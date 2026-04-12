Elecciones 2026: ONPE anuncia que amplía el horario de votación hasta la 6 de la tarde por demoras en la instalación de mesas

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, anunció que el horario de votación a nivel nacional se ampliará hasta las 6 de la tarde. Esto se debe a las constantes denuncias y reportes de demoras en la instalación de las mesas de sufragio y la apertura de los locales de votación.

De igual manera, el titular de la ONPE comunicó que el plazo para instalar las mesas de votación en los locales se extenderá hasta las 2 de la tarde. Esta decisión se tomó ante la demora en más de 75 colegios y centros de votación que reportaron que no contaban con el material electoral para instalar las mesas, a pesar de que los miembros de mesa se encontraban presentes.

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"(Se ampliará el horario de votación) en interés de garantizar el derecho constitucional al sufragio de todos los peruanos", informó Corvetto.

En esa misma línea, el titular del ente electoral agradeció la decisión al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, que recogió la iniciativa de la ONPE.

Por otro lado, Corvettó expresó las disculpas por la situación en nombre de la institución que representa. "Pedimos desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) las disculpas del caso por los problemas logísticos presentados", dijo.

En simultáneo, el JNE confirmó la extensión del horario de votación. "Estas decisiones han sido adoptadas con responsabilidad y en estricto cumplimiento de nuestra función constitucional de velar por la legalidad y transparencia del proceso electoral", expresó.

Comunicado del JNE

ONPE confirma retraso de material electoral en más de 75 locales de votación



En horas de la mañana, ONPE comunicó que el material electoral ha sufrido retrasos en ciertas áreas de Lima Metropolitana. Este inconveniente afecta principalmente a la zona sur de la ciudad, especialmente a los votantes asignados a centros educativos en Villa El Salvador y San Juan de Miraflores.

El ente electoral informó que la empresa "Servicios Generales Gálaga" era responsable de trasladar el material electoral destinado a Lima Sur; sin embargo, se produjeron retrasos por parte del proveedor.

Ante esta situación, Elizabeth Hinostroza, representante de la ONPE, señaló que se están implementando planes de contingencia para asegurar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto. Hinostroza hizo un llamado a la calma, asegurando que los materiales están siendo distribuidos y que se están aplicando los planes de contingencia para garantizar el derecho al sufragio.

Elecciones 2026: JNE anunció un pleno junto con la ONPE, tras demora en instalación de mesas de sufragio





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