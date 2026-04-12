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Política

Elecciones 2026: IPSOS anuncia que el flash electoral a boca de urna será a las 6 de la tarde

El comunicado de la encuestadora se realizó luego de que la ONPE y el JNE anunciaran el cambio del horario de votación hasta las 6 de la tarde.

El anuncio de la encuestadora se dio luego del comunicado de la ONPE y el JNE sobre el horario de votación. Foto: Composición/LR
El anuncio de la encuestadora se dio luego del comunicado de la ONPE y el JNE sobre el horario de votación. Foto: Composición/LR

La encuestadora Ipsos Perú anunció que, debido a la ampliación del cierre de mesas de votación a nivel nacional, el conocido 'flash electoral' se realizará a las 6.00 p. m. de este domingo 12 de abril.

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El comunicado se da luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informaron que, por las demoras en la instalación y apertura de las mesas y locales de votación, se extenderán los horarios de votación e instalación de mesa. Esto último será hasta las 2.00 p. m. a nivel nacional.

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Elecciones 2026: ONPE anuncia que amplía el horario de votación hasta la 6 de la tarde por demoras en la instalación de mesas

El director de la ONPE, Piero Corvetto, informó que el horario de votación en todo el país se extenderá hasta las 6 de la tarde. Esto se debe a las frecuentes quejas y reportes sobre retrasos en la instalación de las mesas de votación y la apertura de los locales electorales.

Corvetto informó que el plazo para la instalación de las mesas de votación se extenderá hasta las 2 de la tarde. Esta medida responde a retrasos en más de 75 colegios y centros de votación que no contaban con el material electoral necesario, a pesar de la presencia de los miembros de mesa.

"(Se ampliará el horario de votación) en interés de garantizar el derecho constitucional al sufragio de todos los peruanos", acotó.



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