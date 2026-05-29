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¡Arriba Perú! Suheyn Cipriani quedó en el segundo lugar de la preliminar del Miss Grand International All Stars 2026 y ya está lista para la final

Tras las preliminares, Suheyn Cipriani se posiciona en el top 2 del certamen, solo detrás de la candidata colombiana Vanessa Pulgarín, gracias al apoyo de sus seguidores.


La modelo peruana Suheyn Cipriani brilla en el Miss Grand International All Stars 2026, destacando en la preliminar y recibiendo gran apoyo del público en redes sociales y votaciones.
La modelo peruana Suheyn Cipriani brilla en el Miss Grand International All Stars 2026, destacando en la preliminar y recibiendo gran apoyo del público en redes sociales y votaciones.
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La modelo peruana Suheyn Cipriani no pasa desapercibida en el Miss Grand International All Stars 2026, no solo por su gran desempeño en la preliminar del concurso de belleza, donde destacó en el desfile de traje de gala, en el reto de rostro lavado y en la pasarela con traje de baño, sino también por el respaldo del público, tanto en redes sociales como en las votaciones.

Tras las dos fechas de preliminar del Miss Grand International All Stars 2026, Suheyn Cipriani quedó entre las mejores de la competencia, que se desarrolla en Tailandia. Debido a que miles de peruanos la apoyaron en la página oficial del certamen, la representante nacional quedó en el top 2, solo detrás de Vanessa Pulgarín, la candidata de Colombia.

PUEDES VER: Final Miss Grand International All Stars 2026 con Suheyn Cipriani EN VIVO vía GrandTV

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Suheyn Cipriani sueña con la corona del MGI All Stars 2026

A través de sus redes sociales, la modelo peruana pidió que ya no voten más por ella en la página web del Miss Grand International All Stars 2026 y que guarden su apoyo para la competencia final, programada para este sábado 30 de mayo a las 7.00 a. m. (hora peruana).

“Hola, chicos. Solo quiero decirles gracias infinitas por esas votaciones. Hemos llegado al segundo lugar. Como les dije desde un comienzo, esta competencia se gana no yo sola, sino con todos ustedes a mi lado (...) Este segundo lugar también es de ustedes. Es un trabajo en conjunto”, manifestó Cipriani, quien ha destacado por su trayectoria en el certamen y por su testimonio de vida.

PUEDES VER: ¿Quiénes son las favoritas del Miss Grand International All Stars 2026?

lr.pe

Suheyn Cipriani lista para la final del MGI All Stars 2026

Luego de varios días de competencia, las casi 60 candidatas alistan su participación en la gran final del Miss Grand International All Stars 2026, certamen que coronará a la ganadora de su primera edición el sábado 30 de mayo en Tailandia. Para esta gala decisiva, el público tendrá un papel importante, ya que los votos valdrán el 30% del puntaje final.

“Las votaciones tienen que ser en vivo, debemos votar estratégicamente. Les voy a pedir a todos que se sumen a esta participación y que me apoyen durante el concurso. El puntaje del jurado vale 70% y 30% de los votos que ustedes me den al momento de la competencia”, pidió Suheyn en sus redes sociales. “Los votos no son acumulativos, se van reiniciando en cada etapa”, recalcó.

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