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Política

Dónde me toca votar hoy por Elecciones 2026: link de local de votación ONPE

Empezaron las Elecciones Generales 2026 y aquí podrás conocer dónde te tocar votar hoy, domingo 12 de abril, en un link de consulta pública que tiene la ONPE para todos los peruanos.

Millones de peruanos eligen a sus nuevas autoridades este domingo 12 de abril. (Foto: Nano Banana by Gemini)
Millones de peruanos eligen a sus nuevas autoridades este domingo 12 de abril. (Foto: Nano Banana by Gemini)

Para las Elecciones Generales 2026, de este domingo 12 de abril, la ONPE habilitó la plataforma https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/ que permite saber dónde te toca votar y si serás miembro de mesa. Estas votaciones servirán para elegir al presidente de la República, a los vicepresidentes de la República y a los representantes ante el Congreso (senadores y diputados) y el Parlamento Andino para el periodo 2026-2031.

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A través de esta herramienta, más de 27 millones de peruanos podrán acceder a la información para conocer la conformación de mesas y asignación de locales. Recordemos que previamente la ONPE creó el aplicativo 'Elige tu local de votación' con el cual los ciudadanos pudieron seleccionar tres opciones, las mismas que fueron consideradas en el proceso de asignación.

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¿Dónde es mi local de votación? Link para consulta de ONPE

El proceso es gratuito y puede realizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet siguiendo estos pasos:

  • Ingresa al link oficial: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/
  • Digita tu número de DNI: escribe los ocho dígitos de tu documento de identidad.
  • Haz clic en el botón "Consultar" y el sistema te mostrará automáticamente la dirección de tu local, el pabellón y el número de orden en la lista de electores.

Las autoridades electorales han recordado que la jornada del 12 de abril se desarrollará en el siguiente horario: 7:00 a. m. para la apertura de mesas y el cierre de votación a las 5:00 p. m.

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones 2026?

El monto a pagar por no ejercer el voto depende de la clasificación del distrito:

  • En distritos no considerados pobres, la multa es de S/110 (2% de la UIT).
  • En distritos pobres no extremos, la sanción asciende a S/55 (1% de la UIT).
  • En distritos en condición de pobreza extrema, el pago se reduce a S/27,50 (0,5% de la UIT).

Este cálculo se determina automáticamente con base en los datos del INEI y la dirección registrada en el DNI del ciudadano.

¿Cuál es el horario de votación?

Para las Elecciones Generales 2026, la ONPE estableció que la votación se desarrollará el domingo 12 de abril, desde las 7.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.

Los ciudadanos deberán acudir con su DNI vigente, ya sea en formato físico o electrónico. La normativa electoral no permite votar con el documento vencido.

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