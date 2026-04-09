Elecciones 2026: MML multó a Juntos por el Perú y al Partido Cívico Obras por cierres de campaña en el centro histórico

Juntos por el Perú y Obras fueron multados por la MML | Composición: LR.

Juntos por el Perú y Obras fueron multados por la MML | Composición: LR.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) multó a los partidos Juntos por el Perú (JPP) y al Partido Cívico Obras por realizar sus cierres de campaña en el Centro Histórico de Lima. Ambas organizaciones están lideradas por Roberto Sánchez y Ricardo Belmont, respectivamente.

Según la nota de prensa enviada por la MML, el Partido Cívico Obras fue multado con 24 750 soles por obstaculizar la vía pública, además de no realizar la limpieza ni la recolección de residuos tras una concentración política llevada a cabo en la Plaza San Martín.

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Por su parte, JPP recibió una multa de 34 375 soles por realizar su actividad sin la autorización de la propia MML. Además, el equipo de fiscalización del gobierno local consideró que el partido obstruyó la vía pública durante su evento en la Plaza Dos de Mayo.

Estas sanciones se producen luego de que la MML ratificara la declaratoria del Centro Histórico como zona intangible, prohibiendo así la realización de manifestaciones sociales como marchas, eventos proselitistas y otros similares.

Fiscalizadores de la MML estuvieron presentes en cierres de campaña de López Chau y Jorge Nieto

En los últimos eventos de campaña de los candidatos de Ahora Nación y del Partido del Buen Gobierno, Alfonso López Chau y Jorge Nieto, se pudo ver a agentes de los equipos de fiscalización de la MML intentando disuadir el desarrollo de las actividades proselitistas.

En el primer caso, fiscalizadores buscaron impedir la llegada de vehículos del partido del exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería a la Plaza Dos de Mayo.

Cerca de ese lugar, en la avenida 9 de Diciembre —anteriormente conocida como Paseo Colón—, agentes municipales también estuvieron presentes en el evento de cierre de Jorge Nieto, reprochando el cierre del tránsito generado por los simpatizantes que acudieron a su presentació