Isaac Barra Catacora

Marianela Lizbeth Rodriguez Palacios

PARTIDO CÍVICO OBRAS

John Alexander Torres Rosello

Juana Tecla Alejo Flores

PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO

Dometila Cutipa Copa

Julio Ernesto Castro Huayapa

PARTIDO DEMOCRÁTICO VERDE UNIDO

Valeriano Yucra Yucra

PARTIDO DEMÓCRATA VERDE

Edgar Maglio Eguilas Napuri

PARTIDO DEMOCRÁTICO FEDERAL

Vicente Zea Chura

Gianina Solis Cartolin

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ

Alfredo Ucharico Uruchi

Ilda Nancy Bedoya Vera

PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021

Luciano Quispe Huaracallo

Sandra Jaen Calderon

PARTIDO PAÍS PARA TODOS

Ramiro Díaz Tupa

PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR

Jesus Orlando Arapa Roque

Juana Gonzalo Choque

PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA

Gregorio Cama Pajsi

Irene Elsa Lopez Parrales

PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE

Ruben Aleman Gonzales

Marilu Zulema Yanarico Apaza

PARTIDO POLÍTICO PERÚ PRIMERO

Jorge Arturo Alvarez Mendoza

Sirvitas Huarcaya Gomez

PARTIDO POLÍTICO PRIN

Angel Gumercindo Huanca Yampara

PODEMOS PERÚ

Yessica Marisela Apaza Quispe

Renee Alberto Flores Apaza

PRIMERO LA GENTE

Bladimiro Centeno Herrera

PROGRESEMOS

David Ccasa Cucho

Pastora Huanca Gonzales

RENOVACIÓN POPULAR

Mao Tsetung Machaca Aviles

Felicitas Quispe Vilca

UN CAMINO DIFERENTE

Franklin Henry Muñoz Floriano

Margarita Milagros Herrera Silupu

UNIDAD NACIONAL

Herbert Larry Flores Reategui

Tania Libertad Castillo Ortega

Elecciones 2026 en Perú: lo que debes saber

Las Elecciones Generales 2026 en Perú se realizarán el domingo 12 de abril, día en el que los ciudadanos elegirán al presidente de la República, vicepresidentes y a los representantes del nuevo Congreso bicameral. Este proceso marcará un cambio importante en el sistema político, con el retorno a la Cámara de Diputados y el Senado, en un contexto de alta competencia electoral y un porcentaje significativo de votantes aún indecisos.

La jornada de votación se desarrollará desde las 7.00 a. m. hasta las 5.00 p. m. en todo el país, y el sufragio es obligatorio para los ciudadanos habilitados. Las autoridades electorales, como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), recomiendan acudir con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y verificar previamente el local de votación para evitar inconvenientes el día de los comicios.

Elecciones 2026: link para saber si eres miembro de mesa y tu local de votación en Lima Metropolitana

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una plataforma oficial para que los ciudadanos consulten su local de votación de cara a las Elecciones Generales 2026. A través de este servicio en línea, los electores pueden verificar información clave como el centro de sufragio, número de mesa y dirección exacta ingresando únicamente su DNI, lo que facilita la planificación del voto y evita contratiempos el día de la jornada electoral.

Además, el sistema permite confirmar si una persona fue designada como miembro de mesa y conocer su rol específico dentro del proceso. La ONPE precisó que estos datos corresponden al padrón definitivo tras el cierre de tachas y reemplazos, por lo que recomienda revisar la información con anticipación. De esta manera, los ciudadanos pueden acudir preparados a votar el 12 de abril y cumplir adecuadamente con sus responsabilidades electorales. Accede al portal desde aquí: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio