Militares custodian los lugares de votación en todo el país.

Militares custodian los lugares de votación en todo el país.

La Policía Nacional y las fuerzas armadas presentaron un balance parcial en materia de orden público en todo el país. El ministro del Interior, José Zapata Morante, destacó la labor de los efectivos policiales y militares y aseguró que “el país vive un certamen democrático en calma”.

El general PNP Manuel Lozada, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), reiteró que en el país se desarrollan unas elecciones tranquilas en materia de seguridad y agregó que, salvo las protestas del público por la falta de instalación oportuna de mesas de sufragio, no se presentaron hechos violentos por parte de grupos organizados.

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"Tan solo se registraron algunos inconvenientes que fueron controlados sin el uso de la fuerza", indicó.

Los reportes oficiales indicaron que algunas personas afectaron el normal desarrollo de los comicios en centros de votación en Villa El Salvador, Callao, Huaycán, Surco, San Juan de Miraflores, entre otros, lo que obligó a posponer la apertura de las mesas sobre la 1.00 p. m.

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En ese sentido, el Ministerio Público informó que, ante la falta de instalación oportuna de mesas de sufragio en diversos locales de votación en Lima, fiscales fueron desplegados a dichos centros electorales.

Tras constatar esos inconvenientes, levantaron las actas correspondientes para dejar constancia de las incidencias registradas, con el objetivo de contribuir a la transparencia del proceso electoral y prevenir posibles vulneraciones al derecho fundamental del voto ciudadano.

A raíz de esos percances, la ONPE aplicó un plan de contingencia para solucionar el problema en el “menor tiempo posible”.

Según este organismo, esta demora afectó a un 0,72% de locales de sufragio. “En el resto del país, el material llegó oportunamente y los comicios se están llevando a cabo con normalidad”, precisaron.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo advirtió que la ONPE inició recién este domingo la distribución del material electoral en distritos como Santiago de Surco. Este material comprende todos los elementos indispensables para el desarrollo de la votación, como cédulas de sufragio, actas electorales y equipos para la implementación del Sistema de Transmisión de Actas (STAE), entre otros.

Esta situación fue reportada en la institución educativa Champagnat, donde se planificó la instalación de 40 mesas de sufragio para atender a 11.860 electores.

A las 10 de la mañana, la descarga y distribución hacia cada mesa no se había completado en su totalidad. Este retraso afectó la oportuna instalación de las mesas y, en consecuencia, el inicio del proceso de votación, en perjuicio de los ciudadanos que acudieron desde tempranas horas.

Una situación similar se registró en la Universidad Ricardo Palma, donde estaba previsto el funcionamiento de 80 mesas de sufragio para 23.472 electores.

100 MIL EFECTIVOS Y 6800 FISCALES

El Plan de Operaciones para las Elecciones Generales 2026 fue puesto en marcha desde el viernes para garantizar el libre ejercicio al sufragio de los ciudadanos, asegurar el desempeño de las autoridades electorales y candidatos, así como custodiar las actas de escrutinio y el material electoral en todo el territorio peruano.

El despliegue de seguridad fue histórico y contó con un contingente que superó los 100.000 efectivos a nivel nacional.

La Policía Nacional del Perú destinó 61.615 agentes para la custodia de 10.336 locales de votación y la seguridad de los 36 candidatos presidenciales, mientras que las Fuerzas Armadas movilizarán a más de 45.000 efectivos para reforzar el control del orden público y la integridad del proceso.

Este domingo acudieron a las urnas más de 27 millones de peruanos.

Desde el Puesto de Comando del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), el ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, supervisó el despliegue, organización y funcionamiento del personal militar, mediante enlace directo con los comandos operacionales en todo el territorio nacional.

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Díaz destacó el resultado del despliegue y el desempeño del personal militar. “Tenemos el 100 % de nuestras patrullas instaladas en cada uno de los locales de votación”, señaló al mediodía.

Asimismo, subrayó que este resultado responde al trabajo planificado de las instituciones armadas. “Esto es el resultado del profesionalismo y el planeamiento realizado por cada uno de sus comandos”, afirmó.

Asimismo, el Ministerio Público desplazó a 6.800 fiscales a nivel nacional para supervisar el desarrollo de la jornada.

POLICÍAS SUFRAGARON

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, precisó que se reforzaron todas las medidas para minimizar riesgos y manifestó que la institución dispuso horarios flexibles para que los propios policías ejercieran su derecho al voto.

"Los jefes de región y frentes policiales brindaron las facilidades para que todos los policías cumplan con su sufragio. La PNP y las Fuerzas Armadas se hicieron cargo de los locales de votación y el traslado del material desde Lurín hacia las oficinas electorales de Lima y Callao", detalló Arriola.

Finalmente, el Ministerio del Interior reafirmó que el personal policial se mantendrá en alerta máxima para asegurar que la jornada transcurra sin incidentes, garantizando la seguridad de los personeros, miembros de mesa y ciudadanía que participarán en esta fiesta democrática.

Justamente, en materia de delitos electorales, al cierre de esta nota no se efectuaron capturas por voto fraudulento, perturbación del certamen electoral ni constreñimiento al elector, entre otros.