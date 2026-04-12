Elecciones 2026: local de votación en Miraflores donde vota Mario Vizcarra no cuenta con mesas instaladas
El candidato presidencial por Perú Primero, Mario Vizcarra, se encuentra esperando en las inmediaciones del Colegio Federico Villareal en Miraflores para ejercer su voto.
Mario Vizcarra cuestiona el desarrollo de la jordana electoral. Ante el escenario de demoras en la instalación de mesas de sufragio, el candidato señala que es inusual que aún no se habilite su local de votación por fallas de conectividad. “Me dicen que están todos los materiales, todo el personal, el presidente de la mesa. Todo está listo, pero falta la conexión de internet. No me convence esa explicación. Estoy elevando mi voz de protesta porque algo raro está pasando”, señaló el candidato de Perú Primero.
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