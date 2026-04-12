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Política

Elecciones 2026: ¿hay multa si tu mesa de votación no llega a instalarse?

En las Elecciones 2026, los problemas logísticos reportados por la ONPE en Lima reabren dudas sobre la multa electoral.

¿Qué pasa si tu mesa de votación no se instaló? Conoce si pagarás multa. Foto: Gemini IA
¿Qué pasa si tu mesa de votación no se instaló? Conoce si pagarás multa. Foto: Gemini IA

En las Elecciones 2026, no todos los ciudadanos deberán pagar una multa si su mesa de votación no llega a instalarse. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) precisó que la sanción depende del origen del problema. Si la falla es del sistema electoral, el elector puede evitar el pago.

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La jornada comenzó con serias dificultades en Lima Metropolitana. Más de 70 locales no recibieron el material electoral a tiempo, lo que impidió instalar mesas en distritos como Santiago de Surco y San Juan de Miraflores. La ONPE atribuyó el retraso a la empresa encargada de la distribución. Pese al anuncio de solución, varios ciudadanos continuaron sin poder votar horas después del inicio del proceso.

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¿Cuándo corresponde pagar multa y cuándo puedes evitarla?

La normativa indica que las mesas solo pueden instalarse hasta el mediodía. Si no ocurre dentro de ese plazo, se debe levantar un acta de incidencia con presencia del Jurado Nacional de Elecciones. Este documento permite dejar constancia de lo ocurrido y sirve como respaldo para los ciudadanos afectados.

Cuando la mesa no se instala por fallas logísticas, como retraso en la entrega de material o desorganización, el elector puede solicitar una dispensa. En este escenario, no corresponde pagar la multa, ya que la responsabilidad recae en el sistema electoral. El trámite es gratuito, pero debe gestionarse ante el JNE.

El panorama cambia si la mesa no se instala por ausencia de miembros de mesa. La ley establece que los ciudadanos en la fila pueden asumir ese rol. Si nadie acepta, la mesa queda inhabilitada. En ese caso, sí se aplica la multa a todos los electores asignados, ya que existía un mecanismo para evitar la suspensión del proceso.

PUEDES VER: Multas por no votar Perú 2026: montos según distrito para las Elecciones 2026

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¿Qué cargos se eligen en las Elecciones Perú 2026?

Durante las elecciones generales 2026, los ciudadanos elegirán al Presidente de la República y a los vicepresidentes que integran la fórmula presidencial inscrita ante el JNE, quienes asumirán la conducción del Ejecutivo por un periodo de cinco años.

Asimismo, se renovará por completo el congreso bicameral, conformado por diputados y senadores, lo que representa el retorno de un modelo legislativo que no se aplicaba en el país desde hace varias décadas.

A estos cargos se suma la elección de los representantes del Perú ante el Parlamento Andino, quienes cumplen funciones de representación supranacional y forman parte del proceso electoral general, bajo las mismas reglas de fiscalización y control.

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en Perú?

La segunda vuelta electoral en Perú se realiza cuando ninguno de los candidatos a la presidencia alcanza más del 50% de los votos válidos en la primera votación. De acuerdo con el cronograma oficial de las Elecciones Generales 2026, este proceso está previsto para llevarse a cabo semanas después de la jornada inicial, permitiendo que los dos candidatos más votados compitan directamente por la presidencia.

En ese sentido, la fecha para la segunda vuelta en Perú es el domingo 7 de junio de 2026, siguiendo el calendario habitual establecido por los organismos electorales. Durante este periodo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organiza una nueva jornada de votación a nivel nacional, en la que los ciudadanos vuelven a acudir a las urnas para definir al próximo presidente de la República.

Guía completa para las Elecciones Generales 2026. (Infografía vía Nano Banana de Gemini)

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