Pedro Francke sobre Antauro Humala: "No ayuda al país, suelta ideas violentas que al Perú no le hace ningún favor"

El economista rechazó la participación de el líder etnocacerista en Juntos por el Perú. Foto: Composición/LR

El economista rechazó la participación de el líder etnocacerista en Juntos por el Perú. Foto: Composición/LR

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El exministro de Economía e integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú (JP), Pedro Francke, cuestionó la presencia del líder etnocacerista y condenado por el Andahuaylazo, Antauro Humala, así como su participación en la campaña presidencial de Roberto Sánchez.

En declaraciones a un medio local, Francke calificó las propuestas de Humala como "locas", "absurdas" y "violentas", y sostuvo que este tipo de planteamientos no contribuyen al país ni al fortalecimiento de la organización política.

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"No ayuda a nadie, a mi juicio, no ayuda al país. Ese es el tema. Yo creo que Antauro suelta ideas absurdas, violentas que me parece que al Perú no le hacen ningún favor", expresó.

En esa misma línea, el economista aseguró que nunca ha visto a Humala en los pasillos del local de Juntos por el Perú. Consideró que, de encontrarse con él, le recomendaría irse a su casa.

“No lo conozco al señor, la verdad. De veras, yo nunca en mi vida lo he visto. (Risas) Nunca en mi vida lo he visto. Pero bueno, si lo veo algún día, le diré: "Señor, ¿por qué no se va a su casa mejor? Tranquilo”, comentó Francke.

Aunque formó parte de su entorno político durante buena parte de la campaña, en las semanas previas a la segunda vuelta, tanto Sánchez como su equipo técnico han buscado marcar distancia de Humala.

El exmilitar ha sido cuestionado por plantear la ejecución de expresidentes, promover discursos de exclusión contra personas LGTBIQ+ y migrantes, y reivindicar públicamente el Andahuaylazo, levantamiento armado por el que fue condenado. Incluso, el Poder Judicial disolvió el partido A.N.T.A.U.R.O. por sus expresiones antidemocráticas.

Por su parte, Francke aseguró que en un eventual gobierno de Sánchez no habrá estatizaciones, se respetará la propiedad privada y los contratos empresariales. Asimismo, manifestó que su objetivo es facilitar las inversiones en el Perú y darle mayor "énfasis" a los pequeños empresarios y negociantes.

"Nuestro interés está en que ellos tengan crédito. Esa es nuestra prioridad porque es desde lo que viven las familias peruanas. Pero nosotros queremos que la inversión privada crezca, que genere empleo", dijo.