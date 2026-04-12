Reportan fallas en el sistema de la ONPE que retrasan la apertura de mesas: ''Firmamos en un cuaderno''

Este domingo 12 de abril, locales de votación en Lima y Callao enfrentaron retrasos en la instalación de mesas por fallas en los sistemas digitales de la ONPE para las Elecciones 2026. | Composición LR

Este domingo 12 de abril, locales de votación en Lima y Callao enfrentaron retrasos en la instalación de mesas por fallas en los sistemas digitales de la ONPE para las Elecciones 2026. | Composición LR

Desde tempranas horas de este domingo 12 de abril, diversos locales de votación en Lima y Callao reportaron retrasos en la instalación de mesas debido a fallas en los sistemas digitales implementados por la ONPE para las Elecciones 2026.

De acuerdo con testimonios de miembros de mesa y fuentes fiscales que supervisan los comicios, el problema estaría vinculado a la puesta en marcha de nuevas herramientas tecnológicas como la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), el Sistema de Cómputo Electoral y el Sistema de Presentación de Resultados.

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Estas plataformas, diseñadas para agilizar el procesamiento de actas, requieren conexión a internet y el uso de códigos de acceso que, en varios casos, no estarían funcionando correctamente.

Denuncian que sistema colapsó

“Firmamos en un cuaderno nomás, pero todavía no en la hoja oficial porque el sistema de la ONPE voló”, relató una miembro de mesa desde el Estadio Municipal de Previ, en el Callao. Según explicó, para iniciar el proceso se deben imprimir documentos desde laptops habilitadas con códigos, los cuales no están siendo reconocidos en algunas mesas.

Situaciones similares se reportaron en distritos como Ancón, donde ciudadanos denunciaron que aún no se instalaban mesas en colegios como Miguel Grau, Carlos Gutiérrez Merino y César Vallejo 3098. En este último, además, se registraron fallas en la verificación biométrica de los miembros de mesa, lo que impidió el inicio de la votación.

Locales sin internet en Elecciones 2026

La falta de conectividad en varios locales también agravó el problema, generando largas colas de electores que esperaban sufragar desde primeras horas de la mañana.

Hasta el momento, la ONPE no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estas incidencias. Sobre lo que sí comunicaron fue la demora en la llegada de material electoral, que ha retrasado el comienzo de los comicios hasta en dos horas.