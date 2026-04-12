¿Quién es el jefe de la ONPE, qué hace y por qué es tendencia en elecciones Perú 2026?

La jornada electoral del domingo 12 de abril colocó en el centro del debate público a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y, en particular, a su jefe, Piero Corvetto, responsable de la organización de los comicios generales en los que millones de peruanos acudieron a votar. El titular del organismo fue denunciado en medio del proceso electoral tras los retrasos en la instalación de mesas de sufragio en distintos locales de Lima y Callao.

La denuncia fue presentada por el abogado penalista Wilber Medina, quien cuestionó la demora en el inicio de la votación y sostuvo que la situación perjudicó a cientos de ciudadanos que acudieron desde tempranas horas a ejercer su derecho al voto.

TE RECOMENDAMOS Entrevista Candidatos Presidenciales 2026

Durante una entrevista en Panamericana, afirmó: “Es una negligencia meditada, conveniente. Qué casualidad que solo en Lima estén concentradas estas anomalías, o es acaso que se quiere ahuyentar a los votantes y fomentar el ausentismo. Esto es un delito; he puesto un tuit que debe ser en este momento el señor Piero Corvetto apresado por la Fiscalía de la Nación porque está cometiendo el delito en flagrancia de omisión de funciones y al margen del delito contra la voluntad popular”.

Piero Corvetto: "No se lograron instalar 211 mesas de sufragio”

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, se pronunció sobre la no instalación de mesas durante las elecciones 2026 y explicó que no fue posible entregar el material electoral en 15 locales de Lima. Entre las zonas impactadas mencionó a San Juan de Miraflores (3 mesas afectadas), Lurín (7 mesas) y Pachacámac (5 mesas).

También ofreció disculpas a los ciudadanos perjudicados por el retraso en la entrega del material electoral y señaló: “Quiero antes que nada presenta mis disculpas personales e institucionales a todos aquellos ciudadanos que se han visto afectados”.

¿Quién es Piero Corvetto?

Piero Corvetto es abogado y especialista en derecho electoral y gestión pública. Desde su designación en 2020 estuvo al frente de la organización de múltiples procesos electorales, incluidos los comicios generales actuales. Según información oficial, durante su gestión la ONPE ejecutó al menos 18 procesos electorales.

En los días previos a la votación, el funcionario calificó estas elecciones como “el proceso electoral más difícil de la historia”, debido a su complejidad logística y a la magnitud del padrón electoral. También pidió a los ciudadanos acudir informados y a los partidos cumplir su rol durante la jornada electoral.

Elecciones 2026: ¿Por qué Piero Corvetto es tendencia?

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, podría quedar comprendido en la investigación iniciada por el Ministerio Público tras la intervención de la sede central del organismo en el Centro de Lima realizada este domingo 12 de abril. Fiscales anticorrupción y agentes de la PNP ingresaron al local para recabar información sobre la demora en la instalación de mesas, mientras la pesquisa se mantiene en reserva.

Desde temprano, varias mesas y locales de votación no lograron abrir a tiempo por la falta de material electoral y fallas informáticas relacionadas con la plataforma de la ONPE. La entidad responsabilizó a la empresa Gálaga, encargada del reparto, por no entregar a tiempo equipos, insumos y materiales en Lima Metropolitana y el Callao, y anunció acciones legales y penales contra la compañía.

Entre los lugares más afectados figuran 75 colegios de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. En total, el retraso impactó al 0,72% de los 10.336 centros habilitados en el país, lo que llevó a las autoridades a ampliar en una hora el horario de votación para compensar las demoras.

¿Qué hace la ONPE y por qué su rol es importante?

En el marco de las elecciones 2026, Corvetto insistió en que el sistema electoral peruano es “absolutamente garantista” y que la coordinación entre ONPE, el JNE y el Reniec asegura el respeto a la voluntad de más de 27 millones de electores.

La ONPE es el organismo responsable de planificar, organizar y ejecutar las elecciones en el Perú. Entre sus tareas centrales se encuentran la instalación de mesas de sufragio, el procesamiento de votos, la difusión de resultados y el control del financiamiento de los partidos políticos.

Asimismo, convocó a los partidos a acreditar personeros para supervisar la instalación, sufragio y escrutinio, recordando que son los miembros de mesa quienes cuentan los votos.