Piero Corvetto: "No se lograron instalar 211 mesas de sufragio (...) 63 mil electores afectados no pagarán multa"

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, se pronunció por la falta de instalación de mesas durante las elecciones 2026. Corvetto señaló que: “No se logró entregar material electoral a 15 locales de lima”. Entre los distritos afectados se encuentran San Juan de Miraflores (3 mesas afectadas), Lurín (7 mesas afectadas) y Pachacamac (5 mesas afectadas).

Corvetto ofreció sus disculpas a los ciudadanos que se han visto afectados con el retraso en la entrega del material electoral en cada uno de los locales afectados. “Quiero antes que nada presenta mis disculpas personales e institucionales a todos aquellos ciudadanos que se han visto afectados”, mencionó.

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