Fernando Tuesta sobre comunicado de la JNJ contra Piero Corvetto : "Es peligroso e inoportuno"
El exjefe de la ONPE añadió que si bien es lamentable que los retrasos sucedan, ello no amerite que “algunas voces” salgan a decir que es fraude.
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Fernando Tuesta calificó de “peligroso, inadecuado e inoportuno” el comunicado de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) donde anuncian un proceso disciplinario contra Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
“La presidenta de la JNJ ha sacado un comunicado realmente yo diría peligroso, inadecuado, inoportuno, inconducente, amenazando a Piero Corvetto”, expresó en entrevista a este medio.
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Añadió que si bien es lamentable que los retrasos sucedan, ello no amerite que “algunas voces” salgan a decir que es fraude. “Si revisan los proceso anteriores, siempre han habido demoras”, precisó.