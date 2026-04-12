HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Elecciones 2026 EN VIVO: sigue el minuto a minuto de la jornada que elegirá al próximo presidente de Perú
Elecciones 2026 EN VIVO: sigue el minuto a minuto de la jornada que elegirá al próximo presidente de Perú     Elecciones 2026 EN VIVO: sigue el minuto a minuto de la jornada que elegirá al próximo presidente de Perú     Elecciones 2026 EN VIVO: sigue el minuto a minuto de la jornada que elegirá al próximo presidente de Perú     
EN VIVO

Elecciones 2026 en vivo: abren las mesas en todo el perú y desayunos presidenciales | #EleccionesXLR

Política

¿Cuánto se paga de multa por no votar HOY en las Elecciones Perú 2026?

A pocas horas de las elecciones generales de 2026, los ciudadanos se informan sobre las multas por no votar. Las sanciones son según el nivel socioeconómico de cada distrito.

Los peruanos que no vayan a votar este domingo 12 de abril se llevarán una multa. (Foto: Nano Banana de Gemini)
Los peruanos que no vayan a votar este domingo 12 de abril se llevarán una multa. (Foto: Nano Banana de Gemini)

12 de abril, se desarrollan las Elecciones Generales Perú 2026 y miles de ciudadanos ya acuden a las urnas, mientras crece el interés por conocer las sanciones económicas en caso de no votar. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), las multas por no votar no son uniformes, ya que varían según el nivel socioeconómico del distrito de residencia del elector. Por ello, es importante revisar los montos actualizados de las multas electorales para evitar inconvenientes posteriores a la jornada de votación.

Únete a nuestro canal de política y economía

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones 2026?

El monto a pagar por no ejercer el voto depende de la clasificación del distrito:

TE RECOMENDAMOS

Entrevista Candidatos Presidenciales 2026
  • En distritos no considerados pobres, la multa es de S/110 (2% de la UIT).
  • En distritos pobres no extremos, la sanción asciende a S/55 (1% de la UIT).
  • En distritos en condición de pobreza extrema, el pago se reduce a S/27,50 (0,5% de la UIT).

Este cálculo se determina automáticamente con base en los datos del INEI y la dirección registrada en el DNI del ciudadano.

PUEDES VER: Congresista, senador y diputado: estas son las diferencias para las Elecciones Generales Perú 2026

lr.pe

¿Qué pasa si no voto ni pago la multa?

Si una persona no vota y tampoco cancela la multa, será incluida en el registro de omisos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esto puede generar restricciones al momento de realizar trámites ante el Estado, como gestiones administrativas o solicitudes de documentos.

La situación se mantiene hasta que el ciudadano regularice su estado, ya sea pagando la multa o solicitando una dispensa válida.

Entre las razones que permiten justificar la inasistencia figuran problemas de salud, viajes al extranjero o situaciones de fuerza mayor. En estos casos, se puede tramitar la dispensa ante el JNE dentro de los plazos establecidos.

¿Qué ocurre si un miembro de mesa no se presenta?

Las sanciones son más altas para quienes fueron elegidos como miembros de mesa y no cumplen con su función. En estos casos, tanto titulares como suplentes deberán pagar una multa de S/275 (5% de la UIT).

Cabe precisar que esta penalidad no sustituye la multa por no votar. Si el ciudadano incumple ambas obligaciones, los montos se acumulan. Por ejemplo, en un distrito no pobre, la deuda total podría alcanzar los S/385.

¿Los miembros de mesa recibirán pago?

Sí. La ONPE ha dispuesto una compensación económica para quienes desempeñen este rol durante la jornada electoral. El monto será de S/165 por día.

En caso de una eventual segunda vuelta, el pago se repetirá. Además, quienes cumplan esta función tendrán derecho a un día de descanso remunerado el lunes siguiente a las elecciones, aplicable tanto en el sector público como privado.

El cobro se realizará mediante la plataforma digital que habilite la ONPE, donde se podrá elegir entre depósito en cuenta, billeteras electrónicas o retiro presencial.

¿Cómo saber si eres miembro de mesa?

Para verificar si fuiste seleccionado:

  • Ingresa al portal oficial de consulta de la ONPE.
  • Coloca tu número de DNI.
  • Revisa el resultado que indicará si eres miembro de mesa.
  • Verifica tu rol (titular o suplente) y tu local de votación.

Este servicio está disponible desde el sorteo realizado el 29 de enero y permite a los ciudadanos informarse con anticipación.

Guía básica de las Elecciones Generales Perú 2026. (Foto: Infografía de Nano Banana).

Guía básica de las Elecciones Generales Perú 2026. (Foto: Infografía de Nano Banana).

Notas relacionadas
Elecciones en Áncash: ¿Quiénes son los candidatos al Senado y Diputados y con qué partido participan?

Elecciones en Áncash: ¿Quiénes son los candidatos al Senado y Diputados y con qué partido participan?

LEER MÁS
Candidatos al Senado y Diputados por Arequipa: conoce qué partidos participan y quiénes son los aspirantes en las Elecciones

Candidatos al Senado y Diputados por Arequipa: conoce qué partidos participan y quiénes son los aspirantes en las Elecciones

LEER MÁS
Ayacucho: ¿Quiénes son los candidatos al Senado y Diputados en estas Elecciones 2026?

Ayacucho: ¿Quiénes son los candidatos al Senado y Diputados en estas Elecciones 2026?

LEER MÁS
¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

LEER MÁS
¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Desde qué y hasta qué hora votar HOY por las Elecciones 2026?

¿Desde qué y hasta qué hora votar HOY por las Elecciones 2026?

LEER MÁS
Multa por no votar Perú 2026: lo que pagarás si faltas en estas Elecciones Generales

Multa por no votar Perú 2026: lo que pagarás si faltas en estas Elecciones Generales

LEER MÁS
Puno: conoce a los candidatos al Senado y Diputados en Elecciones Generales 2026

Puno: conoce a los candidatos al Senado y Diputados en Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Elecciones Generales en Tacna: estos son los partidos y los candidatos al Senado y Diputados

Elecciones Generales en Tacna: estos son los partidos y los candidatos al Senado y Diputados

LEER MÁS
Ayacucho: ¿Quiénes son los candidatos al Senado y Diputados en estas Elecciones 2026?

Ayacucho: ¿Quiénes son los candidatos al Senado y Diputados en estas Elecciones 2026?

LEER MÁS
Piura: conoce AQUÍ a los candidatos al Senado y Diputados para Elecciones 2026

Piura: conoce AQUÍ a los candidatos al Senado y Diputados para Elecciones 2026

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuánto se paga de multa por no votar HOY en las Elecciones Perú 2026?

ONPE confirma retraso de material electoral en más de 75 instituciones: "Se está aplicando un plan de contingencia"

Lugar de votación 2026: ciudadanos reportan que mesas de votación no abren por falta de material electoral

Política

ONPE confirma retraso de material electoral en más de 75 instituciones: "Se está aplicando un plan de contingencia"

Elecciones 2026: observadores de la OEA y de la Unión Europea estarán presentes en todo el país

Lima Provincias: conoce a la lista de candidatos al Senado y Diputados en Elecciones Generales 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Cuánto se paga de multa por no votar HOY en las Elecciones Perú 2026?

ONPE confirma retraso de material electoral en más de 75 instituciones: "Se está aplicando un plan de contingencia"

Elecciones 2026: observadores de la OEA y de la Unión Europea estarán presentes en todo el país

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025