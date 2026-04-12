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Política

Elecciones 2026: ¿Hasta qué hora se puede votar hoy tras la ampliación del horario?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que la votación de las Elecciones 2026 se ampliará hasta las 6 p. m. para asegurar la participación ciudadana. También extendió hasta las 2 p. m. el plazo de instalación de mesas tras reportes de más de 75 locales sin material electoral.

ONPE extiende horario de votación hasta las 6:00 p. m. en elecciones generales 2026.
ONPE extiende horario de votación hasta las 6:00 p. m. en elecciones generales 2026. | Foto: La República

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el horario de votación en todo el país se extenderá hasta las 6.00 p. m. durante las elecciones generales 2026. El anuncio fue realizado por su jefe, Piero Corvetto, luego de que se reportaran retrasos en la instalación de mesas de sufragio en diversas zonas del territorio nacional.

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Asimismo, resaltó el apoyo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a la propuesta impulsada por la ONPE y señaló: “Apreciamos y agradecemos la decisión del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y su pleno de hacer suyo nuestro pedido”. Finalmente, el jefe de la institución ofreció disculpas por las dificultades ocurridas durante la jornada electoral.

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La medida busca asegurar que la ciudadanía pueda emitir su voto tras los problemas logísticos y la tardía apertura de locales que ocasionaron largas filas y molestias entre los electores. Asimismo, se dispuso ampliar hasta las 2.00 p. m. el plazo para instalar las mesas, debido a que en más de 75 centros de votación no se contaba con material electoral, pese a la presencia de los miembros de mesa.

PUEDES VER: Elecciones 2026: ONPE anuncia que amplía el horario de votación hasta la 6 de la tarde por demoras en la instalación de mesas

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ONPE confirma cierre a las 6.00 p. m. en jornada electoral

La ONPE indicó inicialmente que los ciudadanos podían acudir a votar desde las 7.00 a. m., momento en que los locales estarían habilitados y se esperaba que las mesas de sufragio ya estuvieran instaladas para iniciar la jornada con normalidad, buscando así facilitar la participación desde las primeras horas del día.

Asimismo, recordó que los centros de votación previstos para las elecciones debían cerrar originalmente a las 5.00 p. m. del 12 de abril; no obstante, debido a los inconvenientes registrados en la instalación de mesas, se acordó extender el horario de cierre hasta las 6.00 p. m. para garantizar el desarrollo del proceso electoral.

ONPE amplía horario de votación hasta las 6 p. m. en Elecciones 2026.

ONPE amplía horario de votación hasta las 6 p. m. en Elecciones 2026.

Multa por no votar en las Elecciones 2026

El pago por no participar en las Elecciones 2026 se fija de acuerdo con la clasificación del distrito. En zonas no consideradas pobres, la sanción es de S/110 (2% de la UIT); en distritos pobres no extremos, asciende a S/55 (1% de la UIT); y en lugares catalogados como de pobreza extrema, el monto baja a S/27,50 (0,5% de la UIT).

Este importe se calcula automáticamente utilizando la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la dirección consignada en el DNI del ciudadano.

ONPE: Más de 75 centros de votación no contaban con material electoral

Durante la mañana, la ONPE informó que la distribución del material electoral presentó demoras en algunos sectores de Lima Metropolitana. El problema impacó sobre todo a la zona sur, en particular a los electores asignados a colegios de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores.

La entidad precisó que la empresa encargada del traslado hacia Lima Sur era Servicios Generales Gálaga, pero el proveedor registró retrasos en la entrega. Frente a ello, Elizabeth Hinostroza, representante de la ONPE, indicó que se activaron medidas de contingencia para asegurar que la ciudadanía pueda votar. Asimismo, pidió tranquilidad y afirmó que el material ya se está repartiendo mientras continúan aplicándose los planes para garantizar el sufragio.

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