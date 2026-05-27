Falleció Carlos Oliva, exministro de Economía y Finanzas, a los 61 años

Carlos Oliva, exministro de Economía y Finanzas, falleció a los 61 años. | LR

Carlos Oliva, exministro de Economía y Finanzas, falleció a los 61 años. | LR

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El exministro de Economía y Finanzas Carlos Oliva Neyra falleció el miércoles 27 de mayo a la edad de 61 años, a causa de complicaciones médicas. El economista se desempeñó como titular del MEF en 2018 y 2019.

Oliva se graduó como economista en la Universidad del Pacífico. A lo largo de su trayectoria, entre 2011 y 2015 ocupó el cargo de viceministro de Hacienda, donde coordinó con entidades internacionales como el BID, el Banco Mundial y la CAF.

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Hacia finales de 2020, Carlos Oliva fue nombrado presidente del Consejo Fiscal, cargo que desempeñó de forma continua hasta 2024.

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Dentro de su carrera en el extranjero, también cumplió funciones como especialista técnico y asesor para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el ámbito académico, ejerció como director de la Maestría en Gestión Pública en la Universidad del Pacífico, además de ser una fuente de consulta habitual en medios de comunicación y foros académicos para analizar la economía y la política fiscal del país.