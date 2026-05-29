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Varios grupos de ciudadanos, jóvenes, trabajadores y partidos políticos se han unido para convocar a una movilización nacional contra Keiko Fujimori (Fuerza Popular), al considerar que su partido representa un peligro para la democracia y los derechos humanos.

Los organizadores pidieron a la ciudadanía no votar en blanco ni viciar su voto en las próximas elecciones. Sobre esto, Jhoana Arbizagasti, una de las representantes de la marcha, señaló que un voto viciado o en blanco es un voto perdido y favorece a la lideresa de Fuerza Popular.

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En la misma línea, los impulsores criticaron las recientes leyes aprobadas por el Congreso, a las que calificaron como parte de un 'pacto mafioso' que debilita al país.

En la conferencia estuvo Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, quien respaldó la movilización y aclaró la postura de su partido frente al fujimorismo. “Nuestra presencia aquí ratifica nuestro compromiso con la democracia”.

La postura de Juntos por el Perú ante el fujimorismo

Zunini también respondió a los cuestionamientos de la defensa legal de Fuerza Popular tras una denuncia presentada por su partido. Al respecto, el dirigente aseguró que han reunido pruebas.

“Nosotros hemos encontrado más elementos de convicción de los que ha encontrado la fiscalía con Pedro Castillo para utilizarlo como conspiración de golpe de estado”.

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Por otro lado, el secretario de Juntos por el Perú reveló detalles sobre el momento vivido con la congresista Rosángela Barbarán en el debate técnico. Según Zunini, la discusión empezó por las leyes “pro crimen” aprobadas en el Parlamento.

“Lo que causó gracia es que ella misma se refirió a estas leyes como 'leyes pro crimen'. Y yo le dije que si defiende estas leyes que se lo comunique a la gente”.

Mirtha Vásquez advierte sobre una posible dictadura

La virtual senadora Mirtha Vásquez (Ahora Nación) recordó que el fujimorismo ya gobierna desde el Congreso y advirtió que, si se permite que llegue al Ejecutivo, “va a ser la consolidación de la dictadura”.

Vásquez respaldó la candidatura de Roberto Sánchez a nombre de Ahora Nación y señaló que JP ha asumido el compromiso de cumplir con las condiciones del partido del casco.

“Han recibido el compromiso de Juntos por el Perú de que sí lo va a cumplir, igual uno no puede confiar solo en la palabra, debemos de confiar en el proceso".

Voces que exigen justicia social

En la conferencia de prensa también participaron familiares de víctimas de la violencia de los años 80 y 90, así como de los fallecidos durante las protestas en los gobiernos de Manuel Merino y Dina Boluarte.

Gisela Ortíz, defensora de los derechos humanos y vocera de las víctimas de crímenes de Estado, explicó la importancia de mantener viva la memoria en cada proceso electoral.

“Las razones que tenemos para decir Keiko No Va se levanta cada cinco años y lo hacemos con memoria y levantando las voces de las víctimas”.

En esa misma línea, Guillermo Valdizal, en representación de la Plataforma por la Democracia, destacó el espíritu de lucha y mencionó que “aquí hay un pueblo movilizado que no se ha rendido”.

El sector estudiantil y los colectivos ciudadanos que llevan años protestando contra el fujimorismo también explicaron que sus motivos para salir a las calles son las desapariciones en los años 90.

Alejandro Palomo, secretario de la Federación de Estudiantes de la PUCP (FEPUC), recordó que su universidad aún exige justicia por Ernesto Castillo Páez, un compañero que desapareció en los años 90, y convocó a todos los universitarios del país a sumarse a la protesta.

Por su parte, las fundadoras del colectivo No a Keiko, que nació hace 15 años, pidieron a las nuevas generaciones sumarse a las marchas. Además, la movilización también dará voz a minorías y comunidades vulnerables que se sienten afectadas por la actual crisis política.

Rechazo a los abusos del pasado y leyes actuales

María Elena Carbajal, presidenta de la asociación de víctimas de esterilizaciones forzadas (AMFEP), recordó los abusos sufridos durante el gobierno de Alberto Fujimori.

“Fuimos esterilizadas contra nuestra voluntad, Keiko ha vulnerado los derechos siendo primera dama, ahora lo seguirá haciendo. Esterilizaciones forzadas nunca más”.

Por otro lado, Eduardo Quintanilla, representante de la Coalición Neurodivergentes, calificó como una vergüenza que la candidata se burle de las personas con discapacidad, mientras que Ángela Villón, en nombre de las trabajadoras sexuales, dijo que son las principales afectadas por las leyes pro crimen, ya que debilitan la seguridad.

Los movimientos de trabajadores y colectivos ambientalistas también explicaron el impacto negativo que tendría un eventual gobierno de Fuerza Popular en la economía laboral y el ecosistema.

Jorge Bazán, representante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), declaró con firmeza: “Los trabajadores no olvidamos lo que significó las políticas laborales del fujimorismo, no podemos permitir que se continúen con más saña”. A su vez, el activista ambiental Henry Córdova denunció que los congresistas fujimoristas han rebajado las exigencias de protección ambiental.

La marcha nacional se llevará a cabo en Lima el sábado 30 de mayo. La concentración principal comenzará a las 5.00 p. m. en la Plaza San Martín.