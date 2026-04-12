Fernando Tuesta sobre comunicado de la JNJ contra Piero Corvetto : "Es peligroso e inoportuno"

Elecciones 2026 EN VIVO: sigue el minuto a minuto de la jornada que elegirá al próximo presidente de Perú

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