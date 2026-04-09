Cierre de campaña: Alfonso López Chau, Keiko Fujimori y Jorge Nieto tuvieron sus últimos eventos públicos en Lima

A horas de la elección presidencial, los candidatos se presentaron ante sus seguidores para cerrar sus campañas electorales. Este jueves 8 de abril fue el último día en que los aspirantes al sillón presidencial pudieron participar en eventos proselitistas.

En las próximas 48 horas, los candidatos tendrán prohibido participar en mítines como parte del denominado "silencio electoral", periodo regulado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante el cual no se pueden realizar actividades proselitistas.

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Alfonso López Chau cerró en la plaza Dos de Mayo

El exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y candidato de Ahora Nación, Alfonso López Chau, se presentó en la plaza Dos de Mayo para cerrar su campaña electoral. Estuvo acompañado de otras figuras del partido del casco, como Susel Paredes —anunciada como candidata a la Alcaldía de Lima en las próximas elecciones municipales—, Harvey Colchado, quien encabeza su lista al Congreso, y Ruth Buendía, segunda vicepresidenta de su plancha presidencial.

Un grupo de seguidores del candidato se reunió en el centro de la plaza desde los primeros minutos de las cinco de la tarde. Los asistentes protagonizaron un breve enfrentamiento con el equipo de fiscalización de la Municipalidad de Lima, luego de que esta señalara que el Centro Histórico era una "zona intangible", lo que impedía la realización de eventos masivos. Usuarios en redes sociales reportaron que, en determinado momento, se apagaron las luces de la zona.

Superados los contratiempos, el candidato se presentó cerca de las nueve de la noche. López Chau entonó el himno nacional junto a los miembros de su plancha presidencial y dedicó su discurso a exponer su proyecto político para el país.

“La nación es el hogar. Cuando la nación está cohesionada, envuelta en cultura, valores y arte, se convierte en una nación encantada que impulsa las inversiones. Sin embargo, al analizar la realidad, encontramos una nación secuestrada. Por eso, para el gran José Carlos Mariátegui, la libertad era sagrada”, dijo el exrector de la UNI.

Indira Huilca también participó en el evento. La candidata a la Cámara de Diputados por Ahora Nación expresó su gratitud hacia los asistentes y evocó las luchas sociales del pasado: “Esto es por las luchas sociales que han defendido a nuestro país, que han buscado justicia frente a tantos actos de impunidad. Podemos construir una nación justa y verdaderamente igualitaria”, afirmó la excongresista.

Jorge Nieto estuvo en la avenida 9 de Diciembre

Desde las seis de la tarde, simpatizantes del Partido del Buen Gobierno ocuparon gran parte de la avenida 9 de Diciembre —antes paseo Colón— a la espera de la presentación de su candidato, Jorge Nieto.

Al igual que en la actividad de López Chau, trabajadores de la Municipalidad de Lima intentaron impedir la realización del evento bajo el argumento de la intangibilidad del Centro Histórico. El bus de los Hermanos Yaipén —agrupación musical convocada para el mitin— fue conminado a retirarse por personal edil.

Pese a estos intentos, el encuentro se desarrolló con normalidad. Nieto apareció alrededor de las 8.30 p. m., acompañado de figuras como su vicepresidenta, Susana Matute. El exministro centró su discurso en la memoria nacional.

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“Todos los campesinos, emprendedores y trabajadores que construyeron nuestros derechos a lo largo del siglo XX deben ser recordados. También están entre nosotros quienes fueron asesinados entre diciembre de 2022 y enero de 2023. Están aquí, pidiendo justicia, y la tendrán”, señaló el candidato ante sus simpatizantes.

Nieto también se dirigió a los jóvenes, uno de sus principales bastiones: “Está la juventud peruana que ha decidido actuar, que ha dicho basta y ha iniciado una revolución ética. Lo que empezó en redes sociales se ha convertido en un movimiento nacional que hoy se expresa en calles y campos”.

Keiko Fujimori cerró campaña en Villa El Salvador

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cerró su campaña en la explanada de un centro educativo en el distrito de Villa El Salvador. Al inicio del evento, se registraron algunos problemas en el ingreso de los simpatizantes. Fujimori estuvo acompañada por dirigentes de su partido como Cecilia Chacón, Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres.

Durante su discurso, enfatizó una narrativa de confrontación con sus adversarios políticos y priorizó propuestas vinculadas a la seguridad ciudadana.

“Me insultaron, me dijeron que era vaga y mala hija. Incluso dijeron que no tenía corazón. Yo les digo que mi corazón está lleno de fuerza y gratitud”, expresó. Al cierre de su participación, la lideresa de Fuerza Popular desfiló por el estrado junto a sus hijas saludando a los simpatizantes fujimoristas.

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Otros candidatos también cerraron campaña

Rafael López Aliaga realizó actividades en San Juan de Miraflores y Jesús María. El candidato de Renovación Popular centró su discurso en el incremento de la inversión en infraestructura y se dirigió a la población migrante venezolana, señalando que quienes no regularicen su situación serían expulsados del país.

Durante su presentación, una extrabajadora de peajes lo increpó por la pérdida de su empleo durante su gestión. La mujer fue opacada por los cánticos de los simpatizantes, quienes coreaban: “Porky, amigo, el pueblo está contigo”. López Aliaga respondió que “no se podía vivir a costa de una empresa corrupta” y evitó profundizar en el reclamo.

Marisol Pérez Tello, candidata de Primero la Gente, estuvo presente junto a su equipo técnico y a sus candidatos al Congreso en un local de San Juan de Lurigancho. La excongresista compartió un momento bailando junto a sus seguidores luego de dar sus palabras finales.

Fuera de Lima, José Williams, candidato presidencial de Avanza País, se presentó en Tacna, donde ofreció su mensaje final de campaña. El militar en retiro y exintegrante del operativo Chavín de Huántar abordó temas de seguridad y educación.

Vladimir Cerrón también cerró su campaña, aunque de manera virtual. El candidato de Perú Libre afirmó ser víctima de una “persecución política” y cuestionó a sus adversarios.