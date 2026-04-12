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Política

Fernando Tuesta sobre comunicado de la JNJ contra Piero Corvetto : "Es peligroso e inoportuno"

El exjefe de la ONPE añadió que si bien es lamentable que los retrasos sucedan, ello no amerite que “algunas voces” salgan a decir que es fraude.

Fernando Tuesta sobre comunicado de la JNJ contra Piero Corvetto : "Es peligroso e inoportuno"
Fernando Tuesta sobre comunicado de la JNJ contra Piero Corvetto : "Es peligroso e inoportuno"

Fernando Tuesta calificó de “peligroso, inadecuado e inoportuno” el comunicado de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) donde anuncian un proceso disciplinario contra Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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“La presidenta de la JNJ ha sacado un comunicado realmente yo diría peligroso, inadecuado, inoportuno, inconducente, amenazando a Piero Corvetto”, expresó en entrevista a este medio.

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Añadió que si bien es lamentable que los retrasos sucedan, ello no amerite que “algunas voces” salgan a decir que es fraude. “Si revisan los proceso anteriores, siempre han habido demoras”, precisó.

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