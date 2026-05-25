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José Domingo Pérez anuncia querella contra Rosangella Barbarán por acusación sobre mascotas de PPK

El exfiscal señaló que está acostumbrado a que los insultos provengan del sector fujimorista.

Domingo Pérez denunciará por difamación a Rosangella Barbarán | Composición: LR.
Domingo Pérez denunciará por difamación a Rosangella Barbarán | Composición: LR.
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José Domingo Pérez, exfiscal del extinto Equipo Especial Lava Jato y actual miembro del equipo técnico de Juntos por el Perú, indicó que presentará una querella contra Rosangella Barbarán por afirmar que él "mando a matar" a las mascotas del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

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"Se va a interponer una querella correspondeinte contra la interviniente de este grupo fujimorista Rosangella Barbarán. El tema era juventud y deportes, sin embargo, estamos acostumbrados a que el insulto y el ataque venga del grupo fujimorista. Tengo por eso que interponer la querella correspondiente", señaló el exfiscal.

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Las palabras a las que hace referencia Domingo Pérez se dieron durante el debate técnico entre Barbarán y Ernesto Zunini. Barbarán mencionó lo siguiente sobre el exfiscal: "La salud emntal es importantísima. Y yo les pregunto a los jóvenes si sabían que el nuevo jale (de Juntos por el Perú) fue capaz de mandar a matar a los animales del expresidente PPK".

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Barbarán en polémica: fue captada encarando a Ernesto Zunini

Luego del debate entre los equipos técnicos en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se registró un momento de tensión protagonizado por Rosangella Barbarán, congresista de Fuerza Popular, y Ernesto Zunini, representante de Juntos por el Perú en el bloque de juventud y deporte. La parlamentaria se acercó al integrante del partido rival para increparlo brevemente antes de retirarse del lugar.

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Las imágenes difundidas muestran que Zunini respondió únicamente con una sonrisa ante la intervención de la legisladora fujimorista. Además, según se observa en los videos, Barbarán también habría intentado confrontar a Gustavo Guerra García, integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú en materia de infraestructura.

El cruce entre ambos representantes incluyó cuestionamientos hacia las agrupaciones políticas que representaban. Mientras Barbarán criticó las propuestas económicas de Juntos por el Perú, Zunini recordó el papel del fujimorismo en el Congreso durante los últimos años y mencionó las vacancias presidenciales y el control ejercido desde el Parlamento.

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