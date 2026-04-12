A días de las elecciones, la empresa responsable del traslado de material electoral recién buscó contratar 400 camiones, pese a haber ganado un contrato millonario con la ONPE. | Composición LR/Aarón Ramos

A días de las elecciones, la empresa responsable del traslado de material electoral recién buscó contratar 400 camiones, pese a haber ganado un contrato millonario con la ONPE. | Composición LR/Aarón Ramos

Un total de 75 colegios, habilitados como locales de votación en las elecciones generales 2026, resultaron afectados por el retraso en la entrega de material electoral, lo que impidió la instalación oportuna de mesas de sufragio.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) responsabilizó directamente a Servicios Generales Galaga, empresa encargada de la distribución y logística. Según la entidad, el incumplimiento obligó a activar un plan de contingencia para contener el impacto, principalmente en distritos del sur de Lima.

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“Ante un incumplimiento de la empresa Servicios Generales Galaga, que debía trasladar el material necesario para llevar a cabo los comicios, la ONPE ha tenido que aplicar un plan de contingencia para solucionar el problema en el menor tiempo posible”, señaló el organismo electoral.

Galaga y los S/36 millones de contratos con el Estado

Detrás del incumplimiento, aparece una empresa con fuerte presencia en contrataciones públicas. Servicios Generales Galaga, que fue fundada en 2010 y dedicada al rubro logístico, acumula más de S/36 millones en contratos con el Estado, considerando los S/6 millones 368.000 del servicio contratado por la ONPE para este proceso electoral, según datos registrados por La República.

Entre sus principales contratos figura el servicio de traslado de cajas con instrumentos de evaluación docente para el Ministerio de Educación en 2024, por más de S/5 millones. También registra contratos con el Ministerio de Vivienda y el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) del Ministerio de Salud.

A ello se suma el transporte de materiales educativos en regiones como Amazonas, Áncash, Cajamarca y La Libertad por S/1 millón 827.144, vigente hasta noviembre de 2026, así como un contrato con la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur (Diris Lima Sur) por S/2 millones 472.300.

Incluso, la empresa contrató con la Municipalidad de Lima por servicio de traslado de materiales, herramienta y equipos para la subgerencia de gestión y fiscalización por un total de S/686.400 en diciembre de 2023, durante la gestión de Rafael López Aliaga.

ONPE le impuso más de S/64.000 en penalidades a Galaga

La empresa no es ajena a cuestionamientos. Registra tres penalidades impuestas por la ONPE entre 2020 y 2023 por incumplimientos en servicios similares, en un periodo en el que contrató con la entidad por casi S/5 millones (S/4 millones 940.794). Las penalidades que les impuso el organismo electoral asciende a S/64.033, según pudo registrar este diario.

Pese a estas sanciones, la ONPE le adjudicó el contrato para el transporte de material electoral el pasado 9 de marzo, un mes antes de los comicios.

Además, según los términos de referencia, la empresa debía acreditar la propiedad de al menos 40 unidades de transporte. Sin embargo, recién el 5 de abril solicitó 400 camiones para el servicio del proceso electoral.

ONPE prepara acciones legales

Frente a lo ocurrido, la ONPE anunció que iniciará acciones legales contra la empresa por el retraso en la entrega del material electoral. La entidad también pidió calma a la ciudadanía y aseguró que el plan de contingencia estaba en marcha en los distritos del sur de Lima Metropolitana, donde se concentraron los principales retrasos.

Servicios Generales GALAGA SAC es una empresa peruana con más de 14 años de experiencia en transporte y logística. Fundada en 2010 por Juan Charles Alvarado Pfuyo.

En la descripción de su portal web se presentan como una empresa que "prioriza la puntualidad".