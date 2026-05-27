Luz Pacheco renuncia a la presidencia del TC tras rechazo del Pleno a remover a alto funcionario

Luz Pachecho renuncia a la presidencia del TC tras discrepar con la mayoría de magistrados que impidieron el relevo de un funcionario de alta dirección. | Composición/LR

Luz Pachecho renuncia a la presidencia del TC tras discrepar con la mayoría de magistrados que impidieron el relevo de un funcionario de alta dirección. | Composición/LR

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La saliente presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Zerga, precisó que el motivo de su salida es “la reiterada decisión de una mayoría de magistrados de mantener la confianza en un funcionario de alta dirección, de cuya gestión depende en gran medida la adecuada conducción administrativa de la institución”.

A través de un comunicado en el que responde a las razones de su salida, la magistrada precisó que su renuncia no responde a motivos de salud ni tampoco se debe a un alejamiento del Tribunal Constitucional.

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Esta situación era conocida dentro de la entidad, ya que la magistrada reveló que desde el año pasado venía advirtiendo sobre su pérdida de confianza en dicho trabajador y planteó la necesidad de cambiarlo.

Sin embargo, al ver que el resto de los jueces ignoró sus pedidos y rechazó apartar al funcionario, tomó la decisión de dejar el cargo de presidenta de la institución.

Pacheco precisó, además, que no abandonará la entidad por completo. Ella continuará trabajando como una de las integrantes del pleno.

“Continuaré ejerciendo mis funciones como magistrada, manteniendo intacto mi compromiso con el país, con la defensa del orden constitucional y con las responsabilidades que la función jurisdiccional exige", detalló.

Sobre su salida, Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, reconoció el buen trabajo de la magistrada.

“Yo tengo las mejores consideraciones de la doctora Luz Pacheco, hizo una gestión impecable, brillante (…) Creo que se ha desempeñado eficientemente bien”.

Helder Domínguez asume la presidencia del TC

A partir del lunes 1 de junio, el actual vicepresidente del TC, Helder Domínguez, asumirá la jefatura de forma interina para encargarse de las tareas administrativas, mientras los magistrados organizan una nueva votación para elegir al próximo presidente.