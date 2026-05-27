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La disputa entre Monserrat Seminario y Melcochita sumó un nuevo capítulo luego de que ambos se presentaran en el programa 'Magaly TV: la firme', donde se lanzaron fuertes acusaciones. La piurana le reclamó al sonero no ver a sus hijas y no permitirle viajar a España con ellas, mientras que el cómico insistió en que su expareja no quiere otorgarle el divorcio.

En medio de la discusión, la conductora de ATV le consultó a Monserrat por qué se niega a divorciarse de Melcochita, recibiendo una respuesta tajante. “No. Déjalo que sufra”. La reacción incomodó a Medina, quien no dudó en decirle todo lo que pensaba de ella en vivo.

Magaly le dice todo a Monserrat tras negarse a divorciarse de Melcochita

La conductora de ATV cuestionó duramente la postura de Monserrat luego de que esta se negara a iniciar el divorcio con Melcochita. Durante el programa, la ‘urraca’ criticó la razón expuesta por la piurana y consideró que su actitud era la de una ‘mujer revanchista’.

“Porque estás (Monserrat) como esas mujeres resentidas que se aferran al ‘yo soy la esposa y tú siempre serás la amante’, ¿por qué esa postura tan mediocre?”, opinó Magaly Medina mientras el sonero escuchaba atentamente mediante videollamada.

En respuesta, Monserrat le dijo lo siguiente: “Mis hijas pierden el derecho (¿qué derecho van a perder?). A mí me da igual. Déjalo que sufra”, añadió. Además, contó que descubrió al padre de sus hijas y a su actual pareja, Heydi Amado, de 22 años, manteniendo intimidad en la cama donde ella dormía.

Las declaraciones sorprendieron a Magaly, quien le recomendó divorciarse con mayor razón, aunque Monserrat mantuvo su negativa. “Yo nunca entenderé esa actitud revanchista en algunas mujeres. Una mujer también tiene que valorarse, no estar migajeando. A mi me produce arcadas, ese tipo de postura de las mujeres, te lo digo. Yo no soporto a las mujeres revanchistas. Viven por hacerle sufrir al otro”, expresó la conductora muy incómoda.

Monserrat revela que desea irse a trabajar a España

Durante otra parte de la entrevista, Monserrat reveló que desea viajar a España para trabajar y aseguró que Melcochita no quiere que se vaya con sus hijas. Sin embargo, Magaly Medina le consultó si eso era verdad y el cómico desmintió a su expareja y sostuvo que, por el contrario, el cambio sería beneficioso para las menores, especialmente en el tema de la educación.

Ante ello, la presentadora le consultó por qué no trabaja en Perú, a lo que Monserrat respondió que, debido a los problemas públicos que ha enfrentado, no ha conseguido oportunidades laborales. Señaló también que en Europa obtenía mejores ingresos cuidando a adultos mayores.