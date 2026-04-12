Elecciones 2026 EN VIVO: sigue aquí el minuto a minuto de la jornada que elegirá al próximo presidente de Perú
Sigue en vivo todo sobre las elecciones generales de este12 de abril que cuenta con 35 candidaturas que disputan el sillón presidencial. Este proceso electoral también definirá la conformación del nuevo Congreso bicameral y el Parlamento Andino.
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Las Elecciones Generales Perú 2026 se llevan a cabo con 35 candidaturas presidenciales en carrera. Entre los postulantes se encuentran Keiko Fujimori de Fuerza Popular, Ricardo Belmont del partido Cívico Obras, Rafael Lípez Aliaga de Renovación Popular, Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, Alfonso López Chau de Ahora Nación, Jorge Nieto de Partido del Buen Gobierno, entre otros.