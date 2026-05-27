Keiko Fujimori asegura que capturará al prófugo Vladimir Cerrón, pero Fuerza Popular evitó investigar el caso Cofre

Keiko Fujimori afirma que capturará a Cerrón, pero su bancada bloqueó investigar el caso El Cofre. Foto: Composición/LR

Keiko Fujimori afirma que capturará a Cerrón, pero su bancada bloqueó investigar el caso El Cofre. Foto: Composición/LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que en un eventual gobierno adoptaría las medidas necesarias para capturar al prófugo y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. No obstante, en noviembre de 2024, la bancada fujimorista se abstuvo en la votación para otorgar facultades a la Comisión de Fiscalización del Congreso con el fin de investigar el caso El Cofre.

Durante una actividad proselitista en Junín, la lideresa del partido naranja fue consultada sobre las acciones que tomaría para lograr la captura del exgobernador regional, quien afronta una orden de captura por los presuntos aportes ilegales recibidos por su partido político. En respuesta, Fujimori afirmó que se ejecutará la detención de Cerrón y de todas las personas que tengan requisitoria vigente.

TE RECOMENDAMOS BOTAN A KEIKO FUJIMORI DE HUANCAYO Y PARO AGRARIO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Luz Pacheco renuncia a la presidencia del Tribunal Constitucional antes de culminar su mandato

“Se va a tomar todas las medidas necesarias para capturar a todas las personas que tengan orden de captura. Yo no conozco al señor Cerrón, ustedes saben. Es más, estaba recordando el último mitin que tuve hace cinco años donde yo le decía: ‘¿Dónde está, señor Cerrón?’. En un futuro gobierno de Fuerza Popular se van a tomar todas las medidas para que el señor, que tiene una medida en estos momentos de orden de captura, esta se ejecute”, declaró ante los medios de comunicación.

Fuerza Popular bloqueó la investigación del caso El Cofre

Las declaraciones de Keiko Fujimori no reflejan la actuación que tuvo su bancada respecto a las investigaciones del caso El Cofre. En noviembre de 2024, la Comisión de Fiscalización, presidida entonces por Juan Burgos, solicitó al Pleno del Congreso facultades investigadoras para indagar el caso.

El grupo de trabajo buscaba investigar durante 120 días el presunto uso irregular del vehículo presidencial, el cual presuntamente habría sido utilizado para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón.

Sin embargo, la propuesta no prosperó. Al momento de la votación, el resultado fue de 45 abstenciones, 16 votos en contra y solo 23 a favor.

De las 45 abstenciones, 12 correspondieron a congresistas de Fuerza Popular. Según el registro oficial del Congreso, ocho parlamentarios fujimoristas votaron inicialmente en abstención, mientras que otros cuatro solicitaron posteriormente que su voto también sea registrado en ese sentido.

Es decir, si esos 12 parlamentarios hubieran votado a favor de otorgar las facultades investigadoras, la propuesta habría alcanzado 35 votos a favor frente a 33 abstenciones. Sin embargo, el resultado fue distinto y la iniciativa no prosperó.