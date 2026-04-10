Puno: estos son los candidatos al Senado y Diputados en Elecciones Generales 2026
Las Elecciones Generales 2026 en Perú llegan a su etapa decisiva. A continuación, revisa la lista completa de candidatos de los diferentes partidos políticos en Puno.
- Roberto Sánchez cierra campaña en Lima: Keiko Fujimori y López Chau lo hacen este jueves
- Multa por no votar este domingo 12 de abril: cuánto pagarás en estas Elecciones 2026
Las Elecciones Generales 2026 en Perú entran en su etapa decisiva y uno de los puntos clave es conocer quiénes son los candidatos al Senado y Diputados por Puno. En este departamento, diversas organizaciones políticas ya definieron a sus postulantes, quienes buscarán representar a la región en el nuevo Congreso bicameral. A continuación, revisa la lista completa de candidatos en Puno y cómo quedaron conformadas las postulaciones.
Candidatos a Diputados por Puno en las Elecciones 2026
Aquí puedes revisar quiénes postulan a la Cámara de Diputados por Puno en los comicios de 2026:
TE RECOMENDAMOS
Entrevista Candidatos Presidenciales 2026
AHORA NACIÓN
Helard Bladimir Sonco Villanueva
Karim Mavel Castro Quilly
Fredy Dante Calisaya Quispe
Mirella Shirley Camapaza Quispe
Juan Jose Espinoza Barrantes
Lady Rosmery Ccopa Acrota
ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS
Willian Rodrigo Lauracio Apaza
Haydee Elizabeth Arapa Condori
Alberto Eugenio Quintanilla Chacon
Adelma Quispe Condori
Luis Felipe Quispe Yana
ALIANZA PARA EL PROGRESO (APP)
Walter Jilapa Santander
Irene Carcausto Huanca
Kleber Neri Espezua Palacios
Claudia Zenaida Esteba Apaza
Jose Sucacahua Lipa
Margarita Pachiño Quispe
AVANZA PAÍS
Nilda Yaneth Suca Apaza
Alex Salvador Lopez Paredes
Elena Aurora Enriquez Pacheco
Jorge Luis Ruelas Mamani
Maria Consuelo Arguedas Sandoval
FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FIA DEL PERU (FREPAP)
Sara Ana Luque Perez
Felix Francisco Yucra Roque
Dany Gladys Gomez Anco
Willy Javier Llanos Almoguera
Miguelina Ccama Diaz
Edgar Agustin Qquincho Trelles
FUERZA POPULAR
Betty Tinta Ccoa
Henry Máximo Salinas Aco
Kateryn Franssi Guerra Maron
Jesus Chura Cuno
Elisa Yolanda Chambilla Flores
Jesus Obed Alvarez Quispe
FUERZA Y LIBERTAD
Ivan Joel Flores Quispe
Graciela Hilda Quispe Chambi
Yuly Medalith Quispe Huaman
Edwin Rodrigo Ticona Paucar
Fiorella Fidelia Ricra Lavado
JUNTOS POR EL PERÚ (JPP)
Remigio Condori Flores
Jessica Sadith Perez Quispe
Cesar Hugo Tito Rojas
Brigida Curo Bustincio
Henry Calizaya Mamani
Sammy Yessica Checa Amanqui
LIBERTAD POPULAR
Isabel Roxana Parisaca Chavez
Merly Milagros Carcasi Alanoca
PARTIDO APRISTA PERUANO
Pedro Ronald Yampara Aquise
Matilde Quispe Pacompia
Maria Antonieta Morales Vigo
Ruben Jesus Salas Madueño
PARTIDO CÍVICO OBRAS
Dina Irene Hancco Hancco
Salomon Coaquira Gomez
Nicole Jazmin Ruiz Paredes
Hector Apaza Ñaupa
Serly Mamani Ccollana
Percy Ingalla Machaca
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES
Pedro Miguel Mango Mango
Ruth Elizabeth Ccalli Hancco
Fermin Mestas Pacompia
Roman Machaca Larico
PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO
Abel Carlos Huarcaya Montaño
Julia Juaquina Frisancho Santander
Jhonatan Daniel Apaza Mamani
Yanet Quimber Chambi
Luis Alberto Codarlupo Saenz
Nancy Yanet Cruz Zegarra
PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ
Luzbelinda Alvarado Mamani
Tomas Paccara Huaricallo
Yessica Callata Quispe
PARTIDO DEMÓCRATA VERDE
Denilson Medina Sanchez
Raul Gallegos Ojeda
Octavio Eliseo Palero Calloapaza
PARTIDO DEMOCRÁTICO FEDERAL
Maria Mery Galdos Tutucayo
Jose Antonio Portada Colquehuanca
Andrea Estefany Chuquitarqui Puma
Wilber Murillo Ccotaccallapa
Rossmery Marlit Chino Huaman
Juan Ruben Romario Zela Coila
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ
Hermes Evelio Cauna Morales
Maria Elena Mamani Apaza
Jhomira Noheli Jimenez Jalire
Wido Willam Condori Castillo
Angelica Delmazo Calderon
PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021
Jimny Tiña Calla
Lucila Vilma Meza Inofuente
Armando Manuel Lezano Carreon
Julia Quispe Huaracallo
Ernesto Rufo Gauna Mamani
Yesica Quispe Condori
PARTIDO PAÍS PARA TODOS
Leonidas Salluca Huaraya
Lisdenia Flores Mendoza
Richard Martin Cahuana Anccota
Martin Maque Rivas
Maritza Noemi Gomez Gomez
PARTIDO PATRIÓTICO DEL PERÚ
Natali Abad Illacutipa Mamani
Noemi Tabita Ortega Martinez
Cesar Hernan Quispe Malca
Noemi Afaraya Luque
Mary Isabel Fernandez Murillo
PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR
Oscar Gonzales Huaman
Milagros Shantall Samillan Sanga
Cesar Felix Quispe Calsin
Rosa Maria Perez Mendoza
Rolando Zapata Vilca
Karina Lizeth Alva Ravines
PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA
Javier Concori Cerezo
Raul Enrique Lara Pajuelo
Gleny Anel Cardenas Collazos
Edson Guillermo Tolentino Millones
Rufina Lima Villanueva
PARTIDO POLÍTICO PERÚ LIBRE
Mateo Ramos Conde
Eva Gomez Mamani
Ruben Dario Apaza Añamuro
Reyna Ponce Ccopa
John Lopez Ccama
Virginia Milagros Arias Tapia
PARTIDO POLÍTICO PRIN
Walter Alfaro Sosa
Maribel Yesenia Pauro Parrillo
Percy Yoe Limache Huancco
Diana Marisol Huanca Apaza
PERÚ MODERNO
Juan Luque Mamani
PODEMOS PERÚ
Saulo Nicolas Apaza Quispe
Presentacion Flora Zela Maraza
Raul Sabino Huarsaya Huarsaya
Stefany Nereyda Machaca Quispe
Liu Gabriel Monge Fonseca
Ana Laura Mamani
PRIMERO LA GENTE
Vicente Fredy Soncco Quispe
Orlando Hilario Rios Cisneros
Caroll Noemi Flores Flores
Marcial Jhon Flores Quispe
PROGRESEMOS
Dino Pastor Chambi Quispe
Senilda Yana Luque
Joel Chambilla Mamani
Cleny Aleyda Halanoca Paricoto
Juan Caljaro Condori
RENOVACIÓN POPULAR
Javier Alcides Bernal Salas
Yanet Quispe Quispe
Wilbert Ivan Arosquipa Ibañez
Sheila Estrella Angles Canlla
German Rafael Espinoza Rivas
Lucia Edita Betshy Orihuela Pasaca
UN CAMINO DIFERENTE
Dante Hernan Valdivia Yucra
Fanny Polo Chuquimango
Ronal Tito Zavaleta Moreno
Maritza Ajalli Mamani
Fredy Limachi Sarmiento
Rebeca Solano Quiroz
UNIDAD NACIONAL
Michael David Churata Tila
Maribel Mamani Aquise
Javier Martin Inquilla Bravo
Margarita Concepcion Velasquez Cabrera
Carmen Mercedes Zea Jara
Candidatos a Senadores por Puno en las Elecciones 2026
Aquí puedes revisar quiénes postulan al Senado por Puno en los comicios de 2026:
AHORA NACIÓN
Jorge Enrique Sotomayor Perales
Alejandrina Quispe Poma
ALIANZA PARA EL PROGRESO (APP)
Walter Guido Chambi Quispe
Yony Sonia Flores Salinas
AVANZA PAÍS
Rodolfo Fredy Arpasi Chura
Rosa Clara Condori Cora
FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FIA DEL PERÚ (FREPAP)
Lorenzo Flores Yapu
Albina Huaylla Lima
FUERZA POPULAR
Aristides Ramon Serruto Colque
Manuela Vela Rengifo
FUERZA Y LIBERTAD
Guido Misme Medina
Gladis Paucara Huaraya
JUNTOS POR EL PERÚ (JPP)
Jose Moises Chipana Chipana
Rosa Emiliana Luque Sandoval
LIBERTAD POPULAR
Yhon Carlos Fuentes Gomez
PARTIDO APRISTA PERUANO
Julian Isaac Barra Catacora
Marianela Lizbeth Rodriguez Palacios
PARTIDO CÍVICO OBRAS
John Alexander Torres Rosello
Juana Tecla Alejo Flores
PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO
Dometila Cutipa Copa
Julio Ernesto Castro Huayapa
PARTIDO DEMOCRÁTICO VERDE UNIDO
Valeriano Yucra Yucra
PARTIDO DEMÓCRATA VERDE
Edgar Maglio Eguilas Napuri
PARTIDO DEMOCRÁTICO FEDERAL
Vicente Zea Chura
Gianina Solis Cartolin
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ
Alfredo Ucharico Uruchi
Ilda Nancy Bedoya Vera
PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021
Luciano Quispe Huaracallo
Sandra Jaen Calderon
PARTIDO PAÍS PARA TODOS
Ramiro Díaz Tupa
PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR
Jesus Orlando Arapa Roque
Juana Gonzalo Choque
PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA
Gregorio Cama Pajsi
Irene Elsa Lopez Parrales
PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE
Ruben Aleman Gonzales
Marilu Zulema Yanarico Apaza
PARTIDO POLÍTICO PERÚ PRIMERO
Jorge Arturo Alvarez Mendoza
Sirvitas Huarcaya Gomez
PARTIDO POLÍTICO PRIN
Angel Gumercindo Huanca Yampara
PODEMOS PERÚ
Yessica Marisela Apaza Quispe
Renee Alberto Flores Apaza
PRIMERO LA GENTE
Bladimiro Centeno Herrera
PROGRESEMOS
David Ccasa Cucho
Pastora Huanca Gonzales
RENOVACIÓN POPULAR
Mao Tsetung Machaca Aviles
Felicitas Quispe Vilca
UN CAMINO DIFERENTE
Franklin Henry Muñoz Floriano
Margarita Milagros Herrera Silupu
UNIDAD NACIONAL
Herbert Larry Flores Reategui
Tania Libertad Castillo Ortega
PUEDES VER: Ley seca Perú 2026: cuándo empieza, horarios y qué está prohibido por Elecciones Generales
Elecciones 2026 en Perú: lo que debes saber
Las Elecciones Generales 2026 en Perú se realizarán el domingo 12 de abril, día en el que los ciudadanos elegirán al presidente de la República, vicepresidentes y a los representantes del nuevo Congreso bicameral. Este proceso marcará un cambio importante en el sistema político, con el retorno a la Cámara de Diputados y el Senado, en un contexto de alta competencia electoral y un porcentaje significativo de votantes aún indecisos.
La jornada de votación se desarrollará desde las 7.00 a. m. hasta las 5.00 p. m. en todo el país, y el sufragio es obligatorio para los ciudadanos habilitados. Las autoridades electorales, como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), recomiendan acudir con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y verificar previamente el local de votación para evitar inconvenientes el día de los comicios.
PUEDES VER: Multa por no votar en Elecciones Perú 2026: revisa cuánto pagarás si faltas el 12 de abril
Elecciones 2026: link para saber si eres miembro de mesa y tu local de votación en Lima Metropolitana
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una plataforma oficial para que los ciudadanos consulten su local de votación de cara a las Elecciones Generales 2026. A través de este servicio en línea, los electores pueden verificar información clave como el centro de sufragio, número de mesa y dirección exacta ingresando únicamente su DNI, lo que facilita la planificación del voto y evita contratiempos el día de la jornada electoral.
Además, el sistema permite confirmar si una persona fue designada como miembro de mesa y conocer su rol específico dentro del proceso. La ONPE precisó que estos datos corresponden al padrón definitivo tras el cierre de tachas y reemplazos, por lo que recomienda revisar la información con anticipación. De esta manera, los ciudadanos pueden acudir preparados a votar el 12 de abril y cumplir adecuadamente con sus responsabilidades electorales. Accede al portal desde aquí: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio