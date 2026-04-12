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Elecciones 2026 en vivo: abren las mesas en todo el perú y desayunos presidenciales | #EleccionesXLR

Política

Elecciones 2026 se empañan por demora en instalación de mesas: material electoral no llega a locales de votación

Se han registrado largas colas en las afueras de los centros de votación por retrasos en la instalación de mesas de sufragio. De acuerdo con la ONPE, la demora se debe al incumplimiento de un proveedor encargado de trasladar el material electoral. Este hecho afecta a 75 instituciones educativas.

Colegio Saco Oliveros en Villa el Salvador aun no apertura sus puertas.
Colegio Saco Oliveros en Villa el Salvador aun no apertura sus puertas. | Foto: LR

La jornada electoral inició este 12 de abril a las 7.00 a. m., ciudadanos de todo el país se acercaron a sus centros de votación correspondientes para ejercer su derecho al sufragio. Sin embargo, varios denunciaron un tiempo de espera de más de 3 horas. Ante este escenario, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señaló que están aplicando un plan de contingencia para asegurar que se cumpla con el deber ciudadano.

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La demora en la instalación de mesas de votación afecta directamente a los ciudadanos que tienen como centro de sufragio colegios que se encuentran en los distritos de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. En esa línea, las filas en las inmediaciones de los locales se hacen cada vez más largas.

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Desde el Colegio Champagnat en Surco, ciudadanos denuncian que los camiones llegaron a las 8 a.m. con el material electoral incompleto.

En el caso del Colegio Médico en Miraflores, miembros de mesa señalan que no cuentan con ningún material electoral para iniciar con las votaciones.

Hasta la publicación de esta nota, sigue habiendo centros educativos que aun no aperturan.

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