Elecciones 2026: JNJ solicitará investigación contra jefe de la ONPE, Piero Corvetto, por demora en mesas de instalación

La Presidencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció que solicitará al pleno el inicio de un proceso de investigación contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, así como la evaluación de su proceso de ratificación en el cargo.

El motivo es la demora en la instalación de las mesas de sufragio durante las primeras horas de las Elecciones 2026. El comunicado de la JNJ enfatiza que Corvetto fue ratificado en el cargo por una anterior conformación de la propia institución.

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Además, exhortó a los organismos que integran el Sistema Electoral —como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)— a cumplir con las leyes y la Constitución, a fin de garantizar que el proceso electoral se desarrolle sin mayores imprevistos.

Comunicado Junta Nacional de Justicia | Fuente: X.

Elecciones 2026: ONPE anuncia que amplía el horario de votación hasta la 6 de la tarde por demoras en la instalación de mesas

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, informó que la jornada de votación en todo el país se extenderá hasta las 6:00 p. m., como respuesta a las reiteradas denuncias sobre retrasos en la instalación de mesas de sufragio y la apertura de los locales electorales. La medida busca atender los inconvenientes registrados desde el inicio del proceso.

Asimismo, precisó que el plazo para la instalación de las mesas se ampliará hasta las 2:00 p. m., debido a que más de 75 instituciones educativas y centros de votación reportaron no haber recibido el material electoral necesario, pese a contar ya con la presencia de los miembros de mesa. Según explicó, esta disposición se adopta con el objetivo de asegurar el ejercicio del derecho constitucional al voto de todos los ciudadanos.

En esa línea, Corvetto agradeció al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, por respaldar la propuesta impulsada por la ONPE. A la par, ofreció disculpas en nombre de la institución por los problemas logísticos registrados. Por su parte, el JNE ratificó la ampliación del horario y señaló que la decisión responde a su deber de garantizar la legalidad y la transparencia del proceso electoral.