Resultados ONPE al 75%: Roberto Sánchez supera a Ricardo Belmont y se mete a la pelea para la segunda vuelta

La ONPE continúa actualizando sus resultados para definir el último cupo para la segunda vuelta. Foto: Composición/LR

La ONPE continúa actualizando sus resultados para definir el último cupo para la segunda vuelta. Foto: Composición/LR

Nuevos resultados en el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la elección presidencial 2026. Con el 75% de las actas procesadas por la ONPE, el candidato presidencial de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, supera en la pugna por el sillón presidencial a Ricardo Belmont (Cívico Obras) y se ubica en el cuarto puesto. De esta manera, se mete en la pelea por el último puesto para la segunda vuelta.

De acuerdo con el portal de resultados del ente electoral, en la última actualización a las 8.47 de la mañana de este martes 14 de abril, Sánchez acumula 1.328.815 y cuenta con el 10,047% de los votos válidos.

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Resultados de la ONPE en tiempo real

El respaldo de Sánchez proviene de las votaciones en regiones en las que ocupa el primer lugar, como en Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y San Martín.

Resultados ONPE al 75%: así va el conteo oficial

Según el más reciente informe de la ONPE, Keiko Fujimori afianza su liderazgo en esta fase del conteo, con una ventaja significativa sobre sus rivales directos. Por su parte, Rafael López Aliaga permanece en el segundo lugar, en una posición expectante ante una posible segunda vuelta.

Keiko Fujimori: 16,885%

Rafael López Aliaga: 12,807%

Jorge Nieto: 11,876%

Roberto Sánchez Palomino: 10,047%

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en Perú?



La segunda vuelta electoral en Perú se lleva a cabo cuando ningún candidato presidencial supera el 50 % de los votos válidos en la primera ronda. Según el cronograma oficial de las Elecciones Generales 2026, esta etapa se desarrolla semanas después de la votación inicial y enfrenta directamente a los dos aspirantes más votados por la presidencia.

En ese marco, la segunda vuelta está programada para el domingo 7 de junio de 2026, conforme al calendario habitual fijado por los organismos electorales. Durante este periodo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organiza una nueva jornada a nivel nacional, en la que los ciudadanos regresan a las urnas para elegir al próximo presidente de la República.