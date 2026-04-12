HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Elecciones 2026 EN VIVO: sigue el minuto a minuto de la jornada que elegirá al próximo presidente de Perú
Elecciones 2026 EN VIVO: sigue el minuto a minuto de la jornada que elegirá al próximo presidente de Perú     Elecciones 2026 EN VIVO: sigue el minuto a minuto de la jornada que elegirá al próximo presidente de Perú     Elecciones 2026 EN VIVO: sigue el minuto a minuto de la jornada que elegirá al próximo presidente de Perú     
EN VIVO

Elecciones 2026 en vivo: abren las mesas en todo el perú y desayunos presidenciales | #EleccionesXLR

Sociedad

Ciudadanos reportan que mesas de votación no abren por falta de material electoral en varios puntos de Lima

A través de redes sociales, varios miembros de mesa —entre titulares y suplentes— expresaron su molestia ante la falta de material electoral, lo cual impidió la apertura de los locales de votación a las 7:00 a. m., hora pactada para el inicio de los comicios.

Desde temprano se reportaron retrasos en la instalación de mesas de votación en Lima Sur debido a la falta de material electoral.
Desde temprano se reportaron retrasos en la instalación de mesas de votación en Lima Sur debido a la falta de material electoral. | Foto: Andina

MOMENTOS DESTACADOS

08:37
ONPE responde ante denuncias ciudadanas de falta de material electoral en Lima Sur

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comunicó que la entrega de material electoral registró demoras en algunos sectores de Lima Metropolitana, lo que impidió su llegada puntual a ciertos locales de votación, en especial en distritos de la zona sur. Indicó que el traslado continúa en ejecución y que el material estaría llegando aproximadamente a las 8:00 de la mañana.

La entidad precisó que esta situación se produjo debido al incumplimiento de la empresa encargada del transporte, por lo que se activó un plan de contingencia con el fin de atender el problema con rapidez. Detalló que 75 instituciones educativas en Villa El Salvador y San Juan de Miraflores fueron las más afectadas.

08:00
Problemas con el material electoral en Lima Sur

A través de redes sociales, diversos usuarios reportaron retrasos en la llegada del material electoral, pese a que los miembros de mesa estuvieron presentes desde temprano para cumplir con su deber cívico. Esta situación generó incomodidad y reiterados pedidos a la ONPE para iniciar la jornada, aun cuando el organismo aseguró que el material ya se encontraba distribuido.

Ciudadanos reportaron desde primeras horas de las elecciones generales 2026 que varias mesas de votación no lograron instalarse a tiempo en distintos locales, principalmente debido a la ausencia de material electoral indispensable. Según los testimonios difundidos, los miembros de mesa no pudieron iniciar el proceso a las 7.00 a. m., como estaba previsto, al no contar con cédulas, actas ni otros implementos necesarios para el sufragio.

Incidentes en mesas de sufragio EN VIVO: falta de material electoral, miembros de mesa ausentes y otros reportes ciudadanos

08:55
12/4/2026

Mesas no se habilitan en colegio de Carabayllo

En el colegio Ciro Alegría, en Carabayllo, se reportaron inconvenientes técnicos que impidieron la instalación oportuna de las mesas de votación. Esta situación retrasó el inicio del proceso electoral en el local, generando demoras en la atención a los electores.

El hecho provocó el reclamo de los ciudadanos que acudieron desde tempranas horas para cumplir con su deber cívico, quienes manifestaron su malestar tras permanecer varias horas en espera sin que se habiliten las mesas de sufragio.

08:45
12/4/2026

Material electoral recién habría llegado a Surco

En la institución educativa Mateo Pumacahua en Surco, las mesas de votación aún no han sido instaladas debido a que el material electoral seguía en proceso de distribución. Ante esta situación, se exhortó a agilizar las labores para permitir la pronta apertura y desarrollo de la jornada electoral en el local.

En el Cetpro Carlos Cueto Fernandini, ubicado también en Surco, el material electoral comenzó a llegar y se inició la instalación de las mesas de sufragio. Personal de la ONPE informó que aún falta la entrega de una laptop, equipo necesario para completar la implementación del proceso en dicho centro de votación.

 

 

08:37
12/4/2026

ONPE responde ante denuncias ciudadanas de falta de material electoral en Lima Sur

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comunicó que la entrega de material electoral registró demoras en algunos sectores de Lima Metropolitana, lo que impidió su llegada puntual a ciertos locales de votación, en especial en distritos de la zona sur. Indicó que el traslado continúa en ejecución y que el material estaría llegando aproximadamente a las 8:00 de la mañana.

La entidad precisó que esta situación se produjo debido al incumplimiento de la empresa encargada del transporte, por lo que se activó un plan de contingencia con el fin de atender el problema con rapidez. Detalló que 75 instituciones educativas en Villa El Salvador y San Juan de Miraflores fueron las más afectadas.

 

08:31
12/4/2026

Usuarios en redes reportan falta de material electoral en Jesús María y Villa el Salvador

08:00
12/4/2026

Problemas con el material electoral en Lima Sur

A través de redes sociales, diversos usuarios reportaron retrasos en la llegada del material electoral, pese a que los miembros de mesa estuvieron presentes desde temprano para cumplir con su deber cívico. Esta situación generó incomodidad y reiterados pedidos a la ONPE para iniciar la jornada, aun cuando el organismo aseguró que el material ya se encontraba distribuido.

Este escenario ocurre pese a que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) había iniciado desde días previos el despliegue del material hacia los centros de votación en Lima y Callao, utilizando cientos de vehículos para cubrir más de dos mil locales en la capital. Sin embargo, los retrasos en la entrega en ciertos puntos generaron demoras en la apertura de mesas, obligando a los electores a esperar mientras se completaba la distribución y se instalaban las condiciones mínimas para iniciar la votación.

TE RECOMENDAMOS

Entrevista Candidatos Presidenciales 2026

PUEDES VER: Policía captura después de 18 años a sujeto que mató a su esposa alemana en Puno

lr.pe

ONPE sobre falta de material electoral: “Se activó un plan de contingencia tras retrasos en Lima Sur”

La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que la distribución de material electoral presentó demoras en algunos puntos de Lima Metropolitana, especialmente en la zona sur, lo que impidió su llegada oportuna a ciertos locales de votación. Según precisó la entidad, el traslado continúa en marcha y se prevé que el material arribe alrededor de las 8.00 de la mañana para dar inicio a las actividades correspondientes.

La situación, según el comunicado, se originó tras el incumplimiento de la empresa encargada del transporte, lo que obligó a implementar un plan de contingencia con el objetivo de resolver el inconveniente en el menor tiempo posible. Entre los espacios más afectados figuran 75 instituciones educativas ubicadas en Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, que concentran la mayor parte de los retrasos registrados.

PUEDES VER: Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

lr.pe

Elecciones Generales 2026: ¿A qué hora abren las mesas de votación en Perú?

Las mesas de votación en Perú abren a las 7:00 a. m. para las Elecciones Generales 2026, según la ONPE y la norma electoral vigente. La jornada se mantiene habilitada hasta las 5:00 p. m., por lo que los electores deben acudir dentro de ese rango horario para ejercer su voto.

En la práctica, esto significa que los miembros de mesa deben presentarse antes, desde las 6.00 a. m., para la instalación de las mesas y el inicio puntual del sufragio. La ONPE recomienda no esperar hasta última hora y verificar con anticipación el local de votación asignado para evitar retrasos y aglomeraciones.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Elecciones en Áncash: ¿Quiénes son los candidatos al Senado y Diputados y con qué partido participan?

Elecciones en Áncash: ¿Quiénes son los candidatos al Senado y Diputados y con qué partido participan?

LEER MÁS
Candidatos al Senado y Diputados por Arequipa: conoce qué partidos participan y quiénes son los aspirantes en las Elecciones

Candidatos al Senado y Diputados por Arequipa: conoce qué partidos participan y quiénes son los aspirantes en las Elecciones

LEER MÁS
Ayacucho: ¿Quiénes son los candidatos al Senado y Diputados en estas Elecciones 2026?

Ayacucho: ¿Quiénes son los candidatos al Senado y Diputados en estas Elecciones 2026?

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

LEER MÁS
Pluz Energía Perú anuncia corte de luz este 10 y 11 de abril en más de 8 distritos de Lima y Callao

Pluz Energía Perú anuncia corte de luz este 10 y 11 de abril en más de 8 distritos de Lima y Callao

LEER MÁS
Elecciones 2026: Ministerio de Educación del Perú suspende clases en estos colegios el 10 y 13 de abril

Elecciones 2026: Ministerio de Educación del Perú suspende clases en estos colegios el 10 y 13 de abril

LEER MÁS
La buena noticia para los trabajadores en Perú sobre el próximo feriado largo 2026 tras Semana Santa

La buena noticia para los trabajadores en Perú sobre el próximo feriado largo 2026 tras Semana Santa

LEER MÁS
¡Solo necesitas su DNI! Conoce cómo saber si una persona tiene requisitoria u orden de captura

¡Solo necesitas su DNI! Conoce cómo saber si una persona tiene requisitoria u orden de captura

LEER MÁS
Habilitan buses gratis para ir a votar en siete distritos de Lima: rutas por las Elecciones 2026

Habilitan buses gratis para ir a votar en siete distritos de Lima: rutas por las Elecciones 2026

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciudadanos reportan que mesas de votación no abren por falta de material electoral en varios puntos de Lima

Congresista, senador y diputado: estas son las diferencias para las Elecciones Generales Perú 2026

Tumbes: estos son los candidatos al Senado y Diputados en Elecciones Generales 2026

Sociedad

Precio del dólar hoy, domingo 12 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Recojo de DNI: Reniec entregará este 12 de abril los documentos tramitados en Centros MAC

Intervienen a presunta 'pepera' señalada como autora de la muerte de ingeniero en Miraflores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congresista, senador y diputado: estas son las diferencias para las Elecciones Generales Perú 2026

Tumbes: estos son los candidatos al Senado y Diputados en Elecciones Generales 2026

Revisa el orden de los partidos políticos en la cédula de votación para Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025