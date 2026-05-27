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Empresario Rafael Fernández impacta con fuerte advertencia a Christian Domínguez por boda con su exposa, Karla Tarazona: “Con una mano en el abogado”

El 'rey del huevo', Rafael Fernández, reapareció para pronunciarse sobre la boda de su exesposa, Karla Tarazona, con Christian Domínguez.

Rafael Fernández y Karla Tarazona estuvieron casados durante dos años. Foto: Composición LR/Instagram.
Rafael Fernández y Karla Tarazona estuvieron casados durante dos años. Foto: Composición LR/Instagram.
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Rafael Fernández se pronunció sobre la próxima boda entre Christian Domínguez y su exesposa, Karla Tarazona, que se realizará este martes 2 de junio. A través de una entrevista para 'Amor y fuego', el empresario de huevos sorprendió al enviarle una fuerte advertencia al cumbiambero, al afirmar que deberá rodearse de un buen abogado en caso de que la conductora de televisión decida denunciarlo.

“Un buen abogado... no sé, que se vayan al Caribe (de luna de miel), a las playas. Siempre con una mano en el abogado… por ahí también con un abogado de canje que está ahí también”, dijo el popular 'huevero'.

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Rafael Fernández revela que existió un vínculo entre Tarazona y Domínguez cuando estaba casado con ella

El empresario Rafael Fernández afirmó que con el tiempo sintió que no estaba equivocado al pensar que entre Karla Tarazona y Christian Domínguez siempre existió una conexión, incluso cuando aún estaba casado con la conductora de TV. “Más bien estoy abriendo mi centro de astrología y lectura de cartas. Ya veo el futuro, ya me he dado cuenta de que no me equivoqué”, comentó entre risas.

Pese a ello, Fernández deslizó una lectura más romántica sobre la reconciliación entre el cantante y la exmodelo y señaló que podrían estar destinados a permanecer juntos. “Dicen que hay almas gemelas… tal vez han sido almas gemelas que no se pueden separar, sino que tenían que volverse a unir”, expresó para 'Amor y fuego'.

PUEDES VER: Karla Tarazona encara a Rafael Fernández por decir que lo engañó con Christian: Lo reto a sacar una prueba

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¿Por qué terminaron Karla Tarazona y Rafael Fernández?

El 26 de agosto de 2022, Karla Tarazona y Rafael Fernández confirmaron el fin de su matrimonio, que duró cerca de dos años. Luego de que se conociera la separación, el llamado 'rey de los huevos' explicó que la relación atravesó diferencias relacionadas con sus entornos familiares, costumbres y estilos de vida, factores que terminaron afectando la convivencia.

“Estuvimos mucho tiempo (en terapia), porque veníamos de dos semblantes distintos, familias diferentes y costumbres distintas, entonces, chocábamos en muchas cosas. No iba relativamente bien porque las cosas evolucionaban, pero había cosas que también me estaban desgastando”, expresó.

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