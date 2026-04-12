Ciudadanos reportan que mesas de votación no abren por falta de material electoral en varios puntos de Lima

A través de redes sociales, diversos usuarios reportaron retrasos en la llegada del material electoral, pese a que los miembros de mesa estuvieron presentes desde temprano para cumplir con su deber cívico. Esta situación generó incomodidad y reiterados pedidos a la ONPE para iniciar la jornada, aun cuando el organismo aseguró que el material ya se encontraba distribuido.

La entidad precisó que esta situación se produjo debido al incumplimiento de la empresa encargada del transporte, por lo que se activó un plan de contingencia con el fin de atender el problema con rapidez. Detalló que 75 instituciones educativas en Villa El Salvador y San Juan de Miraflores fueron las más afectadas.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comunicó que la entrega de material electoral registró demoras en algunos sectores de Lima Metropolitana, lo que impidió su llegada puntual a ciertos locales de votación, en especial en distritos de la zona sur. Indicó que el traslado continúa en ejecución y que el material estaría llegando aproximadamente a las 8:00 de la mañana.

Desde temprano se reportaron retrasos en la instalación de mesas de votación en Lima Sur debido a la falta de material electoral. | Foto: Andina

Desde temprano se reportaron retrasos en la instalación de mesas de votación en Lima Sur debido a la falta de material electoral. | Foto: Andina

Ciudadanos reportaron desde primeras horas de las elecciones generales 2026 que varias mesas de votación no lograron instalarse a tiempo en distintos locales, principalmente debido a la ausencia de material electoral indispensable. Según los testimonios difundidos, los miembros de mesa no pudieron iniciar el proceso a las 7.00 a. m., como estaba previsto, al no contar con cédulas, actas ni otros implementos necesarios para el sufragio.

Incidentes en mesas de sufragio EN VIVO: falta de material electoral, miembros de mesa ausentes y otros reportes ciudadanos 08:55 Mesas no se habilitan en colegio de Carabayllo En el colegio Ciro Alegría, en Carabayllo, se reportaron inconvenientes técnicos que impidieron la instalación oportuna de las mesas de votación. Esta situación retrasó el inicio del proceso electoral en el local, generando demoras en la atención a los electores. El hecho provocó el reclamo de los ciudadanos que acudieron desde tempranas horas para cumplir con su deber cívico, quienes manifestaron su malestar tras permanecer varias horas en espera sin que se habiliten las mesas de sufragio. 08:45 Material electoral recién habría llegado a Surco En la institución educativa Mateo Pumacahua en Surco, las mesas de votación aún no han sido instaladas debido a que el material electoral seguía en proceso de distribución. Ante esta situación, se exhortó a agilizar las labores para permitir la pronta apertura y desarrollo de la jornada electoral en el local. En el Cetpro Carlos Cueto Fernandini, ubicado también en Surco, el material electoral comenzó a llegar y se inició la instalación de las mesas de sufragio. Personal de la ONPE informó que aún falta la entrega de una laptop, equipo necesario para completar la implementación del proceso en dicho centro de votación. 08:37 ONPE responde ante denuncias ciudadanas de falta de material electoral en Lima Sur La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comunicó que la entrega de material electoral registró demoras en algunos sectores de Lima Metropolitana, lo que impidió su llegada puntual a ciertos locales de votación, en especial en distritos de la zona sur. Indicó que el traslado continúa en ejecución y que el material estaría llegando aproximadamente a las 8:00 de la mañana. La entidad precisó que esta situación se produjo debido al incumplimiento de la empresa encargada del transporte, por lo que se activó un plan de contingencia con el fin de atender el problema con rapidez. Detalló que 75 instituciones educativas en Villa El Salvador y San Juan de Miraflores fueron las más afectadas. 08:31 Usuarios en redes reportan falta de material electoral en Jesús María y Villa el Salvador 08:00 Problemas con el material electoral en Lima Sur A través de redes sociales, diversos usuarios reportaron retrasos en la llegada del material electoral, pese a que los miembros de mesa estuvieron presentes desde temprano para cumplir con su deber cívico. Esta situación generó incomodidad y reiterados pedidos a la ONPE para iniciar la jornada, aun cuando el organismo aseguró que el material ya se encontraba distribuido.

Este escenario ocurre pese a que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) había iniciado desde días previos el despliegue del material hacia los centros de votación en Lima y Callao, utilizando cientos de vehículos para cubrir más de dos mil locales en la capital. Sin embargo, los retrasos en la entrega en ciertos puntos generaron demoras en la apertura de mesas, obligando a los electores a esperar mientras se completaba la distribución y se instalaban las condiciones mínimas para iniciar la votación.

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ONPE sobre falta de material electoral: “Se activó un plan de contingencia tras retrasos en Lima Sur”

La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que la distribución de material electoral presentó demoras en algunos puntos de Lima Metropolitana, especialmente en la zona sur, lo que impidió su llegada oportuna a ciertos locales de votación. Según precisó la entidad, el traslado continúa en marcha y se prevé que el material arribe alrededor de las 8.00 de la mañana para dar inicio a las actividades correspondientes.

La situación, según el comunicado, se originó tras el incumplimiento de la empresa encargada del transporte, lo que obligó a implementar un plan de contingencia con el objetivo de resolver el inconveniente en el menor tiempo posible. Entre los espacios más afectados figuran 75 instituciones educativas ubicadas en Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, que concentran la mayor parte de los retrasos registrados.

Elecciones Generales 2026: ¿A qué hora abren las mesas de votación en Perú?

Las mesas de votación en Perú abren a las 7:00 a. m. para las Elecciones Generales 2026, según la ONPE y la norma electoral vigente. La jornada se mantiene habilitada hasta las 5:00 p. m., por lo que los electores deben acudir dentro de ese rango horario para ejercer su voto.

En la práctica, esto significa que los miembros de mesa deben presentarse antes, desde las 6.00 a. m., para la instalación de las mesas y el inicio puntual del sufragio. La ONPE recomienda no esperar hasta última hora y verificar con anticipación el local de votación asignado para evitar retrasos y aglomeraciones.

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