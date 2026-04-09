Elecciones 2026: así se aplicará la valla electoral para el Senado

El 12 de abril los peruanos deberán elegir a senadores por regiones y por toda la representación del país. Foto: Composición/LR

El 12 de abril los peruanos deberán elegir a senadores por regiones y por toda la representación del país. Foto: Composición/LR

Este domingo 12 de abril los peruanos elegirán a los 60 miembros de la Cámara de Senadores del Congreso bicameral para el periodo 2026-2031. El total de los votos que obtenga cada uno de los 36 partidos en las urnas será crucial para la distribución de escaños que realizará el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a través de la valla electoral.

Para comprender cómo funciona la valla, es importante recordar que, a mediados de marzo, el Pleno del JNE publicó un acuerdo en el que establece el mecanismo de medición y cálculo.

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En el documento publicado en El Peruano se acordó que se sumarán los votos que obtenga cada partido en la elección de senadores por Distrito Único Nacional y por Distrito Múltiple Regional. Esta suma se realizará después de anular los votos nulos y blancos.

Es preciso resaltar que la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) señala que se requiere el 5% de los votos y el 5% de los escaños para tener representación en el Congreso. Es decir, de la suma total de las dos elecciones, se comprobará si el partido consiguió el 5% de los votos y, por lo tanto, pasó o no la valla electoral.

A modo de ilustración: si un partido consigue 800 votos en la columna de Senado Regional y 1.000 en la de Senado Nacional, su votación total será 1.800. De esta suma, se aplica la valla del 5%; es decir, 90.

Aquellos partidos que alcancen o superen esta cifra habrán cumplido con la primera condición para mantener su inscripción y tener representación en el Parlamento. De otra forma, la organización política no ingresará al Senado.

El ente electoral determinó que, aunque las elecciones nacionales y regionales sean procesos distintos, se sumarán los votos obtenidos por un partido en ambas listas. Esta suma total debe superar el 5% para que el partido mantenga su registro. En la suma total de ambas elecciones no se considerarán los votos blancos y nulos.

"Esta regla se aplica después del 12 de abril, pero debido a las dudas expedidas por el Congreso, es que se han creado estas medidas”, explicó el JNE.

Requisito Cámara de Senadores (60 miembros) Cámara de Diputados (130 miembros) Filtro 1: Votos 5% de votos válidos

Ejemplo:

Suma Nacional: 1000

Suma Regional: 800

5% de 1800 = 90 votos (si el partido lo alcanza cumple con la primera condición) 5% de los votos válidos a nivel nacional Filtro 2: Escaños Al menos 3 escaños Al menos 7 escaños

Partidos corren el riesgo de perder su inscripción por la valla electoral

Por otro lado, los partidos que no alcancen el 5% de la valla electoral perderán su inscripción desde enero del 2027. No obtendrán representación en el Congreso, pero podrán postular en las elecciones regionales y municipales en octubre de este año.

Para expertos en temas electorales como Fernando Tuesta, que los partidos consigan votos y escaños no es fácil. Las agrupaciones que cuentan con mayor riesgo de perder su inscripción serían los más chicos, los que se ubican —por ejemplo— en el grupo de "otros" en las encuestas que fueron publicadas antes del 5 de abril de este año.

Otro punto que es importante resaltar es que, si el partido sí consigue representación en la Cámara de Diputados, pero no en la de Senadores, igualmente mantendrá su inscripción a salvo. De la misma manera sucedería si fuera al revés.