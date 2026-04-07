Durante los últimos 10 años, el Perú ha visto desfilar a ocho presidentes, desde Pedro Pablo Kuczynski hasta José María Balcázar. En ese periodo, dos vicepresidentes —Martín Vizcarra y Dina Boluarte— asumieron la jefatura del Estado. Por ello, la figura de los candidatos a la vicepresidencia cobra fuerza en las Elecciones 2026, debido a que, en un contexto de incertidumbre política, podrían llegar a ocupar el cargo de mandatarios.

La República revisó los antecedentes de los candidatos a la vicepresidencia de Fuerza Popular, Juntos por el Perú (JPP), Renovación Popular, Ahora Nación, País para Todos y Cívico Obras. En sus hojas de vida, se detectó que los postulantes pasaron de un partido a otro, tienen antecedentes, sentencias en su pasado o no cuentan con estudios.

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Fuerza Popular

Keiko Fujimori lleva como candidatos a la vicepresidencia a los dos excongresistas que intentan volver al Parlamento: Luis Gallarreta y Miguel Torres, ambos investigados por el caso Lava Moto.

Galarreta fue presidente del Congreso (2017-2018). Durante su gestión, la Contraloría emitió un informe en el que advirtió presuntas irregularidades en el nombramiento de trabajadores que no habrían cumplido con los requisitos o tenían vínculos con Fuerza Popular. En diciembre del año pasado, Cuarto Poder emitió el reportaje "Trabajadores fantasmas", en el que reveló que trabajadores del Legislativo realizaban tareas en la sede del partido durante su horario laboral. Sin embargo, defendió el actuar de los colaboradores y señaló que "el trabajo político y partidario es también trabajo congresal". “No hay irregularidad en que un asesor acuda a una sede partidaria si así lo solicita su congresista”, dijo.

En cuanto a 'Miki' Torres, el Jurado Electoral Especial (JEE) le abrió un proceso sancionador porque no habría consignado en su hoja de vida que registra acciones con la empresa AC Games Entertainment SAC, constituida en 2013. En respuesta, el partido mencionó que Torres transfirió su participación (acciones) al dueño de la sociedad luego de haber constituido la empresa.

Renovación Popular

A López Aliaga lo acompañan Norma Yarrow y Jhon Ramos. La excongresista fue cuestionada porque, en diciembre del año pasado, presentó una reconsideración para volver a votar la inhabilitación por 10 años contra la exfiscal de la Nación Delia Espinoza. En enero de este año, defendió la criticada gestión de su líder y candidato presidencial en la Municipalidad de Lima. “Potencia mundial es poner agua en los cerros”, dijo.

De acuerdo con el portal del Congreso, en múltiples ocasiones, Yarrow votó en contra de las diversas mociones de vacancia que se presentaban para destituir del cargo a la expresidenta Dina Boluarte. Sin embargo, en octubre del año pasado votó a favor, luego que se perpetró un ataque al grupo musical Agua Marina y se concretó la vacancia presidencial.

Por su parte, Ramos es militante de Renovación Popular desde octubre del 2017. En 2018 postuló para regidor de Huanta, Ayacucho, por el Partido Popular Cristiano (PPC), pero no fue elegido.

País para Todos

El cómico Carlos Álvarez lleva consigo a María Chambizea y Diego Guevara. Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Chambizea también es candidata a la Cámara de Diputados. Se afilió a País para Todos el 12 de julio del 2024. Anteriormente, perteneció a Justicia, Tecnología, Ecología y al Frente Regional de Cajamarca. Trabajó en la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe) en Cajamarca; además, fue asesora del gobierno regional en Planeamiento Estratégico del departamento y asesora de la alta dirección del Despacho Ministerial del Midagri. Es bióloga y se especializó en desarrollo territorial.

Por su parte, Guevara fue militante del Partido Político Contigo y Fuerza Moderna. Desde julio del 2024, se unió a las filas del partido que lleva a Álvarez a la presidencia. En marzo de este año, el JEE de Lima Centro 1 le abrió un proceso sancionador por presunta información falsa en su hoja de vida. Según el ente electoral, el candidato consignó haber sido consultor en la Autoridad Nacional del Agua, gerente de Administración y Finanzas en el Partido Político Contigo, consultor FAG en el Ministerio de Educación y consultor en la Presidencia del Consejo de Ministros.

Sin embargo, después de realizar una consulta en la Sunat, Guevara fue nombrado como gerente general de Catedra Group S.A.C. en 2020. En sus descargos, el postulante mencionó que la empresa se encuentra dada de baja en la Sunat y nunca desarrolló actividad de ninguna naturaleza ni ejerció funciones.

Juntos por el Perú

A Roberto Sánchez lo acompañan Analí Marquez y Brigida Curo. Marquez está afiliada a Juntos por el Perú desde enero del 2022. Según Infogob, en ese año, la abogada postuló como alcaldesa de Chumbivilcas, Cusco, pero no fue elegida. En 2020, tentó ser congresista de Renacimiento Unido Nacional por Cusco, pero tampoco salió electa, solo consiguió 5.125 votos.

En cuanto a Curo, según su hoja de vida, no cuenta con estudios universitarios, pero registra que trabajó en labores agropecuarias en la Comunidad Campesina Chillora entre 2006 y 2025. Anteriormente, presentó su solicitud de afiliación a Perú Libre, pero fue rechazada porque no cumplió con los requisitos.

En 1998, postuló al cargo de regidora de Capachica, Puno, y fue electa como regidora distrital de Capachica, Puno, por el partido Movimiento Independiente Somos Perú. En 2016 intentó llegar al Congreso con el Frente Amplio, pero solo consiguió 11.088 votos y no fue elegida.

Ahora Nación

A López Chau lo acompañan Luis Villanueva y Ruth Buendía. Villanueva es bachiller en Derecho de la Universidad Alas Peruanas. Se afilió a Ahora Nación en julio del 2024. Fue director de Conafovicer y de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, EPS Grandia y presidente de la Asociación para el Trabajo.

La aspirante a la segunda vicepresidencia tiene pasado en Renovación Popular; estuvo afiliada al partido entre el 8 de noviembre del 2021 y el 10 de marzo del 2022. El 31 de diciembre del 2021 presentó su renuncia para participar como candidata en las elecciones municipales y regionales del 2022, pero fue declarada como no válida. También estuvo en el APRA entre el 23 de enero del 2008 y el 6 de octubre del 2015. También presentó su renuncia para postular en 2016, pero el JNE también lo rechazó. Actualmente, Buendía también postula al cargo de diputada.

Cívico Obras

Al candidato que sube en las encuestas, Ricardo Belmont, lo acompañan Daniel Barragán y Dina Hancco. La afiliación de Barragán a Cívico Obras no es reciente, data de septiembre del 2022 y fue registrado como apoderado y secretario general del partido. Anteriormente, estuvo en las filas de Unión por el Perú.

En 2016, intentó llegar al Congreso con la Alianza Electoral Solidaridad Nacional - UPP, pero no fue elegido. Dos años más tarde, se lanzó como regidor de Lima por Unión por el Perú, y tampoco lo eligieron. En 2021, postuló como segundo vicepresidente del mismo partido; no obstante, no fue elegido.

Fue ministro de Defensa durante el gobierno del sentenciado expresidente Pedro Castillo, asesor del Congreso y trabajó en el área de seguimiento y supervisión en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Por su parte, Hancco es profesora de un colegio primario en Juliaca, Puno. Según su hoja de vida, cuenta con una sentencia firme —que data de septiembre del 2017— con una pena suspendida de 3 años y 6 meses por el delito de contrabando. Anteriormente, estuvo en Unión por el Perú (2020-2021), Alianza para el Progreso de César Acuña (2017-2019) y Proyecto Político Aquí (2010-2013).